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Суперлига. "Локомотив" ўз майдонида "Сурхон" устидан муҳим ғалабага эришди
Суперлига 8-туридан ўрин олган "Локомотив" - "Сурхон" учрашуви гиҳоясига етди. Унда "Локомотив" клуби 2:1 ҳисобида муҳим ғалабага эришди.
ЛОКОМОТИВ – СУРХОН 2:1
Голлар: Фаррухжон Иброҳимов 20, Жаҳонгир Меҳмонов 31, Марат Бикмаев 68.
"Локомотив": 1.Игнатий Нестеров, 4.Шаҳзод Шайманов (22.Камрон Саидазимов 81), 6.Даврон Умиров, 7.Кахи Махарадзе, 10.Марат Бикмаев (70.Ойбек Қиличев 72), 19.Авазбек Ўлмасалиев (11.Темурхўжа Абдухолиқов 63), 24.Даврон Ҳошимов, 28.Шуҳрат Муҳаммадиев, 37.Шерзод Файзиев (25.Жавоҳир Алижонов 63), 77.Диёржон Туропов, 80.Фаррухжон Иброҳимов.
Захира: 35.Жавоҳир Илёсов, 8.Вадим Афонин, 9.Кирилл Погребняк, 18.Иброҳим Ғанихонов, 26.Дилшод Комилов.
"Сурхон": 1.Асилбек Амонов, 2.Абдуқаҳҳор Хожиакбаров, 7.Ҳусниддин Ғофуров, 8.Шерзод Каримов, 11.Александр Касьян, 19.Нуриддин Ҳасанов (10.Шавкат Саломов 70), 20.Ҳусниддин Ғофуров 1997, 21.Аъзамжон Алиев (27.Азиз Ибрагимов 87), 32.Жаҳонгир Меҳмонов, 44.Дарко Станоевич, 66.Беҳруз Шайдулов ( 77.Асрор Ғофуров 83).
Захира: 12. Азамат Аҳмедов, 45.Акбар Тўраев, 9.Дилшод Жабборов, 15.Муҳаммадали Намозов, 17.Сардор Сулаймонов, 29.Нурмуҳаммад Намозов,
Огоҳлантиришлар: Ғофуров 33, Ўлмасалиев 42, Ҳошимов 61. «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
ЛОКОМОТИВ – СУРХОН 2:1
Голлар: Фаррухжон Иброҳимов 20, Жаҳонгир Меҳмонов 31, Марат Бикмаев 68.
"Локомотив": 1.Игнатий Нестеров, 4.Шаҳзод Шайманов (22.Камрон Саидазимов 81), 6.Даврон Умиров, 7.Кахи Махарадзе, 10.Марат Бикмаев (70.Ойбек Қиличев 72), 19.Авазбек Ўлмасалиев (11.Темурхўжа Абдухолиқов 63), 24.Даврон Ҳошимов, 28.Шуҳрат Муҳаммадиев, 37.Шерзод Файзиев (25.Жавоҳир Алижонов 63), 77.Диёржон Туропов, 80.Фаррухжон Иброҳимов.
Захира: 35.Жавоҳир Илёсов, 8.Вадим Афонин, 9.Кирилл Погребняк, 18.Иброҳим Ғанихонов, 26.Дилшод Комилов.
"Сурхон": 1.Асилбек Амонов, 2.Абдуқаҳҳор Хожиакбаров, 7.Ҳусниддин Ғофуров, 8.Шерзод Каримов, 11.Александр Касьян, 19.Нуриддин Ҳасанов (10.Шавкат Саломов 70), 20.Ҳусниддин Ғофуров 1997, 21.Аъзамжон Алиев (27.Азиз Ибрагимов 87), 32.Жаҳонгир Меҳмонов, 44.Дарко Станоевич, 66.Беҳруз Шайдулов ( 77.Асрор Ғофуров 83).
Захира: 12. Азамат Аҳмедов, 45.Акбар Тўраев, 9.Дилшод Жабборов, 15.Муҳаммадали Намозов, 17.Сардор Сулаймонов, 29.Нурмуҳаммад Намозов,
Огоҳлантиришлар: Ғофуров 33, Ўлмасалиев 42, Ҳошимов 61. «Замин» янгиликларини «Вконтакти»да кузатиб боринг
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