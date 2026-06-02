Коинотда етиштирилган яримўтказгичлар 2026-йилда Ерга қайтарилади

·64·Техно
Коинотда етиштирилган яримўтказгичлар 2026-йилда Ерга қайтарилади

“Экран-М” космик тажрибаси доирасида олинган маълумотларни ташхислаш ва қайта ишлаш материаллар Ерга қайтганидан кейин тахминан олти ой вақтни олади. Бу ҳақда лойиҳа бош конструктори, Россия Фанлар академияси Сибир бўлими Яримўтказгичлар физикаси институти лаборатория мудири Александр Никифоров маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Унинг сўзларига кўра, коинотда етиштирилган структураларга эга кассеталар космонавтлар билан бирга 2026-йилнинг июль ойида қайтиб келиши кутилмоқда, шундан сўнг батафсил таҳлил жараёнлари бошланади. Орбитадаги ишларни экспедиция иштирокчилари Сергей Куд-Сверчков ва Сергей Микаев якунлаб, очиқ коинотга чиқиш вақтида “Наука” модулидаги тажриба аппаратураси кассетасини демонтаж қилишган.

“Экран-М” лойиҳаси ўта тоза яримўтказгичларни олиш учун коинот вакуумидан фойдаланиш ва очиқ коинот шароитида молекуляр-нурли эпитакция технологиясини синовдан ўтказишга қаратилган. Ишлаб чиқувчиларнинг баҳолашича, тажриба жорий босқич учун режалаштирилган барча асосий вазифаларни муваффақиятли бажарди.

Ҳозирда германий асосли қўшимча кассеталар яратиш масаласи муҳокама қилинмоқда, бироқ лойиҳа ҳали тайёргарлик босқичида турибди. “Экран-М” натижалари конденсирланган ҳолат физикаси ва кристаллар ўсишининг аниқлиги муҳим бўлган яримўтказгичли гетероструктураларни ишлаб чиқиш учун янги маълумотларни тақдим этиши мумкин.

КоинотТехнологияЯримўтказгичЭкран-МИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин