Россиянинг Max мессенжери Huawei АппГаллерй дўконидан ғойиб бўлди

·0·Техно
Россиянинг Max мессенжери Huawei АппГаллерй дўконидан ғойиб бўлди

Huawei смартфонлари фойдаланувчилари Россиянинг Max мессенжери АппГаллерй иловалар дўконидан йўқолиб қолганига эътибор қаратишди. Бироқ, маълум бўлишича, бу муаммо барча фойдаланувчиларга ҳам тааллуқли эмас. Илова VPN орқали, масалан, Европа серверларидан фойдаланилганда кўринмай қолмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Шу билан бирга, Россия локациясига эга фойдаланувчилар учун Max мессенжери ҳамон юклаб олиш учун очиқ ва ҳатто дўконнинг асосий саҳифасида реклама қилинмоқда. Шундай қилиб, илова АппГаллерй дўконида Россиядан ташқаридаги фойдаланувчилар учун яширилган, аммо бутунлай ўчириб ташланмаган.

Ҳозирча Huawei компанияси ушбу ҳолат бўйича расмий изоҳ бермади. Чекловларнинг сабаблари ҳам очиқланмаган. Мазкур вазият яқинда Max иловасининг Apple App Store дўконидан ғойиб бўлишини эслатиб юбормоқда.

Эслатиб ўтамиз, 3-июн куни Apple компанияси амалдаги санкция чекловлари сабабли ушбу иловани ўз платформасидан олиб ташлаган эди. Шунингдек, iPhone фойдаланувчилари учун илованинг билдиришномалари ҳам ўчириб қўйилган.

Max — бу VK холдинги томонидан ишлаб чиқилган Россия давлат мессенжери бўлиб, у мулоқот, бизнес ва давлат хизматларидан фойдаланиш учун миллий платформа сифатида тақдим этилган. Ушбу илова Россияда сотиладиган барча смартфонларга мажбурий равишда ўрнатилган бўлиши лозим.

HuaweiАппГаллерйMaxРоссияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Аккумулятор сиғими сезиларли даражада ошадиSamsung Galaxy Ватч Ultra 2: Аккумулятор сиғими сезиларли даражада ошадиБугун, 01:52Жустин Эрнест анъанавий венчур фондисиз стартапларга 500 млн доллар тикдиЖустин Эрнест анъанавий венчур фондисиз стартапларга 500 млн доллар тикдиБугун, 00:22Google AI обуна нархларини пасайтириб, рақобатчиларга зарба бердиGoogle AI обуна нархларини пасайтириб, рақобатчиларга зарба бердиБугун, 00:21Жустин Эрнест анъанавий фондсиз стартапларга 400 млн доллар тикдиЖустин Эрнест анъанавий фондсиз стартапларга 400 млн доллар тикдиБугун, 23:26Apple Watch учун расмий Telegram иловаси тақдим этилдиApple Watch учун расмий Telegram иловаси тақдим этилдиБугун, 23:22GM сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун батареялар ишлаб чиқарадиGM сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун батареялар ишлаб чиқарадиБугун, 21:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус