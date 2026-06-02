GPU 2.0 даври: NVIDIA раҳбари Вера процессори ўта оммалашишини айтди

·34·Техно
GPU 2.0 даври: NVIDIA раҳбари Вера процессори ўта оммалашишини айтди

NVIDIA бош директори Женсен Ҳуанг компаниянинг янги Вера процессори график чиплардан (GPU) кўра машҳурроқ бўлишини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, Вера ахборотни қайта ишлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди ва компания учун янги асосий ўсиш драйверига айланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

NVIDIA яқинда янги авлод Сунъий интеллект (AI) агентлари билан ишлаш учун махсус ишлаб чиқилган Вера процессорини расман тақдим этган эди. Ҳозирда ушбу чипларни тўлиқ миқёсда ишлаб чиқариш жараёни бошлаб юборилган.

Вера процессори NVIDIA томонидан ишлаб чиқилган 88 та Олймпус ядроси билан жиҳозланган. У 1,2 TB/с хотира ўтказиш қобилиятига эга ва битта ядронинг унумдорлиги аввалги авлодга нисбатан 50 фоизга оширилган. Бу эса уни мураккаб сценарийлар, хусусан, чуқур ўрганиш жараёнлари учун жуда мос келадиган қурилмага айлантиради.

Янги процессор Rubin график процессори ва БлуеФиелд 4 каби компонентлар билан биргаликда ишлаш имкониятига эга. Унификациялашган хотира архитектураси туфайли маълумотларни узатишда энергия самарадорлиги анъанавий тизимларга қараганда икки баравар юқори бўлиб, бу йирик интеллектуал агентларга Сунъий интеллектни самарали бошқаришда ёрдам беради.

NVIDIAВераGPUСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин