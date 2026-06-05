Фильтр: iPhone ва Мак иловаларидаги рекламаларни бутунлай тўсувчи янги восита

·70·Техно
Фильтр: iPhone ва Мак иловаларидаги рекламаларни бутунлай тўсувчи янги восита

Реклама тўсувчи воситалардан фойдаланиш нафақат қулайлик, балки хавфсизлик учун ҳам муҳимдир. Ҳатто Федерал қидирув бюроси (FBI) ҳам онлайн хавфлардан ҳимояланиш учун уларни тавсия этади. Бироқ, кўплаб анъанавий блокловчилар фақат браузер ичида ишлайди ва мобил иловалар ичидаги кузатувчи рекламаларга қарши ожизлик қилади. iOS 26 ва macOS 26 тизимларидаги янги имкониятлар туфайли, эндиликда iPhone, iPad ва Мак қурилмаларидаги барча иловаларда рекламаларни тўсувчи Фильтр воситаси тақдим этилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Фильтр — машҳур Випр реклама тўсувчисининг яратувчиси Кайлее Серена Кальдеролла томонидан ишлаб чиқилган янги лойиҳадир. Випр фақат Сафари браузерида рекламалар юкланишининг олдини олган бўлса, Фильтр тизим даражасида ишлайди. Бу шуни англатадики, у нафақат браузерда, балки сиз фойдаланадиган деярли барча учинчи томон иловаларида ҳам реклама ва кузатув кодларини блоклайди. Бунинг учун Apple дастурий таъминотидаги янги УРЛ филтерс функциясидан фойдаланилади.

Дастурчининг таъкидлашича, Фильтр фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини йиғмайди ва уларга кириш ҳуқуқини талаб қилмайди. Apple компаниясининг УРЛ филтер технологияси ҳам махфийликни биринчи ўринга қўяди. Ушбу тизим қурилмада сақланадиган махсус блок-рўйхат асосида ишлайди ва шубҳали доменларга сўров юборилганда, уларни тармоқ даражасида тўхтатиб қолади. Бу жараён Apple серверлари орқали прокси қилингани сабабли, дастурчи ким қайси сайтга кираётганини кўра олмайди.

Фильтр ҳозирда ушбу янги технологияни қўллаган биринчи иловалардан бири ҳисобланади. Кальдеролла ушбу функцияни жорий этиш анча мураккаб бўлганини, чунки Apple ҳужжатларида маълумотлар етарли эмаслигини қайд этган. Шунга қарамай, натижа кутилганидан аъло бўлди: иловаларни очганда одатдаги реклама оқими ўрнига бўш жойлар кўринади. Ҳозирда ушбу хизмат Випр иловаси ичида йиллик 5 долларлик обуна эвазига тақдим этилмоқда.

AppleiPhoneМакФильтрРеклама Тўсувчи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади