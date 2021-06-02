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"Евро-2020": Барча терма жамоаларнинг таркиби билан танишинг!
Яна роппа-роса бир ҳафтадан сўнг Европа чемпионати старт олади. Барча иштирокчи терма жамоалар қитъанинг энг нуфузли мусобақасига борадиган таркибларини эълон қилди. Бугун биз ушбу мусобақада иштирок этадиган барча терма жамоалар таркиби билан танишиб чиқамиз.
“А” гуруҳи
ТУРКИЯ
Дарвозабонлар: Алтай Байындир («Фенербахче»), Мерт Фехми Гюнок («Истанбул Башакшехир»), Угуржан Чакир («Трабзонспор»).
Ҳимоячилар: Зеки Мехмет Челик («Лилль»), Чаглар Сёюнжю («Лестер»), Кан Айхан, Мерт Мюльдюр (иккаласи – «Сассуоло»), Мерих Демирал («Ювентус»), Озан Кабак («Шальке 04»), Ридван Йилмаз («Бешиктош»), Умут Женгиз Мераш («Гавр»).
Ярим ҳимоячилар: Юсуф Язижи («Лилль»), Дорукхан Токёз («Бешиктош»), Ирфан Жан Кахвечи, Озан Туфан (иккаласи – «Фенербахче»), Окай Йокушлу («Сельта»), Оркун Кёкчю («Фейенорд»), Тайлан Анталяли («Галатасарой»), Хакан Чалханоглу («Милан»).
Ҳужумчилар: Бурак Йилмаз («Лилль»), Женгиз Ундер («Рома»), Энес Унал («Хетафе»), Абдюлкадир Омюр («Трабзонспор»), Мухаммед Керем Актюркоглу («Галатасарай»), Халил Дервишоглу («Брентфорд»), Кенан Караман («Фортуна» Дюссельдорф).
ИТАЛИЯ
Дарвозабонлар: Жанлуижи Доннарумма («Милан»), Сальваторе Сиригу («Торино»), Алекс Мерет («Наполи»).
Ҳимоячилар: Леонардо Бонуччи, Жоржо Кьеллини (иккаласи – «Ювентус»), Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Жованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци (ПСЖ), Леонардо Спинаццола ( «Рома»), Рафаэл Толои («Аталанта»).
Ярим ҳимоячилар: Николо Барелла («Интер»), Маттео Пессина («Аталанта»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (иккаласи – «Рома»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Марко Верратти (ПСЖ), Жоржиньо («Челси»).
Ҳужумчилар: Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (иккаласи – «Ювентус»), Андреа Белотти («Торино»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье, («Наполи»), Доменико Берарди, Жакомо Распадори (иккаласи – «Сассуоло»).
УЭЛЬС
Дарвозабонлар: Уэйн Хеннесси («Кристал Пэлас», Англия), Дэнни Уорд («Лестер»), Адам Дэвис («Сток Сити»).
Ҳимоячилар: Жеймс Лоуренс («Санкт-Паули»), Крис Мефем («Борнмут»), Крис Гантер («Чарльтон»), Жо Родон («Тоттенхэм», Англия), Рис Норрингтон-Дэвис («Шеффилд Юнайтед»), Коннор Робертс, Бен Кабанго (иккаласи — «Суонси»), Бен Дэвис («Тоттенхэм»), Неко Уильямс («Ливерпуль»).
Ярим ҳимоячилар: Жонатан Уильямс, Рубин Колвилл (иккаласи — «Кардиф»), Аарон Рэмси («Ювентус»), Жо Моррел («Лутон»), Итан Ампаду («Челси»), Жо Аллен («Сток Сити»), Мэтью Смит («Манчестер Сити»), Дилан Левитт («Манчестер Юнайтед»), Дэвид Брукс («Борнмут»), Гарри Уилсон («Ливерпуль»).
Ҳужумчилар: Гарет Бэйл («Реал»), Киффер Мур («Кардифф»), Дэниел Жеймс («Манчестер Юнайтед»), Тайлер Робертс («Лидс»).
ШВЕЙЦАРИЯ
Дарвозабонлар: Ян Зоммер («Боруссия» М), Ивон Мвого (ПСВ), Йонас Омлин («Монпелье»).
Ҳимоячилар: Мануэль Аканжи («Боруссия» Д), Лорис Бенито («Бордо»), Эрай Жёмерт («Базель»), Нико Эльведи («Боруссия» М), Жордан Лотомба («Ницца»), Кевин Мбабу («Вольфсбург»), Бечир Омерагич («Цюрих»), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильван Видмер («Базель»).
Ярим ҳимоячилар: Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Эдимилсон Фернандеш («Майнц»), Ремо Фройлер («Аталанта»), Жердан Шакири («Ливерпуль»), Жибриль Соу («Айнтрахт»), Гранит Жака («Арсенал»), Денис Закария («Боруссия» М), Стивен Цубер («Айнтрахт»).
Ҳужумчилар: Брель Эмболо («Боруссия» М), Марио Гавранович («Динамо» Загреб), Адмир Мехмеди («Вольфсбург»), Харис Сеферович («Бенфика»).
“B” гуруҳи
ДАНИЯ
Дарвозабонлар: Каспер Шмейхель («Лестер»), Фредерик Рённов («Шальке»), Йонас Лёссль («Мидтьюлланн»).
Ҳимоячилар: Симон Кьер («Милан»), Андреас Кристенсен («Челси»), Янник Вестергор («Саутгемптон»), Йоаким Меле («Аталанта»), Йоахим Андерсен («Фулхэм»), Даниэль Васс («Валенсия»), Йенс Стюгер Ларсен («Удинезе»), Матиас Занка Йоргенсен, Николай Бойлесен (иккаласи – «Копенгаген»).
Ярим ҳимоячилар: Кристиан Эриксен («Интер»), Томас Дилейни («Боруссия» Д), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм»), Матиас Йенсен, Кристиан Нёргор (иккаласи – «Брентфорд»), Андерс Кристиансен («Мальмё»).
Ҳужумчилар: Мартин Брэйтуэйт («Барселона»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»), Йонас Винд («Копенгаген»), Каспер Дольберг («Ницца»), Миккель Дамсгор («Сампдория»), Роберт Сков («Хоффенхайм»), Андреас Сков Ольсен («Болонья»), Андреас Корнелиус («Парма»).
ФИНЛЯНДИЯ
Дарвозабонлар: Лукаш Градецки («Байер»), Ессе Йоронен («Брешия»), Анси Яаккола («Бристоль Роверс»).
Ҳимоячилар: Лео Вяйсянен («Эльфсборг»), Саули Вяйсянен («Кьево»), Паулюс Араюури («Пафос»), Даниэль О’Шоннесси (ХИК), Роберт Иванов («Варта»), Ере Уронен («Генк»), Йоона Тойвио («Хэкен»), Юкка Райтала («Миннесота Юнайтед»), Томас Лам («Зволле»).
Ярим ҳимоячилар: Николай Алхо (МТК), Пюрю Сойри («Эсбьерг»), Глен Камара («Рейнджерс»), Йони Кауко («Эсбьерг»), Онни Валакари («Пафос»), Расмус Шюллер («Юргорден»), Тим Спарв («Лариса»), Фредрик Йенсен («Аугсбург»), Роберт Тэйлор («Бранн»), Робин Луд («Миннесота Юнайтед»).
Ҳужумчилар: Йоэл Похьянпало («Унион»), Маркус Форсс («Брентфорд»), Теему Пукки («Норвич Сити»), Ласси Лаппалайнен («Монреаль»).
БЕЛЬГИЯ
Дарвозабонлар: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Матц Селс («Страсбур»).
Ҳимоячилар: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Бойята («Герта»), Жейсон Денайер («Лион»), Томас Вермален («Виссел Кобе»), Ян Вертонген («Бенфика»), Тома Мёнье («Боруссия» Дортмунд), Тимоти Кастань («Лестер»).
Ярим ҳимоячилар: Янник Карраско («Атлетико»), Насер Шадли («Истанбул Башакшехир»), Торган Азар («Боруссия» Дортмунд), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Деннис Прат («Лестер»), Юри Тилеманс («Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Боруссия» Дортмунд), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»).
Ҳужумчилар: Жереми Доку («Ренн»), Эден Азар («Реал» Мадрид), Дрис Мертенс («Наполи»), Леандро Троссар («Брайтон»), Миши Батшуайи («Кристал Пэлас»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Ромелу Лукаку («Интер»).
РОССИЯ
Дарвозабонлар: Юрий Дюпин («Рубин»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).
Ҳимоячилар: Георгий Жикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (иккаласи – ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (иккаласи – «Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»).
Ярим ҳимоячилар: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (иккаласи – «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (барчаси – «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черишев («Валенсия»).
Ҳужумчилар: Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотний («Сочи»), Александр Соболёв («Спартак»).
“C” гуруҳи
НИДЕРЛАНДИЯ
Дарвозабонлар: Яспер Силлессен («Валенсия»), Тим Крул («Норвич»), Мартен Стекеленбург («Аякс»).
Ҳимоячилар: Патрик ван Анхольт («Кристал Пэлас»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Дэйли Блинд («Аякс»), Юррьен Тимбер («Аякс»), Дензел Дамфрис (ПСВ), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Жоэль Велтман («Брайтон»), Стефан де Врей («Интер»), Оуэн Вейндал (АЗ).
Ярим ҳимоячилар: Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед»), Райан Гравенберх («Аякс»), Дэйви Классен («Аякс»), Френки де Йонг («Барселона»), Тён Копмейнерс (АЗ), Мартен де Рон («Аталанта»), Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»).
Ҳужумчилар: Стевен Бергейс («Фейеноорд»), Мемфис Депай («Лион»), Коди Гакпо (ПСВ), Доньелл Мален (ПСВ), Люк де Йонг («Севилья»), Куинси Промес («Спартак»), Ваут Вегхорст («Вольфсбург»).
УКРАИНА
Дарвозабонлар: Георгий Бушан («Динамо» Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (иккаласи — «Шахтёр»).
Ҳимоячилар: Александр Караваев, Илья Забарний, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Денис Попов (барчаси – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (иккаласи – «Шахтёр»), Эдуард Соболь («Брюгге»).
Ярим ҳимоячилар: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (барчаси – «Шахтёр»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Циганков (барчаси – «Динамо» Киев), Евгений Макаренко («Кортрейк»), Александр Зубков («Ференцварош»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Руслан Малиновский («Аталанта»), Роман Безус («Гент»), Александр Зичненко («Манчестер Сити»).
Ҳужумчилар: Артём Довбик («Днепр-1»), Артём Беседин («Динамо» Киев), Роман Яремчук («Гент»).
АВСТРИЯ
Дарвозабонлар: Даниэль Бахманн («Уотфорд»), Павао Перван («Вольфсбург»), Александр Шлагер (ЛАСК)
Ҳимоячилар: Давид Алаба («Бавария»), Александр Драгович («Байер»), Марко Фридл («Вердер»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»), Штефан Лайнер («Боруссия» Мюнхенгладбах), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Штефан Пош («Хоффенхайм»), Кристофер Триммель («Унион»), Андреас Ульмер («Ред Булл»).
Ярим ҳимоячилар: Юлиан Баумгартлингер («Байер»), Кристоф Баумгартнер («Хоффенхайм»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Штефан Ильзанкер («Айнтрахт»), Конрад Лаймер («Лейпциг»), Валентино Лазаро («Боруссия» Менхенгладбах), Марсель Забитцер («Лейпциг»), Луис Шауб («Люцерн»), Ксавер Шлагер («Люцерн»), Алессандро Шёпф («Шальке»).
Ҳужумчилар: Марко Арнаутович («Шанхай СИПГ»), Михаэль Грегорич («Аугсбург»), Саша Калайжич («Штутгарт»), Карим Онисиво («Майнц).
ШИМОЛИЙ МАКЕДОНИЯ
Дарвозабонлар: Крал Димитриевский («Райо Вальекано»), Дамьян Шишковски («Докса»), Ристе Янков («Работнички»).
Ҳимоячилар: Стефан Ристовски («Динамо» Загреб), Висар Муслиу («МОЛ Фехервар»), Эгзон Бейтулай («Шкендия»), Кире Ристевски («Уйпешт»), Жоко Зайков («Шарлеруа»), Дарко Вельковски («Риека»), Эзган Алиоски («Лидс»).
Ярим ҳимоячилар: Ариян Адеми («Динамо» Загреб), Энис Барди («Леванте»), Стефан Спировски (АЕК Ларнака), Бобан Николов («Лечче»), Тихомир Костадинов («Ружомберок»), Ферхан Хасани («Партизани»), Элиф Элмас («Наполи»), Даниэль Аврамовски («Кайсериспор»), Дарко Чурлинов («Штутгарт»), Марьян Радески (Академия Пандев).
Ҳужумчилар: Горан Пандев («Женоа»), Александр Трайковски («Мальорка»), Иван Триковски (АЕК Ларнака), Влатко Стояновски («Шамбли»), Крсте Велковски («Сараево»), Милан Ристовски («Спартак» Трнава).
“D” гуруҳи
АНГЛИЯ
Дарвозабонлар: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Жонстон («Вест Бромвич»), Жордан Пикфорд («Эвертон»).
Ҳимоячилар: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл, Рис Жеймс (иккаласи – «Челси»), Конор Коди («Вулверхэмптон»), Харри Магуайр, Люк Шоу (иккаласи – «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»), Жон Стоунс, Кайл Уолкер (иккаласи – «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико»).
Ярим ҳимоячилар: Жуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Жордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мэйсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Лидс Юнайтед»), Деклан Райс («Вест Хэм»).
Ҳужумчилар: Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Рахим Стерлинг, Фил Фоден (иккаласи – «Манчестер Сити»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), Жек Грилиш («Астон Вилла»), Бакайо Сака («Арсенал»).
ХОРВАТИЯ
Дарвозабонлар: Ловре Калинич («Тулуза»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон Таун»).
Ҳимоячилар: Домагой Вида («Бешиктош»), Деян Ловрен («Зенит»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Борна Баришич («Рейнжерс»), Дуже Чалета-Цар («Марсель»), Йосип Юранович («Хайдук»), Домагой Брадарич («Лилль»), Миле Шкорич («Осиек»), Йошко Гвардиол («Динамо» Загреб).
Ярим ҳимоячилар: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Милан Бадель («Дженоа»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич (ЦСКА), Лука Иванушец («Динамо» Загреб).
Ҳужумчилар: Иван Перишич («Интер»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Ребич («Милан»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Бруно Петкович, Мислав Оршич (иккаласи — «Динамо» Загреб), Анте Будимир («Мальорка»).
ШОТЛАНДИЯ
Дарвозабонлар: Крейг Гордон («Харт оф Мидлотиан»), Дэвид Маршалл («Дерби Каунти»), Жон Маклафлан («Рейнжерс»).
Ҳимоячилар: Лайэм Купер («Лидс»), Деклан Галлахер («Мотеруэлл»), Грант Хэнли («Норвич»), Жек Хендри («Остенде»), Скотт Маккенна («Ноттингем Форест»), Стефен О’Доннелл («Мотеруэлл»), Натан Паттерсон («Рейнжерс»), Энди Робертсон («Ливерпуль»), Грег Тэйлор («Селтик»), Киран Тирни («Арсенал»).
Ярим ҳимоячилар: Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Райан Кристи («Селтик»), Жон Флек («Шеффилд»), Билл Гилмор («Челси»), Жон Макгинн («Астон Вилла»), Каллам Макгрегор («Селтик»), Скотт Мактомини («Манчестер Юнайтед»), Дэвид Тернбулл («Селтик»).
Ҳужумчилар: Че Адамс («Саутгемптон»), Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс»), Жеймс Форрест («Селтик»), Райан Фрейзер («Ньюкасл»), Кевин Нисбет («Хиберниан»).
ЧЕХИЯ
Дарвозабонлар: Алеш Мандоус («Сигма»), Томаш Вацлик («Севилья»), Иржи Павленка («Вердер»).
Ҳимоячилар: Томаш Калас («Бристоль Сити»), Ондржей Челустка («Спарта»), Якуб Брабец («Виктория Плзень»), Ян Боржил, Давид Зима (иккаласи – «Славия» Прага), Владимир Цоуфал («Вест Хэм»), Павел Кадержабек («Хоффенхайм»), Алеш Матею («Брешиа»).
Ярим ҳимоячилар: Владимир Дарида («Герта»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Алекс Крал («Спартак»), Лукаш Масопуст, Петр Шевчик, Томаш Холеш (барчаси – «Славия» Прага), Антонин Барак («Верона»), Якуб Пешек («Либерец»).
Ҳужумчилар: Патрик Шик («Байер»), Михал Крменчик (ПАОК), Матей Видра («Бёрнли»), Томаш Пекхарт («Легия»).
“E” гуруҳи
ИСПАНИЯ
Дарвозабонлар: Унаи Симон («Атлетик»), Давид де Хеа (МЮ), Роберт Санчес («Брайтон»).
Ҳимоячилар: Хосе Гайя («Валенсия»), Жорди Альба («Барселона»), Пау Торрес («Вильярреал»), Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия (иккаласи – «Манчестер Сити»), Диего Льоренте («Лидс»), Сесар Аспиликуэта («Челси»).
Ярим ҳимоячилар: Коке, Маркос Льоренте (иккаласи – «Атлетико»), Педри, Серхио Бускетс (иккаласи – «Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Фабиан Руис («Наполи»), Пабло Сарабия (ПСЖ).
Ҳужумчилар: Ферран Торрес («Манчестер Сити»), Дани Ольмо («Лейпциг»), Микель Ойярсабаль («Реал Сосьедад»), Жерар Морено («Вильярреал»), Альваро Мората («Ювентус»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»).
ШВЕЦИЯ
Дарвозабонлар: Карл-Юхан Юнссон («Копенгаген»), Кристоффер Нурдфельдт («Генчлербирлиги»), Робин Ульсен («Эвертон»).
Ҳимоячилар: Людвиг Аугустинссон («Вердер»), Маркус Даниельсон («Дальян Про), Андреас Гранквист (жамоаси), Филип Хеландер («Рейнджерс»), Понтус Янссон («Брентфорд»), Эмиль Крафт («Ньюкасл»), Микаэль Лустиг (АИК), Виктор Линделеф (МЮ), Мартин Ольссон («Хэкен»).
Ярим ҳимоячилар: Йенс Каюсте («Мидтьюлланд»), Виктор Классон («Краснодар»), Альбин Экдаль («Сампдория»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Деян Кулусевски («Ювентус»), Себастьян Ларссон (АИК), Кристоффер Ольссон («Краснодар»), Робин Куайсон («Майнц»), Кен Сема («Уотфорд»), Маттиас Свандберг («Болонья»), Густав Свенссон («Сиэтл Саундерс»).
Ҳужумчилар: Маркус Берг («Краснодар»), Александер Исак («Реал Сосьедад»), Джордан Ларссон («Спартак»).
ПОЛЬША
Дарвозабонлар: Лукаш Фабианьский («Вест Хэм»), Войцех Шенсний («Ювентус»), Лукаш Скорупский («Болонья»).
Ҳимоячилар: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Бартош Берешиньский («Сампдория»), Камиль Глик («Монако»), Мацей Рыбус («Локомотив»), Павел Давидович («Верона»), Михал Хелик («Барнсли»), Камиль Пентковский («Ракув»), Тымотеуш Пухач («Лех»), Томаш Кедзера («Динамо», Киев).
Ярим ҳимоячилар: Пшемислав Франковский («Чикаго Файр»), Камиль Юзвяк («Дерби Каунти»), Матеуш Клих («Лидс»), Кацпер Козловский («Погонь»), Гжегож Криховяк («Локомотив»), Кароль Линетты («Торино»), Якуб Модер («Лех»), Пшемыслав Плахета («Норвич Сити»), Петр Зелиньский («Наполи»).
Ҳужумчилар: Роберт Левандовски («Бавария»), Аркадиуш Милик («Наполи»), Кароль Свидерский (ПАОК), Якуб Сверчок («Пяст Гливице»), Давид Ковнацкий («Фортуна»).
СЛОВАКИЯ
Дарвозабонлар: Мартин Дубравка («Ньюкасл»), Марек Родак («Фулхэм»), Душан Куцяк («Лехия»).
Ҳимоячилар: Петер Пекарик («Герта»), Любомир Шатка («Лех»), Денис Вавро («Уэска»), Милан Шкриньяр («Интер»), Томаш Губочан («Омония»), Давид Ганцко («Спарта» Прага), Мартин Косцельник («Слован» Либерец), Мартин Вальент («Мальорка»).
Ярим ҳимоячилар: Марек Гамшик («Гётеборг»), Станислав Лоботка («Наполи»), Патрик Грошовский («Генк»), Юрай Куцка («Парма»), Ондрей Дуда («Кёльн»), Владимир Вайсс («Слован» Братислава), Ласло Бенеш («Аугсбург»), Лукаш Гараслин («Сассуоло»), Якуб Громада («Славия» Прага), Томаш Суслов («Гронинген»), Ян Грегуш («Миннесота»), Роберт Мак («Ференцварош»).
Ҳужумчилар: Михал Дюриш («Омония»), Роберт Боженик («Фейенорд»), Иван Шранц («Яблонец»).
“F” гуруҳи
ВЕНГРИЯ
Дарвозабонлар: Адам Богдан, Денеш Дибус (иккаласи – «Ференцварош»), Петер Гулачи («Лейпциг»).
Ҳимоячилар: Бендегуз Болла, Аттила Фиола (иккаласи – «Фехервар»), Эндре Ботка, Герге Ловренчич (иккаласи – «Ференцварош»), Акош Кечкеш («Лугано»), Адам Ланг («Омония»), Вилли Орбан («Лейпциг»), Аттила Салаи («Фенербахче»).
Ярим ҳимоячилар: Тамаш Чери («Мезекевешд»), Даниэль Газдаг («Гонвед»), Филип Холендер («Партизан»), Ласло Кляйнхайслер («Осиек»), Адам Надь («Бристоль Сити»), Лоик Него («Фехервар»), Андраш Шафер (ДАК-1904), Давид Шигер («Ференцварош»).
Ҳужумчилар: Янош Хан («Пакш»), Неманья Николич («Фехервар»), Роланд Шаллаи («Фрайбург»), Сабольч Шен («Даллас»), Адам Салаи («Майнц»), Кевин Варга («Касимпаша»), Роланд Варга (МТК).
ПОРТУГАЛИЯ
Дарвозабонлар: Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»), Антони Лопес («Лион»), Руй Силва («Гранада»).
Ҳимоячилар: Жоау Канселу («Ман Сити»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Ман Сити»), Нуну Мендеш («Спортинг»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд).
Ярим ҳимоячилар: Данилу Перейра (ПСЖ), Жоао Рафинья («Спортинг»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бруну Фернандеш (МЮ), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»), Ренату Саншиш («Лилль»), Сержиу Оливейра («Порту»), Вильям Карвалью («Бетис»).
Ҳужумчилар: Педру Гонсалвиш («Спортинг»), Андре Силва («Айнтрахт» Франкфурт), Бернарду Силва («Ман Сити»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсало Гуэдеш («Валенсия»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафа Силва («Бенфика»).
ФРАНЦИЯ
Дарвозабонлар: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»), Майк Меньян («Лилль»).
Ҳимоячилар: Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Люка Эрнандес («Бавария»), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Жюль Кунде («Севилья»), Клеман Лангле («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»).
Ярим ҳимоячилар: Н’Голо Канте («Челси»), Тома Лемар («Атлетико»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Корентен Толиссо («Бавария»).
Ҳужумчилар: Виссам Бен Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал Мадрид»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Барселона»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Маркус Тюрам («Боруссия М»).
ГЕРМАНИЯ
Дарвозабонлар: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).
Ҳимоячилар: Матс Хуммельс, Эмре Жан (иккаласи – «Боруссия» Д), Антонио Рюдигер («Челси»), Никлас Зюле («Бавария»), Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Робин Госенс («Аталанта»), Марсель Хальстенберг, Лукас Клостерманн (барчаси – «РБ Лейпциг»), Робин Кох («Лидс»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»).
Ярим ҳимоячилар: Тони Кроос («Реал»), Йозуа Киммих, Леон Горецка, Жамал Мусиала (барчаси – «Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Челси»), Йонас Хофманн, Флориан Нойхаус (иккаласи – «Боруссия» М).
Ҳужумчилар: Томас Мюллер, Серж Гнабри, Лерой Сане (барчаси – «Бавария»), Тимо Вернер («Челси»), Кевин Фолланд («Монако»).
“Евро-2020” жорий йилнинг 11 июнидан 11 июлига қадар бўлиб ўтади. Учрашувларга қитъанинг 11 та шаҳри мезбонлик қилади.
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