Жустин Эрнест анъанавий венчур фондисиз стартапларга 500 млн доллар тикди

·0·Техно
Жустин Эрнест анъанавий венчур фондисиз стартапларга 500 млн доллар тикди

Ўтган йили Жустин Эрнест венчур капитали бозорида жиддий бўшлиқни пайқади: оилавий офислар ва кичик институционал инвесторлар энг тез ривожланаётган AI компанияларига сармоя киритишни исташса-да, уларнинг акциядорлар рўйхатига кира олишмас эди. Плайгроунд Глобал компаниясида беш йилдан ортиқ вақт давомида чуқур технологияларга инвестиция киритиш ва маблағ йиғиш билан шуғулланган Эрнест ўз алоқалари орқали ушбу муаммони ҳал қила олишига ишонди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги менежерлар учун 12 ойдан 18 ойгача вақт талаб қиладиган расмий венчур фондини очиш ўрнига, Эрнест ўз тармоғидан фойдаланиб, юқори даражадаги кечки босқичдаги компаниялардан акция улушларини банд қилди. Сўнгра у ушбу битимларни махсус мақсадли транспорт воситалари (СПВ) орқали 30 га яқин кичик инвесторларга таклиф қилди. Охирги 12 ой ичида унинг Сабертоот Капитал фирмаси Anthropic, Андурил, Base Повер, Databricks, PsiQuantum ва SpaceX каби 10 та компанияга қарийб 500 миллион доллар сармоя киритди.

Сабертоот Капитал ҳар бир битимга алоҳида фонд сифатида қарайди ва аксарият ҳолларда уни СПВ сифатида шакллантиради. Эрнест 10 миллион доллардан 275 миллион долларгача бўлган чекларни ёзмоқда, бу эса унга акцияларнинг сезиларли қисмини қўлга киритиш имконини беради. Муҳими, у ҳар доим компания томонидан тасдиқланган расмий молиялаштириш раундларида иштирок этади. Бу эса бозордаги турли шубҳали воситачилар орасида унинг нуфузини оширмоқда.

Ҳозирги вақтда Anthropic ва Андурил каби стартаплар рухсат этилмаган СПВларга қарши курашаётган бир пайтда, Сабертоот орқали инвестиция қилиш кичик ҳамкорлар учун хотиржамлик беради. Улар ўз пулларини бевосита компанияларнинг ўзи томонидан текширилган ва ҳурмат қилинадиган инвесторга ишониб топшираётганларини билишади. Масалан, 7 миллиард долларга баҳоланган PsiQuantum компаниясининг молия директори инвесторларга айнан Сабертоот орқали сармоя киритишни тавсия қилган.

ВенчурСтартапСабертоот КапиталИнвестицияSpaceX
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google AI обуна нархларини пасайтириб, рақобатчиларга зарба бердиGoogle AI обуна нархларини пасайтириб, рақобатчиларга зарба бердиБугун, 00:21Жустин Эрнест анъанавий фондсиз стартапларга 400 млн доллар тикдиЖустин Эрнест анъанавий фондсиз стартапларга 400 млн доллар тикдиБугун, 23:26Apple Watch учун расмий Telegram иловаси тақдим этилдиApple Watch учун расмий Telegram иловаси тақдим этилдиБугун, 23:22GM сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун батареялар ишлаб чиқарадиGM сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун батареялар ишлаб чиқарадиБугун, 21:24Anthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле 5 моделини оммага тақдим этдиAnthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле 5 моделини оммага тақдим этдиБугун, 21:23Anthropic компаниясининг Фабле 5 модели биргина буйруқ билан ўйинлар яратмоқдаAnthropic компаниясининг Фабле 5 модели биргина буйруқ билан ўйинлар яратмоқдаБугун, 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус