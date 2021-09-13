00:02 / 16.09.2021
0
Спорт

Футзал. Ўзбекистон шиддатли кечган баҳсда Россияга мағлуб бўлди

Футзал. Ўзбекистон шиддатли кечган баҳсда Россияга мағлуб бўлди
Литвада бўлиб ўтаётган футзал бўйича Жаҳон чемпионати 2-туридан ўрин олган Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари ўртасидаги ўйин якунланди. Мазкур баҳсда терма жамоамиз 2:4 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди.

Термамиз сафидаги голларга Чориев ва Одилов муаллифлик қилди. Россия термасида эса Ниязов хет-трикка эришди. Шунингдек, Робиньо битта гол урди.

Шундай қилиб, россияликлар очколари сонини 6 тага етказиб олган ҳолда, якка пешқадамга айланиб олди. Бизнинг ҳисобимизда ҳали очко йўқ.

"B" гуруҳи, 2-тур

Ўзбекистон — Россия 2:4
Гол: 10- Робиньо (1:0), 11 - Артём Ниязов (2:0),21 - Даврон Чориев (1:2), 27 - Машраб Одилов (2:2), 34 - Артём Ниязов (2:3), 34 - Артём Ниязов (2:4)

ЎЗБЕКИСТОН (биринчи бешлик): 12. Равшан Элибоев, 4. Ихтиёр Ропиев, 6. Илҳом Ҳамроев, 8. Ҳусниддин Нишонов, 10. Даврон Чориев
Захира: 1.Рустам Умаров, 2.Анасхон Раҳматов, 3.Машраб Одилов, 5.Музаффар Аҳаджонов, 7.Дилшод Раҳматов, 9.Элбек Тўлқинов, 11.Акбар Усмонов, 14.Хушнур Эркинов, 15.Суннатилла Жўраев.
Бош мураббий: Баҳодир Аҳмедов (Ўзбекистон).

Россия (биринчи бешлик): 16.Дмитрий Путилов, 10.Робиньо, 12.Иван Чишкала, 14.Данил Давидов, 15.Андрей Афанасьев.
Захира: 2.Альберт Цаидер, 3.Ромуло, 4.Артём Антошкин, 5.Руслан Кузиев, 6.Янар Асадов, 7.Иван Милованов, 9.Сергей Абрамов, 11.Артём Ниязов, 13.Сергей Абрамович.
Бош мураббий: Сергей Скорович.

Огоҳлантириш: 11 - Даврон Чориев

Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми?
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Фикрлар (0)
Мы в
Ёқди 0
Ёқмади 0
Мавзуга оид янгиликлар
Диёр Имомхўжаев: Ўзбекистон футзалчилари барибир зўр...
Диёр Имомхўжаев: Ўзбекистон футзалчилари барибир зўр...
13-09-2021, 00:16, Спорт
«Малика» савдо мажмуаси олдида сотувчилар ўртасида пичоқбозлик юз берди
«Малика» савдо мажмуаси олдида сотувчилар ўртасида пичоқбозлик юз берди
13-09-2021, 00:19, Жамият
Аҳад Юсупов: "Кечаги натижа ҳеч қанақасига камбэк эмас"
Аҳад Юсупов: "Кечаги натижа ҳеч қанақасига камбэк эмас"
13-09-2021, 19:22, Спорт
Жаҳонгир Хўжаев «Тундан тонггача» фильми воқеасидан рухсатсиз фойдалангани учун Жаҳонгир Аҳмедовдан узр сўради (видео)
Жаҳонгир Хўжаев «Тундан тонггача» фильми воқеасидан рухсатсиз фойдалангани учун Жаҳонгир Аҳмедовдан узр сўради (видео)
14-09-2021, 00:23, Маданият
«Толибон» Афғонистон собиқ вице-президентининг олтинларини олиб қўйди ва одамларни қатл қилишни бошлади
«Толибон» Афғонистон собиқ вице-президентининг олтинларини олиб қўйди ва одамларни қатл қилишни бошлади
14-09-2021, 13:10, Дунё
Шомуродовдан ассист ва "бўрилар" етакчи: А Серия 3-тур якунлари ҳақида
Шомуродовдан ассист ва "бўрилар" етакчи: А Серия 3-тур якунлари ҳақида
14-09-2021, 19:51, Спорт
Ўзбекистон Афғонистонга инсонпарварлик ёрдами юборди (фото)
Ўзбекистон Афғонистонга инсонпарварлик ёрдами юборди (фото)
14-09-2021, 23:23, Жамият
Яхшибоевни Чемпионлар лигаси гуруҳ босқичида “Шахтёр”, “Реал” ва “Интер”га қарши ўйинлар кутмоқда!
Яхшибоевни Чемпионлар лигаси гуруҳ босқичида “Шахтёр”, “Реал” ва “Интер”га қарши ўйинлар кутмоқда!
14-09-2021, 23:53, Спорт


Янгиликлар » Спорт » Футзал. Ўзбекистон шиддатли кечган баҳсда Россияга мағлуб бўлди

Спорт янгиликлари

Суперлига. Қосимов бурчакдан гол урган ўйинда АГМК "Турон"дан устун келди
Суперлига. Қосимов бурчакдан гол урган ўйинда АГМК "Турон"дан устун келди
Кеча, 23:58
6
Футзал. 3-турдаги рақибимиз Миср Гватемала устидан ғалаба қозонди
Футзал. 3-турдаги рақибимиз Миср Гватемала устидан ғалаба қозонди
Кеча, 23:54
26
Жозе Моуриньо: Асосий мақсад – учта турнирда ғолиб чиқиш!
Жозе Моуриньо: Асосий мақсад – учта турнирда ғолиб чиқиш!
Кеча, 23:28
158
Конференциялар лигаси: Шомуродов эртага ЦСКАга қарши асосий таркибда тушадими?
Конференциялар лигаси: Шомуродов эртага ЦСКАга қарши асосий таркибда тушадими?
Кеча, 21:35
713
Шармандали мағлубият оқибати. Лапорта Куманнинг “пўстагини қоқди”
Шармандали мағлубият оқибати. Лапорта Куманнинг “пўстагини қоқди”
Кеча, 21:12
681
Мураббий: Бу футболчи Шомуродовдан кучли!
Мураббий: Бу футболчи Шомуродовдан кучли!
Кеча, 18:06
1 273
Эрматов ва Катанец аёллар терма жамоаси билан учрашди (фото)
Эрматов ва Катанец аёллар терма жамоаси билан учрашди (фото)
Кеча, 17:38
253
WBC ташкилоти Сауль Альварес ва Калеб Плант жанги учун янги камар ўйлаб топди (фото)
WBC ташкилоти Сауль Альварес ва Калеб Плант жанги учун янги камар ўйлаб топди (фото)
Кеча, 12:22
323
[/banner_pushhouse