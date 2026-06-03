Россияда 130 нанометрли чиплар учун ўз литографи 2027-йилда пайдо бўлади

·45·Техно
Россияда 130 нанометрли чиплар учун ўз литографи 2027-йилда пайдо бўлади

Россия Федерацияси ҳукуматининг биринчи ўринбосари Денис Мантуров келаси йили мамлакатда 130 нм технологик жараён асосида чиплар ишлаб чиқаришга қодир бўлган илк маҳаллий литограф яратилишини маълум қилди. Бу ҳақда у “Коммерсант” нашрига берган интервюсида тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мантуровнинг сўзларига кўра, Россия яқин келажакда хорижий литографлар ва кремний пластиналарга ишлов бериш ускуналаридан фойдалана олмаслигини инобатга олиб, асосий эътиборни микроэлектрон машинасозлик соҳасидаги ўз технологияларига қаратишга мажбур. Бу стратегик мустақилликни таъминлашнинг ягона йўли сифатида кўрилмоқда.

Таъкидланишича, ўтган йили Россияда 350 нм технологиясига асосланган литограф ишлаб чиқарилган эди. Келаси йилги режа эса ушбу кўрсаткични 130 нм гача туширишдан иборат. “Бу ҳеч кимга боғлиқ бўлмаган, ўзимизнинг шахсий ускунамиз бўлади”, — дея қўшимча қилди Денис Мантуров.

Бундан ташқари, Россия Япония бренди бўлган Ҳитачи ўрнини босувчи микросхемалар ишлаб чиқариш учун махсус микроскоп тайёрлаётгани ҳақида хабарлар тарқалган. Шунингдек, чиплар ишлаб чиқаришда қўлланиладиган учта Ғарб қурилмасини алмаштириш учун 2 миллиард рубл маблағ ажратилган.

РоссияЛитографТехнологияЧипМикроэлектроника
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади