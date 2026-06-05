Стартуп Баттлефиелд Австралияга қайтмоқда: Сиднейда янги имкониятлар

·50·Техно
Стартуп Баттлефиелд Австралияга қайтмоқда: Сиднейда янги имкониятлар

2017-йил ноябрь ойида TechCrunch илк бор Стартуп Баттлефиелд танловини Австралияга олиб келган эди. Ўшанда Австралия ва Янги Зеландиядан келган 15 та стартап Сидней саҳнасида инвесторлар ва ҳакамлар қаршисида ўз лойиҳаларини тақдим этган. Oraдан йиллар ўтиб, ушбу нуфузли тадбир яна минтақага қайтмоқда. 19-август куни Stripe компанияси билан ҳамкорликда ташкил этилаётган Стартуп Баттлефиелд Сиднейда стартап экотизими учун унутилмас кеча тақдим этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Танловда саралаб олинган 10 та компания нуфузли инвесторлар ва жаҳон матбуоти қаршисида ўз ғояларини ҳимоя қилади. Энг яхши учта жамоа Stripe хизматлари учун 10 000 долларгача кредит ютиб олади. Асосий ғолиб эса октябрь ойида Сан-Францискода бўлиб ўтадиган TechCrunch Disrupt доирасидаги Стартуп Баттлефиелд 200 танловига тўғридан-тўғри йўлланмани қўлга киритади. Бу дунёнинг энг нуфузли стартап саҳнасига аризасиз ва қўшимча саралашларсиз чиқиш деганидир.

Аввалги тадбирлар муваффақияти бу платформанинг аҳамиятини исботлайди. Масалан, 2017-йилги ғолиб ҲеалтMatch платформаси ушбу ғалабадан сўнг 25 миллион доллардан ортиқ инвестиция жалб қилди ва ҳозирда бутун дунё бўйлаб 1 миллиондан ортиқ беморга хизмат кўрсатмоқда. Иккинчи ўринни эгаллаган ФлуроСат эса кейинчалик Microsoft М12 фондидан сармоя олиб, Регров Агрикултуре компаниясига айланди ва умумий ҳисобда 60 миллион доллардан ортиқ маблағ тўплади.

Умуман олганда, Австралиядаги Баттлефиелд битирувчилари жами 147 миллион доллардан ортиқ инвестиция жалб қилишган. Уларни Й Комбинатор, Блаккбирд Вентурес, Microsoft ва Течстарс каби гигантлар қўллаб-қувватламоқда. Бу йилги тадбир нафақат иштирокчилар, балки бутун минтақа асосчилари ва қурувчилари учун жаҳон даражасидаги ишларни кўрсатиш учун ажойиб имконият бўлади.

TechCrunchСтартуп БаттлефиелдStripeАвстралияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади