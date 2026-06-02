Стартуп Баттлефиелд Топ 20 рўйхатига қандай кириш мумкин
Ҳар бир стартап асосчиси TechCrunch Disrupt саҳнасига чиқишни, Силикон водийсининг энг нуфузли инвесторлари қаршисида олти дақиқалик тақдимот қилишни ва 100 000 долларлик мукофот жамғармаси ҳамда Disrupt Куп кубоги учун курашишни орзу қилади. Ушбу муваффақият сари илк қадам ариза топширишдан бошланади. Жорий йилги кохорта учун муддат 8-июнга қадар узайтирилди, шунинг учун ўз лойиҳасини тақдим этмоқчи бўлганларда ҳали имконият бор. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Стартуп Баттлефиелд Топ 20 рўйхати Стартуп Баттлефиелд 200 гуруҳининг энг сара вакилларидан шакллантирилади. Танлов жараёнида ғояси тубдан фарқ қиладиган, ўз соҳасида янги йўналиш очадиган ва саноатда катта ўзгариш ясашга қодир компанияларга устунлик берилади. Саралашда маҳсулотнинг ўзига хослиги ва глобал саҳнага тайёрлиги асосий мезон ҳисобланади.
Номзодлар учун маҳсулот ва асосчилар ҳақидаги видеолар ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу ҳакамларда қоладиган биринчи таассурот бўлиб, компаниянинг Disrupt саҳнасига тайёрлигини кўрсатади. Видеода маҳсулотни амалда намойиш этиш, фақатгина рақамларга таянмасдан, лойиҳага бўлган ишончни камера қаршисида намоён қилиш тавсия этилади.
Танлаб олинган компаниялар TechCrunch жамоаси билан биргаликда тақдимотга тайёргарлик кўришади. Ҳар бир иштирокчи олти дақиқа давомида ўз лойиҳасини намойиш этади ва ундан сўнг Аилеен Лее, Кирстен Греэн ва Навин Чаддҳа каби таниқли инвесторларнинг саволларига жавоб беради. Топ 20 таликдан бештаси финал босқичига йўл олади ва ғолиб 100 000 долларлик инвестиция кўринишидаги бўлмаган мукофотни қўлга киритади.
…