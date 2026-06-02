Европанинг сунъий интеллект стратегияси Силикон водийсидан қандай фарқ қилади
Глобал сунъий интеллект (AI) пойгаси кўпинча АҚШ ва Хитой ўртасидаги кураш сифатида талқин қилинади. Бироқ ВиваТеч анжуманида Европа бутунлай бошқача моделни таклиф қилмоқда. Сўнгги йилларда Силикон водийси миқёс, тезлик ва бозорда устунликка интилаётган бир пайтда, Европа бунга қарши мувозанат — саноат рақобатбардошлиги ва технологик суверенитетга асосланган қарашни илгари сурмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Бу тафовут ўтган йил давомида янада яққол кўзга ташланди. Америка AI компаниялари тобора кучли моделларни чиқаришга шошилаётган бўлса, Европа сиёсатчилари тартибга солиш, шаффофлик, махфийлик ва инфратузилма мустақиллигига эътибор қаратмоқда. Танқидчилар бу ёндашув инновацияларни чеклашини айтса-да, тарафдорлар Европа бошқарув ва қонунчилик орқали етакчилик қилишга уринаётганини таъкидламоқда.
Европанинг AI амбициялари у тарихан устун бўлган соҳалар томонидан шакллантирилмоқда. Силикон водийсидаги бум асосан истеъмолчи платформалари ва ChatGPT каби фундаментал моделларга таянса, Европа компаниялари сунъий интеллектни ишлаб чиқариш, логистика, соғлиқни сақлаш ва энергетика каби мураккаб тизимларга татбиқ этишга эътибор қаратган. Бу соҳалар нафақат кучли моделларни, балки операцион тажриба ва узоқ муддатли ишончни талаб қилади.
Истеъмолчилар миқёсида Силикон водийси билан тўғридан-тўғри рақобатлашиш ўрнига, Европа ўзини "саноат AI" маркази сифатида намоён қилмоқда. Бу тизимлар таъминот занжирлари, транспорт тармоқлари ва муҳим инфратузилмаларни бошқаради. ВиваТеч 2026 доирасида TechCrunch билан ҳамкорликда ўтказиладиган танловлар эса янги стартаплар учун ўз лойиҳаларини Париждан Сан-Францискогача бўлган глобал майдонларда намойиш этиш имконини беради.
…