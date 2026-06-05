Стартуп Баттлефиелд Австралияга қайтмоқда: Сиднейда янги имкониятлар
2017-йил ноябрь ойида TechCrunch илк бор Стартуп Баттлефиелд танловини Австралияга олиб келган эди. Ўшанда Австралия ва Янги Зеландиядан келган 15 та стартап Сидней саҳнасида инвесторлар ва ҳакамлар қаршисида ўз лойиҳаларини тақдим этган. Oraдан йиллар ўтиб, ушбу нуфузли тадбир яна минтақага қайтмоқда. 19-август куни Stripe компанияси билан ҳамкорликда ташкил этилаётган Стартуп Баттлефиелд Сиднейда стартап экотизими учун унутилмас кеча тақдим этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Танловда саралаб олинган 10 та компания нуфузли инвесторлар ва жаҳон матбуоти қаршисида ўз ғояларини ҳимоя қилади. Энг яхши учта жамоа Stripe хизматлари учун 10 000 долларгача кредит ютиб олади. Асосий ғолиб эса октябрь ойида Сан-Францискода бўлиб ўтадиган TechCrunch Disrupt доирасидаги Стартуп Баттлефиелд 200 танловига тўғридан-тўғри йўлланмани қўлга киритади. Бу дунёнинг энг нуфузли стартап саҳнасига аризасиз ва қўшимча саралашларсиз чиқиш деганидир.
Аввалги тадбирлар муваффақияти бу платформанинг аҳамиятини исботлайди. Масалан, 2017-йилги ғолиб ҲеалтMatch платформаси ушбу ғалабадан сўнг 25 миллион доллардан ортиқ инвестиция жалб қилди ва ҳозирда бутун дунё бўйлаб 1 миллиондан ортиқ беморга хизмат кўрсатмоқда. Иккинчи ўринни эгаллаган ФлуроСат эса кейинчалик Microsoft М12 фондидан сармоя олиб, Регров Агрикултуре компаниясига айланди ва умумий ҳисобда 60 миллион доллардан ортиқ маблағ тўплади.
Умуман олганда, Австралиядаги Баттлефиелд битирувчилари жами 147 миллион доллардан ортиқ инвестиция жалб қилишган. Уларни Й Комбинатор, Блаккбирд Вентурес, Microsoft ва Течстарс каби гигантлар қўллаб-қувватламоқда. Бу йилги тадбир нафақат иштирокчилар, балки бутун минтақа асосчилари ва қурувчилари учун жаҳон даражасидаги ишларни кўрсатиш учун ажойиб имконият бўлади.
…