Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошлади

·62·Техно
Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошлади

Sam Altman ва Палмер Луккей каби Силикон водийси етакчиларини қизиқарли карта ўйини устида кўришни истаганлар учун янги имконият туғилди. Петер Тиел томонидан асос солинган Фоундерс Фунд венчур компанияси ўзининг шахсий кўнгилочар лойиҳасини тақдим этди. МАФИА те ГАМE деб номланган ушбу шоуда таниқли технология арбоблари машҳур "Мафия" ўйини орқали ўзаро куч синашадилар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Дастурнинг дебют қисмида OpenAI раҳбари Sam Altman, Андурил асосчиси Палмер Луккей, биохакер Брян Джонсон ва Signal мессенжери яратувчиси Мохие Марлинспике иштирок этди. Лойиҳага Фоундерс Фунд маркетинг директори ва Piрате Вирес муҳаррири Мике Solana модераторлик қилмоқда. Solana анъанавий венчур контентларидан зерикканини ва инсонларни бундай ўйинлар орқали яқинроқ танишиш қизиқарлироқ эканини таъкидлади.

Ҳозирги вақтда бундай медиа платформаларга эга бўлиш бизнес учун стратегик аҳамиятга эга. Замонавий дунёда ҳокимият ва таъсир доирасига йўл кўнгилочар маълумотлар (инфотаинмент) орқали ўтмоқда. Компаниялар ва ижрочи директорлар ушбу янги воқеликдан турли йўллар билан фойдаланишга ҳаракат қилишмоқда. Масалан, OpenAI яқинда машҳур TBПН подкастини сотиб олиб, кўпчиликнинг эътиборини тортган эди.

Шунингдек, Elon Musk ва Брян Джонсон каби шахслар ўзларининг ижтимоий тармоқлардаги фаоллиги орқали брендларини оммалаштиришда катта муваффақиятга эришмоқдалар. Фоундерс Фунд томонидан йўлга қўйилган ушбу шоу ҳам технология олами етакчиларининг шахсий брендини мустаҳкамлаш ва аудитория билан янгича услубда мулоқот қилишга хизмат қилади.

Фоундерс ФундSam AltmanOpenAIСиликон ВодийсиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53Фильтр: iPhone ва Мак иловаларидаги рекламаларни бутунлай тўсувчи янги воситаБугун, 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади