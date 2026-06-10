Yandex Погода иловасида об-ҳавога муносабат билдириш учун стикерлар пайдо бўлди

·0·Техно
Yandex Погода иловасида об-ҳавога муносабат билдириш учун стикерлар пайдо бўлди

Yandex Погода мобил иловасида об-ҳаво шароитларига нисбатан жамоавий ҳис-туйғуларни ифодалаш имконини берувчи янги тизим ишга туширилди. Эндиликда асосий экранда шаҳардаги фойдаланувчиларнинг аксарияти томонидан юборилган энг оммабоп стикер акс этади. Бу функция одамларнинг айни дамдаги об-ҳавони қандай қабул қилаётганини бир қарашда тушунишга ёрдам беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Реакцияларни реал вақт режимида кузатиш учун махсус стикерлар "оқими" яратилган. Ўз кайфияти билан бўлишиш учун фойдаланувчи асосий экрандаги жорий стикер устига босиши, тўпламдан мос келадиганини танлаши ва юбориши кифоя. Бир киши томонидан юбориладиган стикерлар сони чекланмаган.

Бундан ташқари, иловада турли ҳудудлар аҳолисининг об-ҳавога нисбатан кайфиятини солиштириш мумкин бўлган махсус харита ҳам мавжуд. Ҳозирда ушбу функция 30 та шаҳарда ишламоқда, бироқ келажакда бу рўйхат кенгайиши кутилмоқда.

Тўпламда ёмғирли ёки аллергик кунлар учун турли қизиқарли реакциялар, жумладан, "резина этик кийган каптар" ёки чанг-тўзонга ишора қилувчи стикерлар мавжуд. Ушбу янгиланиш фойдаланувчилар ўртасидаги интерактивликни оширишга хизмат қилади.

YandexМобил ИловаТехнологияОб-ҳавоСтикерлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нима учун барча йирик компаниялар энергетика бозорига интилмоқдаНима учун барча йирик компаниялар энергетика бозорига интилмоқдаБугун, 12:57Snapchat 16 ёшгача бўлган фойдаланувчилар учун янги чекловлар жорий этдиSnapchat 16 ёшгача бўлган фойдаланувчилар учун янги чекловлар жорий этдиБугун, 12:51RedMagic 11С Pro халқаро бозорга чиқди: Яширин камера ва кучли совутиш тизимиRedMagic 11С Pro халқаро бозорга чиқди: Яширин камера ва кучли совутиш тизимиБугун, 12:50Avalanche компанияси стол устига сиғадиган термоядровий реактор яратдиAvalanche компанияси стол устига сиғадиган термоядровий реактор яратдиБугун, 12:29SpaceX собиқ ходимлари сунъий интеллектни қуёш энергияси билан таъминламоқчиSpaceX собиқ ходимлари сунъий интеллектни қуёш энергияси билан таъминламоқчиБугун, 12:24Samsung Galaxy S27 илк бор тармоқларда кўриниш бердиSamsung Galaxy S27 илк бор тармоқларда кўриниш бердиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус