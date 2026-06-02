Алпҳабет сунъий интеллект инфратузилмаси учун 80 миллиард доллар жалб қилади

·109·Техно
Алпҳабет сунъий интеллект инфратузилмаси учун 80 миллиард доллар жалб қилади

Google компаниясининг бош ташкилоти ҳисобланган Алпҳабет душанба куни режалаштирилган йирик сунъий интеллект (AI) инфратузилмасини қуришни молиялаштириш учун 80 миллиард доллар маблағ тўплаш ниятида эканлигини маълум қилди. Компания ушбу миқдордаги акцияларини сотувга чиқаради ва тушган маблағларни умумий корпоратив мақсадлар, жумладан, AI инфратузилмаси ҳамда глобал ҳисоблаш қувватларини кенгайтириш учун капитал харажатларга йўналтиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Режанинг бир қисми сифатида 10 миллиард долларлик акциялар Варрен Буффетт томонидан асос солинган Беркшире Ҳатавай йирик глобал холдинг компаниясига сотилади. Алпҳабет ўз баёнотида корхоналар ва истеъмолчилар томонидан AI ечимлари ҳамда хизматларига бўлган талаб компаниянинг мавжуд таклиф даражасидан ошиб кетаётганини таъкидлади.

Инвестицияларни кўпайтириш орқали компания келажакдаги ўсиш имкониятларини қўллаб-қувватлаш учун ўзининг фундаментал инфратузилмасини кенгайтиришни мақсад қилган. Компания вакилларининг сўзларига кўра, акциялар сотуви баланд баланс ҳисоботини сақлаб қолган ҳолда инвестицияларни мувозанатли молиялаштириш имконини беради.

Бошқа технологик гигантлар каби Google ҳам жорий йилда янги AI хизматларини қўллаб-қувватлаш учун ҳисоблаш қувватларига улкан сармоя киритишини эълон қилди. Ўтган ойда бўлиб ўтган Google И/О конференциясида бош директор Sundar Pichai компания йил якунига қадар капитал харажатлар учун 180 дан 190 миллиард долларгача маблағ сарфлашини кутаётганини айтган эди.

Умуман олганда, Google ва бошқа йирик технология компаниялари жорий йилда сунъий интеллект капитал харажатлари учун жами 700 миллиард долларгача маблағ сарфлаши тахмин қилинмоқда. Бу соҳадаги пойга глобал технологик бозорда янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда.

АлпҳабетGoogleСунъий IntelлектИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этдиБугун, 06:25Ulefone Армор Mini 5: 100 долларлик ихчам ва ҳимояланган смартфонБугун, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин