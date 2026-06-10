Huawei Мате 80 смартфонлари бозорларни забт этиб Appleни ортда қолдирди
Huawei Мате 80 сериясидаги қурилмалар сотуви 6,49 миллион донага етди ва бу кўрсаткич компаниянинг Хитой смартфон бозоридаги мавқеини жадал мустаҳкамламоқда. Ҳозирда ишлаб чиқарувчи мамлакат бозорида биринчи ўринни эгаллаб турибди. РДОбсерватион маълумотларига кўра, 2026-йилнинг 22-ҳафтасига келиб, Huawei Мате 80 флагманининг сотув кўрсаткичи 7 миллионлик маррага яқинлашган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жорий йилнинг 20-ҳафтасида Мате 80 моделларининг 6,29 миллион донаси етказиб берилган эди. Бу шуни англатадики, компания бор-йўғи бир ҳафта ичида деярли 200 000 дона смартфон сотишга муваффақ бўлган. Истеъмол бозоридаги бундай юқори талаб Huawei компаниясига етакчиликни сақлаб қолишда ёрдам бермоқда.
Сўнгги рейтинг натижаларига кўра, Хитой технология гиганти 20,7% улуш билан смартфонлар сотуви бўйича биринчи ўринни банд этди. Шу билан бирга, iPhone 17 линияси Apple кутганидан ҳам юқори натижа кўрсатаётганига қарамай, Америка бренди 19,4% кўрсаткич билан иккинчи ўринда қолмоқда.
iPhone 17 серияси Хитой бозорида ҳамон салмоқли улушга эга бўлса-да, Мате 80 флагмани етказиб бериш ҳажми бўйича унга жиддий рақобат туғдирмоқда. Шунингдек, нафақат Мате 80, балки Nova 15 серияси ҳам юқори сотув кўрсаткичларини намойиш этди. Бундан ташқари, Пура 90, Пура Х Max ва Nova 16 моделлари ҳам бозорда катта қизиқиш уйғотмоқда.
…