Фильтр: iPhone ва Мак иловаларидаги рекламаларни бутунлай тўсувчи янги восита
Реклама тўсувчи воситалардан фойдаланиш нафақат қулайлик, балки хавфсизлик учун ҳам муҳимдир. Ҳатто Федерал қидирув бюроси (FBI) ҳам онлайн хавфлардан ҳимояланиш учун уларни тавсия этади. Бироқ, кўплаб анъанавий блокловчилар фақат браузер ичида ишлайди ва мобил иловалар ичидаги кузатувчи рекламаларга қарши ожизлик қилади. iOS 26 ва macOS 26 тизимларидаги янги имкониятлар туфайли, эндиликда iPhone, iPad ва Мак қурилмаларидаги барча иловаларда рекламаларни тўсувчи Фильтр воситаси тақдим этилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Фильтр — машҳур Випр реклама тўсувчисининг яратувчиси Кайлее Серена Кальдеролла томонидан ишлаб чиқилган янги лойиҳадир. Випр фақат Сафари браузерида рекламалар юкланишининг олдини олган бўлса, Фильтр тизим даражасида ишлайди. Бу шуни англатадики, у нафақат браузерда, балки сиз фойдаланадиган деярли барча учинчи томон иловаларида ҳам реклама ва кузатув кодларини блоклайди. Бунинг учун Apple дастурий таъминотидаги янги УРЛ филтерс функциясидан фойдаланилади.
Дастурчининг таъкидлашича, Фильтр фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини йиғмайди ва уларга кириш ҳуқуқини талаб қилмайди. Apple компаниясининг УРЛ филтер технологияси ҳам махфийликни биринчи ўринга қўяди. Ушбу тизим қурилмада сақланадиган махсус блок-рўйхат асосида ишлайди ва шубҳали доменларга сўров юборилганда, уларни тармоқ даражасида тўхтатиб қолади. Бу жараён Apple серверлари орқали прокси қилингани сабабли, дастурчи ким қайси сайтга кираётганини кўра олмайди.
Фильтр ҳозирда ушбу янги технологияни қўллаган биринчи иловалардан бири ҳисобланади. Кальдеролла ушбу функцияни жорий этиш анча мураккаб бўлганини, чунки Apple ҳужжатларида маълумотлар етарли эмаслигини қайд этган. Шунга қарамай, натижа кутилганидан аъло бўлди: иловаларни очганда одатдаги реклама оқими ўрнига бўш жойлар кўринади. Ҳозирда ушбу хизмат Випр иловаси ичида йиллик 5 долларлик обуна эвазига тақдим этилмоқда.
…