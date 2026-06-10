Huawei Мате 80 смартфонлари бозорларни забт этиб Appleни ортда қолдирди

·0·Техно
Huawei Мате 80 смартфонлари бозорларни забт этиб Appleни ортда қолдирди

Huawei Мате 80 сериясидаги қурилмалар сотуви 6,49 миллион донага етди ва бу кўрсаткич компаниянинг Хитой смартфон бозоридаги мавқеини жадал мустаҳкамламоқда. Ҳозирда ишлаб чиқарувчи мамлакат бозорида биринчи ўринни эгаллаб турибди. РДОбсерватион маълумотларига кўра, 2026-йилнинг 22-ҳафтасига келиб, Huawei Мате 80 флагманининг сотув кўрсаткичи 7 миллионлик маррага яқинлашган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жорий йилнинг 20-ҳафтасида Мате 80 моделларининг 6,29 миллион донаси етказиб берилган эди. Бу шуни англатадики, компания бор-йўғи бир ҳафта ичида деярли 200 000 дона смартфон сотишга муваффақ бўлган. Истеъмол бозоридаги бундай юқори талаб Huawei компаниясига етакчиликни сақлаб қолишда ёрдам бермоқда.

Сўнгги рейтинг натижаларига кўра, Хитой технология гиганти 20,7% улуш билан смартфонлар сотуви бўйича биринчи ўринни банд этди. Шу билан бирга, iPhone 17 линияси Apple кутганидан ҳам юқори натижа кўрсатаётганига қарамай, Америка бренди 19,4% кўрсаткич билан иккинчи ўринда қолмоқда.

iPhone 17 серияси Хитой бозорида ҳамон салмоқли улушга эга бўлса-да, Мате 80 флагмани етказиб бериш ҳажми бўйича унга жиддий рақобат туғдирмоқда. Шунингдек, нафақат Мате 80, балки Nova 15 серияси ҳам юқори сотув кўрсаткичларини намойиш этди. Бундан ташқари, Пура 90, Пура Х Max ва Nova 16 моделлари ҳам бозорда катта қизиқиш уйғотмоқда.

HuaweiAppleiPhone 17Мате 80Смартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нафақат Tesla, балки бутун соҳа учун энг яхшиси: Elon Musk AI6 чипини мақтадиНафақат Tesla, балки бутун соҳа учун энг яхшиси: Elon Musk AI6 чипини мақтадиБугун, 11:248000 мАс батарея ва ИП65: Realme П4Р 5G ҳамёнбоп смартфони тақдим этилди8000 мАс батарея ва ИП65: Realme П4Р 5G ҳамёнбоп смартфони тақдим этилдиБугун, 10:54Yandex робот-курьерлари Воронеж ва Тюмен кўчаларида иш бошлайдиYandex робот-курьерлари Воронеж ва Тюмен кўчаларида иш бошлайдиБугун, 10:24Ҳиндистон Starlink тармоғини ишга туширишга рухсат бермаяптиҲиндистон Starlink тармоғини ишга туширишга рухсат бермаяптиБугун, 09:571 TB интернет ёки «Ижтимоий пакет»: «Почта России» мобил алоқа операторига айланди1 TB интернет ёки «Ижтимоий пакет»: «Почта России» мобил алоқа операторига айландиБугун, 09:50Россиянинг янги «Soyuz-5» ракетаси халқаро бозорга хизмат сифатида чиқадиРоссиянинг янги «Soyuz-5» ракетаси халқаро бозорга хизмат сифатида чиқадиБугун, 09:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус