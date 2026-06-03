Ulefone Армор Mini 5: 100 долларлик ихчам ва ҳимояланган смартфон

·60·Техно
Ulefone Армор Mini 5: 100 долларлик ихчам ва ҳимояланган смартфон

Ulefone компанияси тугмали телефон ва смартфон хусусиятларини ўзида жамлаган ғайритабиий Армор Mini 5 моделини тақдим этди. Қурилма Android 11 операцион тизимида ишлайди ва иловаларни ўрнатиш имкониятига эга. У 240 × 320 пикселли 2,8 дюймли сенсорли экран ҳамда жисмоний клавиатура билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфоннинг техник асоси сифатида деярли ўн йиллик тарихга эга MediaTek МТ6739 чипи танланган. Қурилма 1 GB тезкор ва 8 GB доимий хотирага эга бўлиб, 64 GB гача бўлган хотира карталарини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, унда иккита СИМ-карта уяси мавжуд ва ЛТE тармоғида ишлаш имконияти кўзда тутилган.

Армор Mini 5 камерасининг имкониятлари жуда оддий: олд ва орқа томонда 0,3 мегапикселли датчиклар ўрнатилган. Қурилманинг асосий устунлиги унинг чидамлилигидадир — у IP68, IP69К ва МИЛ-СТД-810Ҳ стандартлари бўйича ҳимояланган бўлиб, сув, чанг ва зарбаларга бардош бера олади.

Гаджет 2500 мАс сиғимли олинадиган аккумулятор билан таъминланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бу қувват кутиш режимида 311 соатгача етади. Ҳозирда ушбу ноодатий смартфоннинг нархи 100 доллар этиб белгиланган.

UlefoneСмартфонAndroidТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин