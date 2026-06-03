Ulefone Армор Mini 5: 100 долларлик ихчам ва ҳимояланган смартфон
Ulefone компанияси тугмали телефон ва смартфон хусусиятларини ўзида жамлаган ғайритабиий Армор Mini 5 моделини тақдим этди. Қурилма Android 11 операцион тизимида ишлайди ва иловаларни ўрнатиш имкониятига эга. У 240 × 320 пикселли 2,8 дюймли сенсорли экран ҳамда жисмоний клавиатура билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфоннинг техник асоси сифатида деярли ўн йиллик тарихга эга MediaTek МТ6739 чипи танланган. Қурилма 1 GB тезкор ва 8 GB доимий хотирага эга бўлиб, 64 GB гача бўлган хотира карталарини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, унда иккита СИМ-карта уяси мавжуд ва ЛТE тармоғида ишлаш имконияти кўзда тутилган.
Армор Mini 5 камерасининг имкониятлари жуда оддий: олд ва орқа томонда 0,3 мегапикселли датчиклар ўрнатилган. Қурилманинг асосий устунлиги унинг чидамлилигидадир — у IP68, IP69К ва МИЛ-СТД-810Ҳ стандартлари бўйича ҳимояланган бўлиб, сув, чанг ва зарбаларга бардош бера олади.
Гаджет 2500 мАс сиғимли олинадиган аккумулятор билан таъминланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бу қувват кутиш режимида 311 соатгача етади. Ҳозирда ушбу ноодатий смартфоннинг нархи 100 доллар этиб белгиланган.
…