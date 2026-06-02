Алпҳабет сунъий интеллект инфратузилмаси учун 80 миллиард доллар жалб қилади
Google компаниясининг бош ташкилоти ҳисобланган Алпҳабет душанба куни режалаштирилган йирик сунъий интеллект (AI) инфратузилмасини қуришни молиялаштириш учун 80 миллиард доллар маблағ тўплаш ниятида эканлигини маълум қилди. Компания ушбу миқдордаги акцияларини сотувга чиқаради ва тушган маблағларни умумий корпоратив мақсадлар, жумладан, AI инфратузилмаси ҳамда глобал ҳисоблаш қувватларини кенгайтириш учун капитал харажатларга йўналтиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Режанинг бир қисми сифатида 10 миллиард долларлик акциялар Варрен Буффетт томонидан асос солинган Беркшире Ҳатавай йирик глобал холдинг компаниясига сотилади. Алпҳабет ўз баёнотида корхоналар ва истеъмолчилар томонидан AI ечимлари ҳамда хизматларига бўлган талаб компаниянинг мавжуд таклиф даражасидан ошиб кетаётганини таъкидлади.
Инвестицияларни кўпайтириш орқали компания келажакдаги ўсиш имкониятларини қўллаб-қувватлаш учун ўзининг фундаментал инфратузилмасини кенгайтиришни мақсад қилган. Компания вакилларининг сўзларига кўра, акциялар сотуви баланд баланс ҳисоботини сақлаб қолган ҳолда инвестицияларни мувозанатли молиялаштириш имконини беради.
Бошқа технологик гигантлар каби Google ҳам жорий йилда янги AI хизматларини қўллаб-қувватлаш учун ҳисоблаш қувватларига улкан сармоя киритишини эълон қилди. Ўтган ойда бўлиб ўтган Google И/О конференциясида бош директор Sundar Pichai компания йил якунига қадар капитал харажатлар учун 180 дан 190 миллиард долларгача маблағ сарфлашини кутаётганини айтган эди.
Умуман олганда, Google ва бошқа йирик технология компаниялари жорий йилда сунъий интеллект капитал харажатлари учун жами 700 миллиард долларгача маблағ сарфлаши тахмин қилинмоқда. Бу соҳадаги пойга глобал технологик бозорда янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда.
…