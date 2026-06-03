Wildberries ўзининг шахсий мессенжерини яратди

·40·Техно
Wildberries ўзининг шахсий мессенжерини яратди

Wildberries компанияси ўзининг шахсий мессенжерини ишлаб чиқиш устида иш олиб бормоқда. Бу ҳақда Wildberries & Русс (РВБ) раҳбари Татяна Ким маълум қилди. Ҳозирда ушбу платформа ходимлар учун тест режимида ишга туширилган бўлиб, у биринчи навбатда жамоа ичидаги мулоқот муаммоларини ҳал қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Татяна Кимнинг сўзларига кўра, лойиҳа устида ишлаётган мутахассисларнинг режалари улкан. Улар нафақат ички эҳтиёжларни қондирадиган, балки келажакда кенг бозорга, жумладан, халқаро майдонларга ҳам чиқадиган маҳсулот яратишни мақсад қилганлар. Ҳозирги босқичда асосий эътибор тизимнинг барқарор ишлашини таъминлашга қаратилган.

Компания Русс билан бирлашганидан сўнг шундай мессенжер яратиш ғояси пайдо бўлган. Бу қарор Россиядаги энг йирик ташқи реклама оператори билан ҳамкорлик доирасида мантиқий қадам сифатида баҳоланмоқда. Шунга қарамай, бозорнинг ушбу йўналишда жуда рақобатбардош эканлиги тан олинган.

Wildberries раҳбари мамлакатдаги обуна бизнеси моделларига нисбатан ўзининг танқидий фикрларини ҳам билдириб ўтди. Унинг таъкидлашича, агар компания ушбу бозорга кирса, албатта янги ва ноодатий ечимларни таклиф қилиши керак бўлади. Ҳозирда компания Вибес деб номланган видеошопинг платформасини ҳам ривожлантирмоқда.

Вибес платформасида аллақачон мессенжернинг содда шакли мавжуд. Ҳозирча унда гуруҳли чатлар яратиш имконияти йўқ, бироқ ишлаб чиқувчилар яқин орада ушбу функция ҳам қўшилишини вада қилмоқдалар. Wildberries ўз экотизимини кенгайтириш орқали фойдаланувчилар учун янада қулай шароитлар яратишни кўзламоқда.

WildberriesМессенжерТатяна КимТехнологияРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади