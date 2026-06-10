GM сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун батареялар ишлаб чиқаради
Сунъий интеллект маълумотлар марказларини энергия билан таъминлаш пойгаси кутилмаган соҳаларга, жумладан, автомобилсозлик дунёсига ҳам кириб борди. GM компанияси энергия сақлаш тизимлари (ЭСС) бозорига кириш бўйича ўзининг улкан режаларини эълон қилди. Компания бу борада Пеак Энергй стартапи билан ҳамкорликни йўлга қўйиб, айнан йирик тармоқлар учун мўлжалланган янги натрий-ионли батарея кимёсини ишлаб чиқмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирча Хитойдан ташқарида бирорта ҳам автомобил ишлаб чиқарувчиси натрий-ионли элементларни ишлаб чиқариш режаларини эълон қилмаган эди. GM компаниясининг батареялар ва барқарорлик бўйича вице-президенти Курт Келтй TechCrunch нашрига берган интервюсида, ушбу бозорга киришнинг энг қулай йўли айнан ЭСС эканлигини ва унинг ишлаш хусусиятлари бозор талабларига тўлиқ жавоб беришини таъкидлади.
GM ушбу лойиҳага қанча маблағ сарфлаётганини очиқламаган бўлса-да, компания янги батарея кимёларини тижоратлаштириш учун 900 миллион доллар ажратгани маълум. Натрий-ионли батареялар литий-ионли аналогларига қараганда арзонроқ, чидамлироқ ва қизиб кетишга камроқ мойил ҳисобланади. Уларнинг асосий камчилиги — бир хил миқдордаги энергияни сақлаш учун каттароқ ҳажмдаги ва оғирроқ корпус талаб қилинишидир.
Пеак Энергй аллақачон натрий-ионли батареялардан фойдаланадиган тизимлар устида ишламоқда. Ушбу батареялар қизиб кетиш хавфи пастлиги сабабли, уларда мураккаб совутиш ёки ёнғинга қарши тизимлар талаб этилмайди. Бу эса нафақат бошланғич харажатларни камайтиради, балки келажакдаги техник хизмат кўрсатиш харажатларини ҳам бартараф этади. GM ушбу элементларни ишлаб чиқариб, стартапга сотишни режалаштирмоқда.
…