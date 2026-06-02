Yandex диванда ўтирган одамни ҳам аниқлайдиган ақлли датчикни тақдим этди
Yandex компанияси ақлли уй экотизимини кенгайтириб, янги турдаги иштирок датчигини (пресенсе сенсор) намойиш этди. Компания вакилларининг тушунтиришича, стандарт ҳаракат датчикларидан фарқли ўлароқ, ушбу қурилма нафақат фаолликни, балки хонадаги одамларнинг аниқ жойлашувини ҳам аниқлай олади. Бу эса автоматлаштиришнинг янада мураккаб ва мослашувчан сценарийларини яратиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг ишлаш асоси миллиметрли диапазондаги радар сенсорига таянади. У тўлқинларнинг қайтишини таҳлил қилиш орқали бўшлиқни сканерлайди, натижада инсон ҳаракатсиз ҳолатда бўлса ҳам — масалан, китоб ўқиётган ёки телевизор кўраётган бўлса ҳам — унинг борлигини қайд эта олади. Датчик бир хонанинг ўзида учта турли зонани кузатиш қобилиятига эга.
Мазкур функция ёруғлик ва иқлим назоратини хонанинг турли қисмлари учун алоҳида созлаш имконини беради. Масалан, чироқ фақат иш столи атрофида одам бўлгандагина ёниши ёки ётоқхонада инсон карвотта ётганида ҳарорат автоматик равишда пасайиши мумкин. Детексия зоналарини бошқариш «Дом с Алисой» иловаси орқали амалга оширилади.
Датчикни шундай созлаш мумкинки, уйда ҳеч ким бўлмаслиги керак бўлган вақтда бегона шахс аниқланса, тизим смартфонга билдиришнома юборади, қўнғироқ қилади ёки СМС ёзади. Янги қурилма Маттер овер Wi-Fi стандартини қўллаб-қувватлайди, бу эса ақлли уйнинг локал сценарийларини интернетсиз ҳам ишлашини таъминлайди.
Қурилмани деворга, шифтга ёки стол устига ўрнатиш мумкин. Унинг кўриш бурчаги 120 даражани, таъсир доираси эса 8 метргача бўлган масофани ташкил этади. Ушбу технология ақлли уй тизимларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
…