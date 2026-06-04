Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олди
SpaceX компаниясининг ИПО жараёнига оид ҳужжатлар Elon Musk экотизимидаги компаниялар ўртасидаги йирик молиявий амалиётларни очиқлади. Маълумотларга кўра, xAI сунъий интеллект стартапи Tesla компаниясидан тахминан 269 миллион долларлик Мегапакк энергия сақлаш тизимларини харид қилган. Бу каби транзакциялар аввалроқ 430 миллион долларга етган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу келишувлар xAI компаниясининг маълумотлар марказлари ва сунъий интеллект инфратузилмасини барқарор энергия билан таъминлашга қаратилган. Мегапакк тизимлари юқори қувватли ҳисоблаш тизимларининг узлуксиз ишлашини қўллаб-қувватловчи йирик энергия жамлагичлари ҳисобланади.
Мазкур маълумотларнинг эълон қилиниши SpaceX компаниясининг 1,77 триллион доллар қиймат билан ИПЎга тайёргарлик кўраётган ва қарийб 75 миллиард доллар инвестиция жалб қилишни режалаштираётган даврига тўғри келди. Бу Муск империясидаги молиявий оқимларнинг ўзаро боғлиқлигини кўрсатмоқда.
Техник жиҳатдан Мегапакк 3 авлоди 2,8 литрли йирик аккумулятор элементларидан фойдаланади, бу эса энергия сиғимини сезиларли даражада оширади. Янги модел 5 МВ·соат қувватга эга бўлиб, аввалги Мегапакк 2 версиясидаги 3,9 МВ·соат кўрсаткичидан анча юқори. Шунингдек, Tesla иссиқлик бўлинмасини соддалаштириб, уланишлар сонини 78 фоизга қисқартиришга эришган.
…