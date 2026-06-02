VKонтакте шахсий профиллар учун кенгайтирилган статистика ва реклама воситаларини ишга туширди

·40·Техно
VKонтакте шахсий профиллар учун кенгайтирилган статистика ва реклама воситаларини ишга туширди

VKонтакте ижтимоий тармоғи шахсий профиллар учун муҳим янгиланишни тақдим этди. Эндиликда фойдаланувчилар ўз контентининг самарадорлигини таҳлил қилишлари ва янги аудиторияни жалб қилиш учун реклама кампанияларини тўғридан-тўғри профил орқали ишга туширишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Статистика бўлимида муаллифлар қамровлар, нашрлар билан ўзаро алоқалар ва дўстларнинг ҳаракатлари ҳақида батафсил маълумот олиш имкониятига эга бўлдилар. Маълумотлар ҳам умумий кўринишда, ҳам ҳар бир контент тури — постлар, клиплар, ҳикоялар ва видеолар учун алоҳида тақдим этилади.

Асосий янгиликлардан бири — рекламани бевосита шахсий профилдан бошқариш функциясининг интеграцияси бўлди. Энди ҳар бир пост ва клип остида "Продвигать" (Тарғиб қилиш) тугмаси пайдо бўлди. Шунингдек, профил менюсида VK Реклама платформасининг соддалаштирилган кабинетига олиб борувчи бўлим қўшилди.

Реклама кампаниясини бошлаш учун фойдаланувчи мақсадни (обуначиларни жалб қилиш, постни оммалаштириш ёки сайтга ўтиш), аудиторияни ва бюджетни кўрсатиши кифоя. Ҳозирча бу функциялар тасдиқланган (кулранг белги) ва икки босқичли аутентификация ёқилган аккаунтлар учун очиқ.

Тарғибот воситалари ҳозирда VKонтакте мобил иловасида мавжуд бўлиб, постлар остидаги реклама тугмаси 3 000 дан ортиқ обуначиси бор профилларда кўринади. Платформанинг веб-талқинида ушбу имкониятлар бироз кейинроқ жорий этилиши кутилмоқда.

VKонтактеИжтимоий ТармоқРекламаСтатистикаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин