Стартуп Баттлефиелд Топ 20 рўйхатига қандай кириш мумкин

·80·Техно
Стартуп Баттлефиелд Топ 20 рўйхатига қандай кириш мумкин

Ҳар бир стартап асосчиси TechCrunch Disrupt саҳнасига чиқишни, Силикон водийсининг энг нуфузли инвесторлари қаршисида олти дақиқалик тақдимот қилишни ва 100 000 долларлик мукофот жамғармаси ҳамда Disrupt Куп кубоги учун курашишни орзу қилади. Ушбу муваффақият сари илк қадам ариза топширишдан бошланади. Жорий йилги кохорта учун муддат 8-июнга қадар узайтирилди, шунинг учун ўз лойиҳасини тақдим этмоқчи бўлганларда ҳали имконият бор. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Стартуп Баттлефиелд Топ 20 рўйхати Стартуп Баттлефиелд 200 гуруҳининг энг сара вакилларидан шакллантирилади. Танлов жараёнида ғояси тубдан фарқ қиладиган, ўз соҳасида янги йўналиш очадиган ва саноатда катта ўзгариш ясашга қодир компанияларга устунлик берилади. Саралашда маҳсулотнинг ўзига хослиги ва глобал саҳнага тайёрлиги асосий мезон ҳисобланади.

Номзодлар учун маҳсулот ва асосчилар ҳақидаги видеолар ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу ҳакамларда қоладиган биринчи таассурот бўлиб, компаниянинг Disrupt саҳнасига тайёрлигини кўрсатади. Видеода маҳсулотни амалда намойиш этиш, фақатгина рақамларга таянмасдан, лойиҳага бўлган ишончни камера қаршисида намоён қилиш тавсия этилади.

Танлаб олинган компаниялар TechCrunch жамоаси билан биргаликда тақдимотга тайёргарлик кўришади. Ҳар бир иштирокчи олти дақиқа давомида ўз лойиҳасини намойиш этади ва ундан сўнг Аилеен Лее, Кирстен Греэн ва Навин Чаддҳа каби таниқли инвесторларнинг саволларига жавоб беради. Топ 20 таликдан бештаси финал босқичига йўл олади ва ғолиб 100 000 долларлик инвестиция кўринишидаги бўлмаган мукофотни қўлга киритади.

Стартуп БаттлефиелдTechCrunchDisruptСтартапИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин