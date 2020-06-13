05:16 / 08.07.2020
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Спорт

А Серия. "Милан" ўз майдонида "Ювентус"ни "янчиб ташлади"

А Серия. "Милан" ўз майдонида "Ювентус"ни "янчиб ташлади"
А Серия 31-туридан ўрин олган энг марказий беллашув "Милан" ҳамда "Ювентус" жамоалари ўртасида кечди. Дастлаб, туринликлар 2 та тўп фарқи билан олдинга чиқиб олганларига қарамай, якунда "россонерилар" ирода намойиш этган ҳолда ажойиб ғалабага эришди.

Милан – Ювентус 4:2
Гол: 0:1 – 47 Рабьо, 0:2 – 53 Роналду, 1:2 - 62 Ибрагимович, 2:2 - 66 Кессье, 3:2 - 67 Леао, 4:2 - 81 Ребич.
Милан – Доннарумма, Кьер, Тео, Конти, Романьоли, Беннасер, Салемакерс (Рафаэл Леау, 60), Лукас Пакета (Чалханоглу, 46), Кессиэ, Ибрагимович (Бонавентура, 67), Ребич.
Ювентус – Шченсны, Ругани, Бонуччи, Данило, Рабьо (Матюиди, 69), Куадрадо, Пьянич (Рэмзи, 69), Бентанкур, Бернардески, Игуаин (Дуглас Коста, 69), Роналду.
Огоҳлантириш: Лукас Пакета (31), Беннасер (36), Ребич (59), Бонуччи (62), Конти (73).
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