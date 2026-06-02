GPU 2.0 даври: NVIDIA раҳбари Вера процессори ўта оммалашишини айтди
NVIDIA бош директори Женсен Ҳуанг компаниянинг янги Вера процессори график чиплардан (GPU) кўра машҳурроқ бўлишини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, Вера ахборотни қайта ишлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди ва компания учун янги асосий ўсиш драйверига айланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
NVIDIA яқинда янги авлод Сунъий интеллект (AI) агентлари билан ишлаш учун махсус ишлаб чиқилган Вера процессорини расман тақдим этган эди. Ҳозирда ушбу чипларни тўлиқ миқёсда ишлаб чиқариш жараёни бошлаб юборилган.
Вера процессори NVIDIA томонидан ишлаб чиқилган 88 та Олймпус ядроси билан жиҳозланган. У 1,2 TB/с хотира ўтказиш қобилиятига эга ва битта ядронинг унумдорлиги аввалги авлодга нисбатан 50 фоизга оширилган. Бу эса уни мураккаб сценарийлар, хусусан, чуқур ўрганиш жараёнлари учун жуда мос келадиган қурилмага айлантиради.
Янги процессор Rubin график процессори ва БлуеФиелд 4 каби компонентлар билан биргаликда ишлаш имкониятига эга. Унификациялашган хотира архитектураси туфайли маълумотларни узатишда энергия самарадорлиги анъанавий тизимларга қараганда икки баравар юқори бўлиб, бу йирик интеллектуал агентларга Сунъий интеллектни самарали бошқаришда ёрдам беради.
…