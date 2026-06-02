Yandex диванда ўтирган одамни ҳам аниқлайдиган ақлли датчикни тақдим этди

·53·Техно
Yandex диванда ўтирган одамни ҳам аниқлайдиган ақлли датчикни тақдим этди

Yandex компанияси ақлли уй экотизимини кенгайтириб, янги турдаги иштирок датчигини (пресенсе сенсор) намойиш этди. Компания вакилларининг тушунтиришича, стандарт ҳаракат датчикларидан фарқли ўлароқ, ушбу қурилма нафақат фаолликни, балки хонадаги одамларнинг аниқ жойлашувини ҳам аниқлай олади. Бу эса автоматлаштиришнинг янада мураккаб ва мослашувчан сценарийларини яратиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг ишлаш асоси миллиметрли диапазондаги радар сенсорига таянади. У тўлқинларнинг қайтишини таҳлил қилиш орқали бўшлиқни сканерлайди, натижада инсон ҳаракатсиз ҳолатда бўлса ҳам — масалан, китоб ўқиётган ёки телевизор кўраётган бўлса ҳам — унинг борлигини қайд эта олади. Датчик бир хонанинг ўзида учта турли зонани кузатиш қобилиятига эга.

Мазкур функция ёруғлик ва иқлим назоратини хонанинг турли қисмлари учун алоҳида созлаш имконини беради. Масалан, чироқ фақат иш столи атрофида одам бўлгандагина ёниши ёки ётоқхонада инсон карвотта ётганида ҳарорат автоматик равишда пасайиши мумкин. Детексия зоналарини бошқариш «Дом с Алисой» иловаси орқали амалга оширилади.

Датчикни шундай созлаш мумкинки, уйда ҳеч ким бўлмаслиги керак бўлган вақтда бегона шахс аниқланса, тизим смартфонга билдиришнома юборади, қўнғироқ қилади ёки СМС ёзади. Янги қурилма Маттер овер Wi-Fi стандартини қўллаб-қувватлайди, бу эса ақлли уйнинг локал сценарийларини интернетсиз ҳам ишлашини таъминлайди.

Қурилмани деворга, шифтга ёки стол устига ўрнатиш мумкин. Унинг кўриш бурчаги 120 даражани, таъсир доираси эса 8 метргача бўлган масофани ташкил этади. Ушбу технология ақлли уй тизимларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

YandexАқлли УйТехнологияГаджетМаттер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин