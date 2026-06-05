Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқда

·73·Техно
Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқда

Airbnb бош ижрочи директори Бриан Ческй эндиликда фақатгина сунъий интеллект соҳасидаги маслаҳатчи бўлиб қолмоқчи эмас. Bloomberg нашри тарқатган ва TechCrunch манбалари тасдиқлаган хабарларга кўра, Ческй ўзининг шахсий сунъий интеллект лабораториясини ташкил этишни режалаштирмоқда. Бу қадам унинг Силикон водийсидаги йирик лабораториялар томонидан тақдим этилаётган мавжуд моделлардан тўлиқ қониқмаётганини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Airbnb ҳозирда сунъий интеллектга асосланган кодлаш воситаларидан фойдаланаётган бўлса-да, Ческй ўтган йили компания ҳали бирорта LLM (катта тил модели) билан ҳамкорлик қилмаганини айтган эди. Унинг фикрича, бозордаги мавжуд маҳсулотлар ҳали Airbnb талабларига тўлиқ жавоб бера олмайди. Шунга қарамай, Ческй соҳада катта тажрибага эга ва OpenAI раҳбари Sam Altman билан узоқ йиллик дўстлик алоқаларини сақлаб келади.

Ческй ва Sam Altman 2006-йилда Й Комбинатор акселератори орқали танишишган. OpenAI машҳурликка эришгач, Ческй мунтазам равишда Алтман билан учрашиб, тез ўсаётган технологик компанияни бошқариш бўйича маслаҳатлар бериб келган. Ҳатто Алтман OpenAI директорлар кенгаши томонидан ишдан бўшатилганда, Ческй унинг қайтишида ва жамоатчилик билан алоқаларни тиклашда муҳим рол ўйнаган эди.

Эндиликда Ческй ўз шогирдининг компаниясига рақобатчи сифатида майдонга чиқмоқда. Янги лабораториянинг аниқ йўналиши ҳозирча номаълум, бироқ у фойдаланувчи интерфейси ва дизайн масалаларига эътибор қаратиши кутилмоқда. Бу ёндашув Бретт Адкокк томонидан асос солинган Ҳарк лабораториясининг фаолиятига ўхшаб кетади.

Муҳим жиҳати шундаки, Бриан Ческй Airbnb бош директори лавозимини тарк этмайди. У янги лабораторияга шахсан раҳбарлик қилмаслиги, балки уни қўллаб-қувватловчи асосчи сифатида иштирок этиши айтилмоқда. Ҳозирча Airbnb ва Ческй вакиллари ушбу лойиҳа юзасидан расмий изоҳ беришдан бош тортишди.

AirbnbБриан ЧескйСунъий IntelлектOpenAIТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53Фильтр: iPhone ва Мак иловаларидаги рекламаларни бутунлай тўсувчи янги воситаБугун, 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқда – Zamin.uz, 05.06.2026