Тошкентда жаҳон афсоналари: Футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги тафсилотлари
Ўзбекистон футзалида янги мавсум катта воқелик билан старт олади. 2 сентябрь куни Тошкентдаги муҳташам «Ҳумо Арена» саройида футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги учрашуви бўлиб ўтади. Унда амалдаги мамлакат чемпиони БМБ ҳамда «СҚБ» жамоалари бош соврин учун баҳс олиб боради.
Суперкубок-2026: Вақт, манзил ва асосий иштирокчилар
Йўналиш
Тафсилотлар
Мусобақа
Футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги
Жуфтлик
БМБ (Амалдаги чемпион) — «СҚБ»
Сана ва вақт
2 сентябрь, 18:00
Манзил
«Ҳумо Арена» кўп тармоқли муз саройи (Тошкент)
Махсус меҳмонлар
Жаҳон футболининг 11 нафар афсонавий юлдузи
Афсоналар шоу-ўйини
3 сентябрь — Жаҳон афсоналари vs Ўзбек футболи юлдузлари
«Куарежма, Матерацци, Оскар ва Кураньи»: Тошкентга келаётган жаҳон юлдузлари
Tribuna.uz маълумотларига кўра, Ўзбекистон футзал федерацияси бу йилги Суперкубок финалига жаҳон футболининг 11 нафар ёрқин юлдузини махсус меҳмон сифатида таклиф этган. Улар орасида қуйидаги номдор футболчилар бор:
Оскар — «Челси» ва Бразилия терма жамоаси собиқ юлдузи
Рикарду Куарежма — Португалия билан Евро-2016 чемпиони
Марко Матерацци — Италия билан ЖЧ-2006 ғолиби
Кевин Кураньи — Германия терма жамоасининг таниқли собиқ ҳужумчиси (ва бошқа юлдузлар)
3 сентябрь: Афсоналар ўртасидаги ўртоқлик учрашуви
Ўрнатилган анъанага кўра, Суперкубок финалидан сўнг, яъни 3 сентябрь куни Тошкентда жаҳон футболи афсоналари ҳамда ўзбек футболи фахрийлари ўртасида катта шоу-ўртоқлик учрашуви ташкил этилади.
Сизнингча, футзал бўйича ушбу шиддатли Суперкубок баҳсида қайси жамоанинг қўли баланд келади — БМБми ёки «СҚБ»?
Ўз тахминларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва барча футбол ихлосмандларига ушбу ажойиб байрамона хабарни дарҳол улашинг!
…