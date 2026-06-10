Россияда 5G рекламаси бўйича текширув бошланмоқда

·0·Техно
Россияда 5G рекламаси бўйича текширув бошланмоқда

Россия Fedерал антимонополия хизмати (ФАС) алоқа операторларининг 5G технологияси тилга олинган реклама материалларини ўрганишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу масала ФАС эксперт кенгашининг йиғилишида кўриб чиқилади, чунки мамлакатда бешинчи авлод тармоқлари ҳали кенг тижорий фойдаланишга топширилмаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Экспертларнинг фикрича, хизмат кўрсатиш номларида ва реклама кампанияларида 5G атамасидан фойдаланиш инсофли рақобат нуқтаи назаридан шубҳа уйғотиши мумкин. Амалда ҳали ишламаётган технологияларни реклама қилиш истеъмолчилар томонидан хизматлар ҳақида нотўғри тасаввур шаклланишига олиб келади.

ФАС нафақат 5G рекламаларини, балки бир қатор маркетинг акцияларини ҳам таҳлил қилади. Хусусан, «Вимпелком» ва «MegaFon» таклифлари, шунингдек, «Вимпелком» ва Т2 операторларининг рақамни сақлаб қолган ҳолда ўтиш (МНП) дастурлари диққат марказида бўлади.

Бундан ташқари, кенгаш рақамни бир оператордан бошқасига кўчиришда рад жавоблари кўпаяётгани, телефон қўнғироқлари давомийлиги ва автожавоб берувчи ёқилгунга қадар кутиш вақти билан боғлиқ муаммоларни ҳам кўриб чиқади.

Аввалроқ Россияда 5G ривожланиши чекловларга дуч келаётгани ҳақида хабар берилган эди. Ажратилган частоталарда янги стандарт тезликни оширмайди, балки фақат смартфон экранида 5G белгисини кўрсатишга хизмат қилади холос.

Россия5GАлоқаРекламаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lucid Моторс раҳбариятида ўзгариш: Эмад Длала компанияни тарк этдиLucid Моторс раҳбариятида ўзгариш: Эмад Длала компанияни тарк этдиБугун, 03:52Россиянинг Max мессенжери Huawei АппГаллерй дўконидан ғойиб бўлдиРоссиянинг Max мессенжери Huawei АппГаллерй дўконидан ғойиб бўлдиБугун, 03:28Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Аккумулятор сиғими сезиларли даражада ошадиSamsung Galaxy Ватч Ultra 2: Аккумулятор сиғими сезиларли даражада ошадиБугун, 01:52Жустин Эрнест анъанавий венчур фондисиз стартапларга 500 млн доллар тикдиЖустин Эрнест анъанавий венчур фондисиз стартапларга 500 млн доллар тикдиБугун, 00:22Google AI обуна нархларини пасайтириб, рақобатчиларга зарба бердиGoogle AI обуна нархларини пасайтириб, рақобатчиларга зарба бердиБугун, 00:21Жустин Эрнест анъанавий фондсиз стартапларга 400 млн доллар тикдиЖустин Эрнест анъанавий фондсиз стартапларга 400 млн доллар тикдиБугун, 23:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус