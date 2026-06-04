АҚШ суди атмосферани тадқиқ қилиш марказининг ёпилишини тўхтатиб қолди

·46·Техно
АҚШ суди атмосферани тадқиқ қилиш марказининг ёпилишини тўхтатиб қолди
Аудио версияси

АҚШ федерал суди Доналд Трамп администрациясининг Миллий атмосфера тадқиқотлари марказини (Натионал Сентер фор Атмоспҳерик Ресеарч, НКАР) ўзининг суперкомпьютер мажмуаси устидан назоратдан маҳрум қилишга бўлган уринишини вақтинча блоклади. Ушбу қарор иқлим ва об-ҳавони ўрганиш бўйича дунёдаги энг нуфузли илмий муассасалардан бири учун муҳим ғалаба бўлди. Низоли вазият ўтган йилнинг декабрь ойида, ҳукумат кутилмаганда НКАР бошқарув тузилмасини тугатиш ва Ваёминг штатидаги суперкомпьютер марказини бошқа операторга топшириш ниятини эълон қилганидан сўнг бошланган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишни кўриб чиққан судя Брооке Жакксон Миллий фан жамғармаси (Натионал Ссиенсе Фоундатион, НСФ) жамоатчилик муҳокамаси якунланмасдан туриб, марказни бошқа қўлларга ўтказиш бўйича якуний қарорни қабул қилиб бўлган деган хулосага келди. Суд материалларига кўра, агентлик вакиллари феврал ойидаёқ бошқарувчи ташкилотни қарор қабул қилингани ҳақида хабардор қилган, ваҳоланки фикр-мулоҳазаларни йиғиш жараёни ҳали давом этаётган бўлган. Суд давлат тузилмалари суперкомпьютер марказини бошқа операторга ўтказиш сабабларини ишончли тарзда тушунтириб бера олмаганини алоҳида таъкидлади.

Суд қарорида агентликнинг ҳаракатлари "асоссиз ва ўзбошимчалик" деб баҳоланди, бу эса федерал органлар фаолиятини тартибга солувчи Маъмурий процессуал акт қоидаларини бузиши мумкин. НКАР бошқарувчиси бўлган УКАР ташкилоти судни келажакдаги ноаниқликлар туфайли ноёб техник мутахассислар ишдан кетаётгани ва бу муассасага реал зарар етказаётганига ишонтира олди. Натижада, суд иш якуний кўриб чиқилгунга қадар суперкомпьютер мажмуасини мажбурий равишда бошқа томонга ўтказишни тақиқлади.

Шунга қарамай, НКАР учун барча хавфлар бартараф этилгани йўқ. Иш ҳужжатларида марказни бўлиб юбориш, айрим илмий дастурларни бошқа ташкилотларга ўтказиш ва ҳатто Колорадо штатидаги штаб-квартирани сотиш каби режалар ҳам мавжудлиги айтилмоқда. Эслатиб ўтамиз, 2025-йил декабрида Доналд Трамп администрацияси марказни иқлим ўзгариши бўйича "ваҳмали прогнозлар" тарқатишда айблаб, уни қайта ташкил этиш ниятини билдирган эди. Илмий ҳамжамият бу ҳаракатларни АҚШнинг иқлим тадқиқотлари салоҳиятини заифлаштиришга уриниш сифатида баҳоламоқда.

АҚШНКАРСуперкомпьютерИқлим ЎзгаришиДоналд Трамп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратлардаБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
АҚШ суди атмосферани тадқиқ қилиш марказининг ёпилишини тўхтатиб қолди – Zamin.uz, 04.06.2026