Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этди
Anthropic компанияси ўзининг йирик IPO жараёнига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, унинг ҳаммуассиси Даниела Амодеи сунъий интеллект (AI) соҳасидаги даромадлилик борасидаги шубҳаларга муносабат билдирди. Ўтган ҳафтада компания 965 миллиард долларлик баҳолаш асосида 65 миллиард доллар маблағ жалб қилганини эълон қилди. Инвесторлар орасида талаб жуда юқори бўлгани сабабли, Anthropic энди оммавий биржага чиқиш учун махфий тарзда ҳужжат топширганини маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Bloomberg Теч конференциясида сўзга чиққан Амодеи ушбу қарорни капиталга бўлган эҳтиёж билан изоҳлади. Унинг таъкидлашича, илғор моделларни ўқитиш ва уларга хизмат кўрсатиш (инференсе) жуда катта харажатларни талаб қилади. Амодеининг фикрича, соҳа етакчилари вақт ўтиши билан барқарор капитал оқимига муҳтож бўлади ва оммавий бозорлар бу эҳтиёжни қондириш учун энг қулай жой ҳисобланади.
Anthropic компаниясининг ўсиш суръатлари ҳайратланарли даражада: май ойида йиллик даромад 47 миллиард доллардан ошди, ҳолбуки 2025-йил охирида бу кўрсаткич 9 миллиард доллар атрофида эди. Бироқ, Uber каби йирик корпорациялар AI харажатларининг ҳаммаси ҳам кутилган самарани бермаётганини айтиб, бюджетларни қисқартириш эҳтимолини кўриб чиқмоқда. Шунга қарамай, Амодеи бизнес олами ҳали AI имкониятларини тўлиқ ўрганиб улгурмаганига ишонади.
Амодеи, шунингдек, Anthropic нима учун OpenAI ёки Elon Muskнинг xAI лойиҳаси каби ўз маълумотлар марказларини қурмаётганига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, компания ортиқча ҳисоблаш қувватини сотиб олиб, ресурсларни исроф қилишдан кўра, талабнинг таклифдан бироз юқори бўлишини афзал кўради. Яқинда маълум бўлишича, Anthropic ҳисоблаш қувватлари учун xAI билан ойига 1,25 миллиард долларлик шартнома имзолаган.
…