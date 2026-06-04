Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олди

·28·Техно
Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олди
Аудио версияси

SpaceX компаниясининг ИПО жараёнига оид ҳужжатлар Elon Musk экотизимидаги компаниялар ўртасидаги йирик молиявий амалиётларни очиқлади. Маълумотларга кўра, xAI сунъий интеллект стартапи Tesla компаниясидан тахминан 269 миллион долларлик Мегапакк энергия сақлаш тизимларини харид қилган. Бу каби транзакциялар аввалроқ 430 миллион долларга етган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу келишувлар xAI компаниясининг маълумотлар марказлари ва сунъий интеллект инфратузилмасини барқарор энергия билан таъминлашга қаратилган. Мегапакк тизимлари юқори қувватли ҳисоблаш тизимларининг узлуксиз ишлашини қўллаб-қувватловчи йирик энергия жамлагичлари ҳисобланади.

Мазкур маълумотларнинг эълон қилиниши SpaceX компаниясининг 1,77 триллион доллар қиймат билан ИПЎга тайёргарлик кўраётган ва қарийб 75 миллиард доллар инвестиция жалб қилишни режалаштираётган даврига тўғри келди. Бу Муск империясидаги молиявий оқимларнинг ўзаро боғлиқлигини кўрсатмоқда.

Техник жиҳатдан Мегапакк 3 авлоди 2,8 литрли йирик аккумулятор элементларидан фойдаланади, бу эса энергия сиғимини сезиларли даражада оширади. Янги модел 5 МВ·соат қувватга эга бўлиб, аввалги Мегапакк 2 версиясидаги 3,9 МВ·соат кўрсаткичидан анча юқори. Шунингдек, Tesla иссиқлик бўлинмасини соддалаштириб, уланишлар сонини 78 фоизга қисқартиришга эришган.

Elon MuskTeslaxAISpaceXМегапакк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратлардаБугун, 06:23Elon Muskнинг Grok Буилд воситаси битта сўров билан пойга ўйинини яратдиБугун, 05:28АҚШ суди атмосферани тадқиқ қилиш марказининг ёпилишини тўхтатиб қолдиБугун, 04:23Бенчмарк илк бор ўсиш босқичи учун 2 миллиард долларлик фонд йиғдиБугун, 03:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади