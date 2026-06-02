Xiaomi смартфонлари AirДроп орқали файл алмашиш имкониятига эга бўлди

·98·Техно
Xiaomi смартфонлари AirДроп орқали файл алмашиш имкониятига эга бўлди

Xiaomi компанияси Samsung қурилмаларидан сўнг ўз смартфонларида iPhone билан Қуикк Шаре ва AirДроп орқали файл алмашиш функциясини жорий қилди. Бу янгилик ҳақида компания ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эндиликда HyperOS 3 бошқаруви остида ишловчи Xiaomi смартфонлари фойдаланувчилари Android тизимининг стандарт тезкор узатиш воситаси ёрдамида Apple қурилмаларига маълумотларни юборишлари мумкин бўлади. Бу платформалараро тўсиқларни бартараф этишда муҳим қадам ҳисобланади.

Ҳозирча ушбу функция фақат Xiaomi 17Т Pro моделида эълон қилинган бўлса-да, компания яқин ҳафталар ичида бренднинг бошқа моделлари, биринчи навбатда флагманлар ушбу имкониятга эга бўлишини таъкидламоқда. Xiaomi брендининг янги чиқариладиган қурилмалари эса AirДроп қўллаб-қувватлаш функцияси билан бевосита сотувга чиқади.

Аввалроқ шунга ўхшаш функция Google Pixel аппаратлари, Samsung Galaxy флагманлари (масалан, Galaxy S26 линияси), шунингдек, Oppo Финд Х9 Ultra ва Vivo X300 Ultra моделларида ҳам пайдо бўлган эди. Бу технология турли экотизимлар ўртасидаги файл алмашиш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради.

XiaomiAirДропiPhoneHyperOSТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин