SpaceX смартфонларни блокдан чиқаришни талаб қилмоқда: 180 кунлик муддат
SpaceX компанияси Рурал Вирелесс Ассосиатион, НТКА ва АКА Коннектс билан ҳамкорликда АҚШ Федерал алоқа комиссиясига (ФКК) мурожаат қилиб, мобил қурилмаларни фаоллаштирилгандан 180 кун ўтгач мажбурий ва автоматик равишда блокдан чиқариш тартибини жорий этишни сўради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Уч саҳифадан иборат ҳужжатда таъкидланишича, мобил қурилмаларни автоматик блокдан чиқариш истеъмолчилар танловини ҳимоя қилиш, рақобатни рағбатлантириш ва мобил қурилмалар бозоридаги харажатларни камайтириш учун зарурдир. Ушбу таклиф бир неча ҳафта олдин уч нафар республикачи сенатор томонидан юборилган шунга ўхшаш баёнотдан сўнг илгари сурилди.
SpaceX ўз мактубида 180 кунлик блокировка даври операторларга фирибгарлик муаммоларидан ҳимояланиш ва қурилмалардан жиноий мақсадларда фойдаланилмаслигини таъминлаш учун етарли вақт беришини айтиб ўтган. Компания ФККни йирик корпорацияларнинг рақобатга тўсқинлик қилиш имкониятларидан кўра, истеъмолчилар ва уларнинг оилалари эҳтиёжларини устун қўйишга чақирмоқда.
Ҳозирги вақтда АТ&Т, Веризон ва Т-Мобиле каби йирик операторлар кўпинча телефонларни ўз тармоқларида фойдаланиш учун 36 ойгача блоклаб қўйишади. Бу эса фойдаланувчини битта операторга боғлаб қўяди ва унга арзонроқ тарифларга ўтиш имконини бермайди.
…