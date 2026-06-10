Жустин Эрнест анъанавий венчур фондисиз стартапларга 500 млн доллар тикди
Ўтган йили Жустин Эрнест венчур капитали бозорида жиддий бўшлиқни пайқади: оилавий офислар ва кичик институционал инвесторлар энг тез ривожланаётган AI компанияларига сармоя киритишни исташса-да, уларнинг акциядорлар рўйхатига кира олишмас эди. Плайгроунд Глобал компаниясида беш йилдан ортиқ вақт давомида чуқур технологияларга инвестиция киритиш ва маблағ йиғиш билан шуғулланган Эрнест ўз алоқалари орқали ушбу муаммони ҳал қила олишига ишонди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги менежерлар учун 12 ойдан 18 ойгача вақт талаб қиладиган расмий венчур фондини очиш ўрнига, Эрнест ўз тармоғидан фойдаланиб, юқори даражадаги кечки босқичдаги компаниялардан акция улушларини банд қилди. Сўнгра у ушбу битимларни махсус мақсадли транспорт воситалари (СПВ) орқали 30 га яқин кичик инвесторларга таклиф қилди. Охирги 12 ой ичида унинг Сабертоот Капитал фирмаси Anthropic, Андурил, Base Повер, Databricks, PsiQuantum ва SpaceX каби 10 та компанияга қарийб 500 миллион доллар сармоя киритди.
Сабертоот Капитал ҳар бир битимга алоҳида фонд сифатида қарайди ва аксарият ҳолларда уни СПВ сифатида шакллантиради. Эрнест 10 миллион доллардан 275 миллион долларгача бўлган чекларни ёзмоқда, бу эса унга акцияларнинг сезиларли қисмини қўлга киритиш имконини беради. Муҳими, у ҳар доим компания томонидан тасдиқланган расмий молиялаштириш раундларида иштирок этади. Бу эса бозордаги турли шубҳали воситачилар орасида унинг нуфузини оширмоқда.
Ҳозирги вақтда Anthropic ва Андурил каби стартаплар рухсат этилмаган СПВларга қарши курашаётган бир пайтда, Сабертоот орқали инвестиция қилиш кичик ҳамкорлар учун хотиржамлик беради. Улар ўз пулларини бевосита компанияларнинг ўзи томонидан текширилган ва ҳурмат қилинадиган инвесторга ишониб топшираётганларини билишади. Масалан, 7 миллиард долларга баҳоланган PsiQuantum компаниясининг молия директори инвесторларга айнан Сабертоот орқали сармоя киритишни тавсия қилган.
…