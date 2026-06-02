SpaceX смартфонларни блокдан чиқаришни талаб қилмоқда: 180 кунлик муддат

·42·Техно
SpaceX смартфонларни блокдан чиқаришни талаб қилмоқда: 180 кунлик муддат

SpaceX компанияси Рурал Вирелесс Ассосиатион, НТКА ва АКА Коннектс билан ҳамкорликда АҚШ Федерал алоқа комиссиясига (ФКК) мурожаат қилиб, мобил қурилмаларни фаоллаштирилгандан 180 кун ўтгач мажбурий ва автоматик равишда блокдан чиқариш тартибини жорий этишни сўради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Уч саҳифадан иборат ҳужжатда таъкидланишича, мобил қурилмаларни автоматик блокдан чиқариш истеъмолчилар танловини ҳимоя қилиш, рақобатни рағбатлантириш ва мобил қурилмалар бозоридаги харажатларни камайтириш учун зарурдир. Ушбу таклиф бир неча ҳафта олдин уч нафар республикачи сенатор томонидан юборилган шунга ўхшаш баёнотдан сўнг илгари сурилди.

SpaceX ўз мактубида 180 кунлик блокировка даври операторларга фирибгарлик муаммоларидан ҳимояланиш ва қурилмалардан жиноий мақсадларда фойдаланилмаслигини таъминлаш учун етарли вақт беришини айтиб ўтган. Компания ФККни йирик корпорацияларнинг рақобатга тўсқинлик қилиш имкониятларидан кўра, истеъмолчилар ва уларнинг оилалари эҳтиёжларини устун қўйишга чақирмоқда.

Ҳозирги вақтда АТ&Т, Веризон ва Т-Мобиле каби йирик операторлар кўпинча телефонларни ўз тармоқларида фойдаланиш учун 36 ойгача блоклаб қўйишади. Бу эса фойдаланувчини битта операторга боғлаб қўяди ва унга арзонроқ тарифларга ўтиш имконини бермайди.

SpaceXСмартфонФККТехнологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин