Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этди

·62·Техно
Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этди

Anthropic компанияси ўзининг йирик IPO жараёнига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, унинг ҳаммуассиси Даниела Амодеи сунъий интеллект (AI) соҳасидаги даромадлилик борасидаги шубҳаларга муносабат билдирди. Ўтган ҳафтада компания 965 миллиард долларлик баҳолаш асосида 65 миллиард доллар маблағ жалб қилганини эълон қилди. Инвесторлар орасида талаб жуда юқори бўлгани сабабли, Anthropic энди оммавий биржага чиқиш учун махфий тарзда ҳужжат топширганини маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Bloomberg Теч конференциясида сўзга чиққан Амодеи ушбу қарорни капиталга бўлган эҳтиёж билан изоҳлади. Унинг таъкидлашича, илғор моделларни ўқитиш ва уларга хизмат кўрсатиш (инференсе) жуда катта харажатларни талаб қилади. Амодеининг фикрича, соҳа етакчилари вақт ўтиши билан барқарор капитал оқимига муҳтож бўлади ва оммавий бозорлар бу эҳтиёжни қондириш учун энг қулай жой ҳисобланади.

Anthropic компаниясининг ўсиш суръатлари ҳайратланарли даражада: май ойида йиллик даромад 47 миллиард доллардан ошди, ҳолбуки 2025-йил охирида бу кўрсаткич 9 миллиард доллар атрофида эди. Бироқ, Uber каби йирик корпорациялар AI харажатларининг ҳаммаси ҳам кутилган самарани бермаётганини айтиб, бюджетларни қисқартириш эҳтимолини кўриб чиқмоқда. Шунга қарамай, Амодеи бизнес олами ҳали AI имкониятларини тўлиқ ўрганиб улгурмаганига ишонади.

Амодеи, шунингдек, Anthropic нима учун OpenAI ёки Elon Muskнинг xAI лойиҳаси каби ўз маълумотлар марказларини қурмаётганига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, компания ортиқча ҳисоблаш қувватини сотиб олиб, ресурсларни исроф қилишдан кўра, талабнинг таклифдан бироз юқори бўлишини афзал кўради. Яқинда маълум бўлишича, Anthropic ҳисоблаш қувватлари учун xAI билан ойига 1,25 миллиард долларлик шартнома имзолаган.

AnthropicСунъий IntelлектIPOДаниела АмодеиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53Фильтр: iPhone ва Мак иловаларидаги рекламаларни бутунлай тўсувчи янги воситаБугун, 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади