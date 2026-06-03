Yandex ИД хизматлар билдиришномаларини бошқариш учун ягона марказни ишга туширди
Yandex жамоаси фойдаланувчилар учун компания хизматларидан келадиган барча турдаги хабарномаларни марказлаштирилган ҳолда бошқариш имконини берувчи янги воситани тақдим этди. Эндиликда Yandex ИД шахсий кабинетида қайси сервислар хабар юбориш ҳуқуқига эгалигини бир саҳифада кўриш ва уларни созлаш мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
{2}Yangi funksiya orqali foydalanuvchilar "Ma'lumotlar" => "Хизматлар билан алоқа" бўлимига ўтиб, ҳар бир алоҳида маҳсулот, масалан, Plus, Алиса ёки Музика учун ўзларига маъқул алоқа каналларини (пуш-билдиришномалар, электрон хатлар, қўнғироқлар ёки СМС) танлашлари мумкин. Шу билан бирга, иловаларнинг ичидаги стандарт созламалар ҳам ўз кучида қолади.
Янги марказ, шунингдек, аккаунт хавфсизлигини назорат қилиш имконини ҳам беради. Унда профил ҳимояси билан боғлиқ билдиришномалар келадиган қурилмалар рўйхати акс этади. Агар рўйхатда эски ёки нотаниш қурилма аниқланса, уни бевосита интерфейснинг ўзида Yandex ИД тизимидан узиб қўйиш мумкин.
…