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Футзал. Ўзбекистон шиддатли кечган баҳсда Россияга мағлуб бўлди
Литвада бўлиб ўтаётган футзал бўйича Жаҳон чемпионати 2-туридан ўрин олган Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари ўртасидаги ўйин якунланди. Мазкур баҳсда терма жамоамиз 2:4 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди.
Термамиз сафидаги голларга Чориев ва Одилов муаллифлик қилди. Россия термасида эса Ниязов хет-трикка эришди. Шунингдек, Робиньо битта гол урди.
Шундай қилиб, россияликлар очколари сонини 6 тага етказиб олган ҳолда, якка пешқадамга айланиб олди. Бизнинг ҳисобимизда ҳали очко йўқ.
"B" гуруҳи, 2-тур
Ўзбекистон — Россия 2:4
Гол: 10- Робиньо (1:0), 11 - Артём Ниязов (2:0),21 - Даврон Чориев (1:2), 27 - Машраб Одилов (2:2), 34 - Артём Ниязов (2:3), 34 - Артём Ниязов (2:4)
ЎЗБЕКИСТОН (биринчи бешлик): 12. Равшан Элибоев, 4. Ихтиёр Ропиев, 6. Илҳом Ҳамроев, 8. Ҳусниддин Нишонов, 10. Даврон Чориев
Захира: 1.Рустам Умаров, 2.Анасхон Раҳматов, 3.Машраб Одилов, 5.Музаффар Аҳаджонов, 7.Дилшод Раҳматов, 9.Элбек Тўлқинов, 11.Акбар Усмонов, 14.Хушнур Эркинов, 15.Суннатилла Жўраев.
Бош мураббий: Баҳодир Аҳмедов (Ўзбекистон).
Россия (биринчи бешлик): 16.Дмитрий Путилов, 10.Робиньо, 12.Иван Чишкала, 14.Данил Давидов, 15.Андрей Афанасьев.
Захира: 2.Альберт Цаидер, 3.Ромуло, 4.Артём Антошкин, 5.Руслан Кузиев, 6.Янар Асадов, 7.Иван Милованов, 9.Сергей Абрамов, 11.Артём Ниязов, 13.Сергей Абрамович.
Бош мураббий: Сергей Скорович.
Огоҳлантириш: 11 - Даврон Чориев “Замин” янгиликларини “Telegram”да кузатиб боринг
Термамиз сафидаги голларга Чориев ва Одилов муаллифлик қилди. Россия термасида эса Ниязов хет-трикка эришди. Шунингдек, Робиньо битта гол урди.
Шундай қилиб, россияликлар очколари сонини 6 тага етказиб олган ҳолда, якка пешқадамга айланиб олди. Бизнинг ҳисобимизда ҳали очко йўқ.
"B" гуруҳи, 2-тур
Ўзбекистон — Россия 2:4
Гол: 10- Робиньо (1:0), 11 - Артём Ниязов (2:0),21 - Даврон Чориев (1:2), 27 - Машраб Одилов (2:2), 34 - Артём Ниязов (2:3), 34 - Артём Ниязов (2:4)
ЎЗБЕКИСТОН (биринчи бешлик): 12. Равшан Элибоев, 4. Ихтиёр Ропиев, 6. Илҳом Ҳамроев, 8. Ҳусниддин Нишонов, 10. Даврон Чориев
Захира: 1.Рустам Умаров, 2.Анасхон Раҳматов, 3.Машраб Одилов, 5.Музаффар Аҳаджонов, 7.Дилшод Раҳматов, 9.Элбек Тўлқинов, 11.Акбар Усмонов, 14.Хушнур Эркинов, 15.Суннатилла Жўраев.
Бош мураббий: Баҳодир Аҳмедов (Ўзбекистон).
Россия (биринчи бешлик): 16.Дмитрий Путилов, 10.Робиньо, 12.Иван Чишкала, 14.Данил Давидов, 15.Андрей Афанасьев.
Захира: 2.Альберт Цаидер, 3.Ромуло, 4.Артём Антошкин, 5.Руслан Кузиев, 6.Янар Асадов, 7.Иван Милованов, 9.Сергей Абрамов, 11.Артём Ниязов, 13.Сергей Абрамович.
Бош мураббий: Сергей Скорович.
Огоҳлантириш: 11 - Даврон Чориев “Замин” янгиликларини “Telegram”да кузатиб боринг
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