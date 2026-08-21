Тошкентда жаҳон афсоналари: Футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги тафсилотлари

·4·Спорт
Тошкентда жаҳон афсоналари: Футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги тафсилотлари

Ўзбекистон футзалида янги мавсум катта воқелик билан старт олади. 2 сентябрь куни Тошкентдаги муҳташам «Ҳумо Арена» саройида футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги учрашуви бўлиб ўтади. Унда амалдаги мамлакат чемпиони БМБ ҳамда «СҚБ» жамоалари бош соврин учун баҳс олиб боради.

Суперкубок-2026: Вақт, манзил ва асосий иштирокчилар

Йўналиш

Тафсилотлар

Мусобақа

Футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги

Жуфтлик

БМБ (Амалдаги чемпион) — «СҚБ»

Сана ва вақт

2 сентябрь, 18:00

Манзил

«Ҳумо Арена» кўп тармоқли муз саройи (Тошкент)

Махсус меҳмонлар

Жаҳон футболининг 11 нафар афсонавий юлдузи

Афсоналар шоу-ўйини

3 сентябрь — Жаҳон афсоналари vs Ўзбек футболи юлдузлари

«Куарежма, Матерацци, Оскар ва Кураньи»: Тошкентга келаётган жаҳон юлдузлари

Tribuna.uz маълумотларига кўра, Ўзбекистон футзал федерацияси бу йилги Суперкубок финалига жаҳон футболининг 11 нафар ёрқин юлдузини махсус меҳмон сифатида таклиф этган. Улар орасида қуйидаги номдор футболчилар бор:

  • Оскар — «Челси» ва Бразилия терма жамоаси собиқ юлдузи

  • Рикарду Куарежма — Португалия билан Евро-2016 чемпиони

  • Марко Матерацци — Италия билан ЖЧ-2006 ғолиби

  • Кевин Кураньи — Германия терма жамоасининг таниқли собиқ ҳужумчиси (ва бошқа юлдузлар)

3 сентябрь: Афсоналар ўртасидаги ўртоқлик учрашуви

Ўрнатилган анъанага кўра, Суперкубок финалидан сўнг, яъни 3 сентябрь куни Тошкентда жаҳон футболи афсоналари ҳамда ўзбек футболи фахрийлари ўртасида катта шоу-ўртоқлик учрашуви ташкил этилади.

Сизнингча, футзал бўйича ушбу шиддатли Суперкубок баҳсида қайси жамоанинг қўли баланд келади — БМБми ёки «СҚБ»?

Ўз тахминларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва барча футбол ихлосмандларига ушбу ажойиб байрамона хабарни дарҳол улашинг!

ТошкентҲумо АренаЧелсиМарко МатерацциРикарду Куарежма
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энг яхшилар «Реал»да ўйнаши керак: Моуриньо Винисиуснинг янги шартномаси ҳақидаЭнг яхшилар «Реал»да ўйнаши керак: Моуриньо Винисиуснинг янги шартномаси ҳақидаБугун, 17:46Челси ҳужумчиси Жоау Педро билан янги узоқ муддатли шартнома имзолайдиЧелси ҳужумчиси Жоау Педро билан янги узоқ муддатли шартнома имзолайдиБугун, 17:34Кристал Пелас Манчестер Ситининг таклифини рад этдиКристал Пелас Манчестер Ситининг таклифини рад этдиБугун, 15:57Жулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирдиЖулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирдиБугун, 15:38Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 15:33Жозе Моуринью Реал Мадрид юлдузларига қатъий огоҳлантириш бердиЖозе Моуринью Реал Мадрид юлдузларига қатъий огоҳлантириш бердиБугун, 15:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)