VKонтакте шахсий профиллар учун кенгайтирилган статистика ва реклама воситаларини ишга туширди
VKонтакте ижтимоий тармоғи шахсий профиллар учун муҳим янгиланишни тақдим этди. Эндиликда фойдаланувчилар ўз контентининг самарадорлигини таҳлил қилишлари ва янги аудиторияни жалб қилиш учун реклама кампанияларини тўғридан-тўғри профил орқали ишга туширишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Статистика бўлимида муаллифлар қамровлар, нашрлар билан ўзаро алоқалар ва дўстларнинг ҳаракатлари ҳақида батафсил маълумот олиш имкониятига эга бўлдилар. Маълумотлар ҳам умумий кўринишда, ҳам ҳар бир контент тури — постлар, клиплар, ҳикоялар ва видеолар учун алоҳида тақдим этилади.
Асосий янгиликлардан бири — рекламани бевосита шахсий профилдан бошқариш функциясининг интеграцияси бўлди. Энди ҳар бир пост ва клип остида "Продвигать" (Тарғиб қилиш) тугмаси пайдо бўлди. Шунингдек, профил менюсида VK Реклама платформасининг соддалаштирилган кабинетига олиб борувчи бўлим қўшилди.
Реклама кампаниясини бошлаш учун фойдаланувчи мақсадни (обуначиларни жалб қилиш, постни оммалаштириш ёки сайтга ўтиш), аудиторияни ва бюджетни кўрсатиши кифоя. Ҳозирча бу функциялар тасдиқланган (кулранг белги) ва икки босқичли аутентификация ёқилган аккаунтлар учун очиқ.
Тарғибот воситалари ҳозирда VKонтакте мобил иловасида мавжуд бўлиб, постлар остидаги реклама тугмаси 3 000 дан ортиқ обуначиси бор профилларда кўринади. Платформанинг веб-талқинида ушбу имкониятлар бироз кейинроқ жорий этилиши кутилмоқда.
…