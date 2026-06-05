Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошлади
Sam Altman ва Палмер Луккей каби Силикон водийси етакчиларини қизиқарли карта ўйини устида кўришни истаганлар учун янги имконият туғилди. Петер Тиел томонидан асос солинган Фоундерс Фунд венчур компанияси ўзининг шахсий кўнгилочар лойиҳасини тақдим этди. МАФИА те ГАМE деб номланган ушбу шоуда таниқли технология арбоблари машҳур "Мафия" ўйини орқали ўзаро куч синашадилар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Дастурнинг дебют қисмида OpenAI раҳбари Sam Altman, Андурил асосчиси Палмер Луккей, биохакер Брян Джонсон ва Signal мессенжери яратувчиси Мохие Марлинспике иштирок этди. Лойиҳага Фоундерс Фунд маркетинг директори ва Piрате Вирес муҳаррири Мике Solana модераторлик қилмоқда. Solana анъанавий венчур контентларидан зерикканини ва инсонларни бундай ўйинлар орқали яқинроқ танишиш қизиқарлироқ эканини таъкидлади.
Ҳозирги вақтда бундай медиа платформаларга эга бўлиш бизнес учун стратегик аҳамиятга эга. Замонавий дунёда ҳокимият ва таъсир доирасига йўл кўнгилочар маълумотлар (инфотаинмент) орқали ўтмоқда. Компаниялар ва ижрочи директорлар ушбу янги воқеликдан турли йўллар билан фойдаланишга ҳаракат қилишмоқда. Масалан, OpenAI яқинда машҳур TBПН подкастини сотиб олиб, кўпчиликнинг эътиборини тортган эди.
Шунингдек, Elon Musk ва Брян Джонсон каби шахслар ўзларининг ижтимоий тармоқлардаги фаоллиги орқали брендларини оммалаштиришда катта муваффақиятга эришмоқдалар. Фоундерс Фунд томонидан йўлга қўйилган ушбу шоу ҳам технология олами етакчиларининг шахсий брендини мустаҳкамлаш ва аудитория билан янгича услубда мулоқот қилишга хизмат қилади.
…