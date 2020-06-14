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Ла Лига. Месси ва Фатининг голлари "Барселона"га ғалаба келтирди (видео)
Фото: Reuters
Испания чемпионатининг 29-турида «Барселона» ўз уйида аутсайдер «Леганес»ни қабул қилиб, Ансу Фати ва Лионель Мессининг голлари эвазига навбатдаги ғалабани қўлга киритди.
Ғалабадан сўнг «Барселона» очколарини 64тага етказиб, етакчилигини мустаҳкамлаб олди. «Леганес» эса 23 очко билан сўнгги поғонани эгаллаб турибди.
Ла Лига, 29-тур
Барселона – Леганес 2:0
16 июнь, «Камп Ноу»
Голлар: Фати (42), Месси (69, пенальти).
Барселона: тер Стеген, Пике (Умтити, 73), Фирпо, Лангле, Сержи Роберто (Семеду, 53), Бускетс (Видаль, 63), Артур (Пуч, 73), Ракитич, Фати (Суарес, 54), Месси, Гризманн.
Леганес: Куэльяр, Тарин, Авазьем, Сильва (Родригес, 71), Бустинса, Ресио (Жиль, 85), Эрасо (Амаду, 63), Рубен Перес, Меса (Ассале, 46), Руибаль, Герреро (Карильо, 71).
Огоҳлантиришлар: Бустинса (37), Рубен Перес (68), Авазием (82), Умтити (83), Пуч (84), Лангле (85), Фирпо (89), Ракитич (90+3).
Вильярреал – Мальорка 1:0
Гол: Бакка (16).
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