Реид Ҳоффман Манус стартапи сабабли Microsoft кенгашини тарк этмоқда
Microsoft корпорацияси Реид Ҳоффман ўн йиллик самарали фаолиятдан сўнг компания директорлар кенгашидан истеъфога чиқаётганини расман эълон қилди. Ҳоффман 2016-йилда ўзи асос солган LinkedIn тармоғи Microsoft томонидан 26,2 миллиард долларга сотиб олингач, кенгаш таркибига қўшилган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳоффман Microsoft таркибида бўлган даврда технология оламида муҳим ўзгаришлар юз берди. Хусусан, у 2019-йилда корпорациянинг OpenAI лойиҳасига илк 1 миллиард доллар сармоя киритиш қарорида иштирок этган. Шунингдек, у OpenAI асосчиларидан бири бўлиб, манфаатлар тўқнашуви сабабли 2023-йилда ушбу сунъий интеллект лабораторияси кенгашини тарк этган эди.
Эндиликда Ҳоффман ўзининг янги лойиҳаси — Манус стартапига бор эътиборини қаратиш учун "асосчи режими"га (фоундер моде) ўтишини маълум қилди. Манус — дори воситаларини кашф қилиш билан шуғулланувчи компания бўлиб, ўтган йили 50 миллион доллардан ортиқ сармоя жалб қилган. Лойиҳага таниқли шифокор ва Пулицер мукофоти совриндори Сиддҳарта Мухержее раҳбарлик қилмоқда.
Ҳоффманнинг сўзларига кўра, Манус сунъий интеллект соҳасида "Мове 37" даражасига чиқишни, яни кимё соҳасида инсон ижодкорлигидан ўзиб кетадиган технологиялар яратишни мақсад қилган. Бу технология, айниқса, саратоннинг турли шаклларига қарши курашда янги даврни очиши кутилмоқда.
…