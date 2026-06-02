Европанинг сунъий интеллект стратегияси Силикон водийсидан қандай фарқ қилади

·41·Техно
Европанинг сунъий интеллект стратегияси Силикон водийсидан қандай фарқ қилади

Глобал сунъий интеллект (AI) пойгаси кўпинча АҚШ ва Хитой ўртасидаги кураш сифатида талқин қилинади. Бироқ ВиваТеч анжуманида Европа бутунлай бошқача моделни таклиф қилмоқда. Сўнгги йилларда Силикон водийси миқёс, тезлик ва бозорда устунликка интилаётган бир пайтда, Европа бунга қарши мувозанат — саноат рақобатбардошлиги ва технологик суверенитетга асосланган қарашни илгари сурмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Бу тафовут ўтган йил давомида янада яққол кўзга ташланди. Америка AI компаниялари тобора кучли моделларни чиқаришга шошилаётган бўлса, Европа сиёсатчилари тартибга солиш, шаффофлик, махфийлик ва инфратузилма мустақиллигига эътибор қаратмоқда. Танқидчилар бу ёндашув инновацияларни чеклашини айтса-да, тарафдорлар Европа бошқарув ва қонунчилик орқали етакчилик қилишга уринаётганини таъкидламоқда.

Европанинг AI амбициялари у тарихан устун бўлган соҳалар томонидан шакллантирилмоқда. Силикон водийсидаги бум асосан истеъмолчи платформалари ва ChatGPT каби фундаментал моделларга таянса, Европа компаниялари сунъий интеллектни ишлаб чиқариш, логистика, соғлиқни сақлаш ва энергетика каби мураккаб тизимларга татбиқ этишга эътибор қаратган. Бу соҳалар нафақат кучли моделларни, балки операцион тажриба ва узоқ муддатли ишончни талаб қилади.

Истеъмолчилар миқёсида Силикон водийси билан тўғридан-тўғри рақобатлашиш ўрнига, Европа ўзини "саноат AI" маркази сифатида намоён қилмоқда. Бу тизимлар таъминот занжирлари, транспорт тармоқлари ва муҳим инфратузилмаларни бошқаради. ВиваТеч 2026 доирасида TechCrunch билан ҳамкорликда ўтказиладиган танловлар эса янги стартаплар учун ўз лойиҳаларини Париждан Сан-Францискогача бўлган глобал майдонларда намойиш этиш имконини беради.

Сунъий IntelлектВиваТечСиликон ВодийсиТехнологияИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин