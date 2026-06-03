Wildberries ўзининг шахсий мессенжерини яратди
Wildberries компанияси ўзининг шахсий мессенжерини ишлаб чиқиш устида иш олиб бормоқда. Бу ҳақда Wildberries & Русс (РВБ) раҳбари Татяна Ким маълум қилди. Ҳозирда ушбу платформа ходимлар учун тест режимида ишга туширилган бўлиб, у биринчи навбатда жамоа ичидаги мулоқот муаммоларини ҳал қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Татяна Кимнинг сўзларига кўра, лойиҳа устида ишлаётган мутахассисларнинг режалари улкан. Улар нафақат ички эҳтиёжларни қондирадиган, балки келажакда кенг бозорга, жумладан, халқаро майдонларга ҳам чиқадиган маҳсулот яратишни мақсад қилганлар. Ҳозирги босқичда асосий эътибор тизимнинг барқарор ишлашини таъминлашга қаратилган.
Компания Русс билан бирлашганидан сўнг шундай мессенжер яратиш ғояси пайдо бўлган. Бу қарор Россиядаги энг йирик ташқи реклама оператори билан ҳамкорлик доирасида мантиқий қадам сифатида баҳоланмоқда. Шунга қарамай, бозорнинг ушбу йўналишда жуда рақобатбардош эканлиги тан олинган.
Wildberries раҳбари мамлакатдаги обуна бизнеси моделларига нисбатан ўзининг танқидий фикрларини ҳам билдириб ўтди. Унинг таъкидлашича, агар компания ушбу бозорга кирса, албатта янги ва ноодатий ечимларни таклиф қилиши керак бўлади. Ҳозирда компания Вибес деб номланган видеошопинг платформасини ҳам ривожлантирмоқда.
Вибес платформасида аллақачон мессенжернинг содда шакли мавжуд. Ҳозирча унда гуруҳли чатлар яратиш имконияти йўқ, бироқ ишлаб чиқувчилар яқин орада ушбу функция ҳам қўшилишини вада қилмоқдалар. Wildberries ўз экотизимини кенгайтириш орқали фойдаланувчилар учун янада қулай шароитлар яратишни кўзламоқда.
…