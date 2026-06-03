Yandex ИД хизматлар билдиришномаларини бошқариш учун ягона марказни ишга туширди

·35·Техно
Yandex ИД хизматлар билдиришномаларини бошқариш учун ягона марказни ишга туширди
Аудио версияси

Yandex жамоаси фойдаланувчилар учун компания хизматларидан келадиган барча турдаги хабарномаларни марказлаштирилган ҳолда бошқариш имконини берувчи янги воситани тақдим этди. Эндиликда Yandex ИД шахсий кабинетида қайси сервислар хабар юбориш ҳуқуқига эгалигини бир саҳифада кўриш ва уларни созлаш мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

{2}Yangi funksiya orqali foydalanuvchilar "Ma'lumotlar" => "Хизматлар билан алоқа" бўлимига ўтиб, ҳар бир алоҳида маҳсулот, масалан, Plus, Алиса ёки Музика учун ўзларига маъқул алоқа каналларини (пуш-билдиришномалар, электрон хатлар, қўнғироқлар ёки СМС) танлашлари мумкин. Шу билан бирга, иловаларнинг ичидаги стандарт созламалар ҳам ўз кучида қолади.

Янги марказ, шунингдек, аккаунт хавфсизлигини назорат қилиш имконини ҳам беради. Унда профил ҳимояси билан боғлиқ билдиришномалар келадиган қурилмалар рўйхати акс этади. Агар рўйхатда эски ёки нотаниш қурилма аниқланса, уни бевосита интерфейснинг ўзида Yandex ИД тизимидан узиб қўйиш мумкин.

YandexYandex ИДТехнологияХавфсизликBildиришномалар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратлардаБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади