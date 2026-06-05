Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқда
Airbnb бош ижрочи директори Бриан Ческй эндиликда фақатгина сунъий интеллект соҳасидаги маслаҳатчи бўлиб қолмоқчи эмас. Bloomberg нашри тарқатган ва TechCrunch манбалари тасдиқлаган хабарларга кўра, Ческй ўзининг шахсий сунъий интеллект лабораториясини ташкил этишни режалаштирмоқда. Бу қадам унинг Силикон водийсидаги йирик лабораториялар томонидан тақдим этилаётган мавжуд моделлардан тўлиқ қониқмаётганини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Airbnb ҳозирда сунъий интеллектга асосланган кодлаш воситаларидан фойдаланаётган бўлса-да, Ческй ўтган йили компания ҳали бирорта LLM (катта тил модели) билан ҳамкорлик қилмаганини айтган эди. Унинг фикрича, бозордаги мавжуд маҳсулотлар ҳали Airbnb талабларига тўлиқ жавоб бера олмайди. Шунга қарамай, Ческй соҳада катта тажрибага эга ва OpenAI раҳбари Sam Altman билан узоқ йиллик дўстлик алоқаларини сақлаб келади.
Ческй ва Sam Altman 2006-йилда Й Комбинатор акселератори орқали танишишган. OpenAI машҳурликка эришгач, Ческй мунтазам равишда Алтман билан учрашиб, тез ўсаётган технологик компанияни бошқариш бўйича маслаҳатлар бериб келган. Ҳатто Алтман OpenAI директорлар кенгаши томонидан ишдан бўшатилганда, Ческй унинг қайтишида ва жамоатчилик билан алоқаларни тиклашда муҳим рол ўйнаган эди.
Эндиликда Ческй ўз шогирдининг компаниясига рақобатчи сифатида майдонга чиқмоқда. Янги лабораториянинг аниқ йўналиши ҳозирча номаълум, бироқ у фойдаланувчи интерфейси ва дизайн масалаларига эътибор қаратиши кутилмоқда. Бу ёндашув Бретт Адкокк томонидан асос солинган Ҳарк лабораториясининг фаолиятига ўхшаб кетади.
Муҳим жиҳати шундаки, Бриан Ческй Airbnb бош директори лавозимини тарк этмайди. У янги лабораторияга шахсан раҳбарлик қилмаслиги, балки уни қўллаб-қувватловчи асосчи сифатида иштирок этиши айтилмоқда. Ҳозирча Airbnb ва Ческй вакиллари ушбу лойиҳа юзасидан расмий изоҳ беришдан бош тортишди.
…