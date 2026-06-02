Коинотда етиштирилган яримўтказгичлар 2026-йилда Ерга қайтарилади
“Экран-М” космик тажрибаси доирасида олинган маълумотларни ташхислаш ва қайта ишлаш материаллар Ерга қайтганидан кейин тахминан олти ой вақтни олади. Бу ҳақда лойиҳа бош конструктори, Россия Фанлар академияси Сибир бўлими Яримўтказгичлар физикаси институти лаборатория мудири Александр Никифоров маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Унинг сўзларига кўра, коинотда етиштирилган структураларга эга кассеталар космонавтлар билан бирга 2026-йилнинг июль ойида қайтиб келиши кутилмоқда, шундан сўнг батафсил таҳлил жараёнлари бошланади. Орбитадаги ишларни экспедиция иштирокчилари Сергей Куд-Сверчков ва Сергей Микаев якунлаб, очиқ коинотга чиқиш вақтида “Наука” модулидаги тажриба аппаратураси кассетасини демонтаж қилишган.
“Экран-М” лойиҳаси ўта тоза яримўтказгичларни олиш учун коинот вакуумидан фойдаланиш ва очиқ коинот шароитида молекуляр-нурли эпитакция технологиясини синовдан ўтказишга қаратилган. Ишлаб чиқувчиларнинг баҳолашича, тажриба жорий босқич учун режалаштирилган барча асосий вазифаларни муваффақиятли бажарди.
Ҳозирда германий асосли қўшимча кассеталар яратиш масаласи муҳокама қилинмоқда, бироқ лойиҳа ҳали тайёргарлик босқичида турибди. “Экран-М” натижалари конденсирланган ҳолат физикаси ва кристаллар ўсишининг аниқлиги муҳим бўлган яримўтказгичли гетероструктураларни ишлаб чиқиш учун янги маълумотларни тақдим этиши мумкин.
…