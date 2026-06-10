GM сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун батареялар ишлаб чиқаради

·0·Техно
GM сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун батареялар ишлаб чиқаради

Сунъий интеллект маълумотлар марказларини энергия билан таъминлаш пойгаси кутилмаган соҳаларга, жумладан, автомобилсозлик дунёсига ҳам кириб борди. GM компанияси энергия сақлаш тизимлари (ЭСС) бозорига кириш бўйича ўзининг улкан режаларини эълон қилди. Компания бу борада Пеак Энергй стартапи билан ҳамкорликни йўлга қўйиб, айнан йирик тармоқлар учун мўлжалланган янги натрий-ионли батарея кимёсини ишлаб чиқмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирча Хитойдан ташқарида бирорта ҳам автомобил ишлаб чиқарувчиси натрий-ионли элементларни ишлаб чиқариш режаларини эълон қилмаган эди. GM компаниясининг батареялар ва барқарорлик бўйича вице-президенти Курт Келтй TechCrunch нашрига берган интервюсида, ушбу бозорга киришнинг энг қулай йўли айнан ЭСС эканлигини ва унинг ишлаш хусусиятлари бозор талабларига тўлиқ жавоб беришини таъкидлади.

GM ушбу лойиҳага қанча маблағ сарфлаётганини очиқламаган бўлса-да, компания янги батарея кимёларини тижоратлаштириш учун 900 миллион доллар ажратгани маълум. Натрий-ионли батареялар литий-ионли аналогларига қараганда арзонроқ, чидамлироқ ва қизиб кетишга камроқ мойил ҳисобланади. Уларнинг асосий камчилиги — бир хил миқдордаги энергияни сақлаш учун каттароқ ҳажмдаги ва оғирроқ корпус талаб қилинишидир.

Пеак Энергй аллақачон натрий-ионли батареялардан фойдаланадиган тизимлар устида ишламоқда. Ушбу батареялар қизиб кетиш хавфи пастлиги сабабли, уларда мураккаб совутиш ёки ёнғинга қарши тизимлар талаб этилмайди. Бу эса нафақат бошланғич харажатларни камайтиради, балки келажакдаги техник хизмат кўрсатиш харажатларини ҳам бартараф этади. GM ушбу элементларни ишлаб чиқариб, стартапга сотишни режалаштирмоқда.

GMСунъий IntelлектБатареяТехнологияПеак Энергй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле 5 моделини оммага тақдим этдиAnthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле 5 моделини оммага тақдим этдиБугун, 21:23Anthropic компаниясининг Фабле 5 модели биргина буйруқ билан ўйинлар яратмоқдаAnthropic компаниясининг Фабле 5 модели биргина буйруқ билан ўйинлар яратмоқдаБугун, 20:55Siri ва Apple Intelligence: Шахсий ёрдамчидан нималарни кутяпмиз?Siri ва Apple Intelligence: Шахсий ёрдамчидан нималарни кутяпмиз?Бугун, 20:51Технологик компаниялар арзонроқ AI моделларига ўтадими?Технологик компаниялар арзонроқ AI моделларига ўтадими?Кеча, 18:52WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 ва Apple Intelligence янгиликлариWWDC 2026: Siri AI, iOS 27 ва Apple Intelligence янгиликлариКеча, 18:297600 мАс батарея ва 120 Гс экран: Redmi Пад 2 9.7 сотувга чиқмоқда7600 мАс батарея ва 120 Гс экран: Redmi Пад 2 9.7 сотувга чиқмоқдаКеча, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус