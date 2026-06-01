Wildberries товарларни сунъий интеллект ёрдамида солиштириш функциясини ишга туширди

·41·Техно
Wildberries товарларни сунъий интеллект ёрдамида солиштириш функциясини ишга туширди

Wildberries маркетплейси фойдаланувчиларга товар танлашни осонлаштириш мақсадида сунъий интеллектга асосланган “Ақлли солиштириш” функциясини синовдан ўтказишни бошлади. Wildberries & Русс бирлашган компанияси матбуот хизматининг хабар беришича, ушбу восита бир нечта маҳсулотни танлаб, уларнинг асосий фарқлари, афзалликлари ва камчиликлари ҳақида тизимлаштирилган таҳлил олиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги функциянинг асосий мақсади — фойдаланувчига аниқ бир мақсад, масалан, иш, ўқиш ёки ўйинлар учун қайси маҳсулот кўпроқ мос келиши ҳақида қисқа ва тушунарли тавсия беришдир. Маҳсулот бўйича директор Кристина Мошконинг сўзларига кўра, ушбу восита фойдаланувчи муаммосини платформанинг ўзида, бошқа сайтларга ўтмасдан туриб самарали ҳал қилишга ёрдам беради.

Ишлаб чиқувчиларнинг фикрича, “Ақлли солиштириш” функцияси айниқса мураккаб техник хусусиятларга эга бўлган электроника, маиший техника ва асбоб-ускуналар каби категорияларда жуда қўл келади. Эндиликда харидор ўнлаб параметрларни қўлда солиштириб ўтирмасдан, сунъий интеллект томонидан тайёрланган оддий ва тушунарли тушунтиришни олади.

Компания келгусида фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазалари асосида ушбу воситани янада такомиллаштиришни режалаштирмоқда. Мазкур янгилик Wildberries платформасидаги сунъий интеллект сценарийларининг давоми бўлиб, ҳозирда сайтда виртуал кийиб кўриш хонаси, фото орқали ақлли қидирув ва шарҳларни нейротармоқ ёрдамида қисқача баён қилиш функциялари ишлаб турибди.

WildberriesСунъий IntelлектМаркетплейсТехнологияОнлайн Савдо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин