Yandex Погода иловасида об-ҳавога муносабат билдириш учун стикерлар пайдо бўлди
Yandex Погода мобил иловасида об-ҳаво шароитларига нисбатан жамоавий ҳис-туйғуларни ифодалаш имконини берувчи янги тизим ишга туширилди. Эндиликда асосий экранда шаҳардаги фойдаланувчиларнинг аксарияти томонидан юборилган энг оммабоп стикер акс этади. Бу функция одамларнинг айни дамдаги об-ҳавони қандай қабул қилаётганини бир қарашда тушунишга ёрдам беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Реакцияларни реал вақт режимида кузатиш учун махсус стикерлар "оқими" яратилган. Ўз кайфияти билан бўлишиш учун фойдаланувчи асосий экрандаги жорий стикер устига босиши, тўпламдан мос келадиганини танлаши ва юбориши кифоя. Бир киши томонидан юбориладиган стикерлар сони чекланмаган.
Бундан ташқари, иловада турли ҳудудлар аҳолисининг об-ҳавога нисбатан кайфиятини солиштириш мумкин бўлган махсус харита ҳам мавжуд. Ҳозирда ушбу функция 30 та шаҳарда ишламоқда, бироқ келажакда бу рўйхат кенгайиши кутилмоқда.
Тўпламда ёмғирли ёки аллергик кунлар учун турли қизиқарли реакциялар, жумладан, "резина этик кийган каптар" ёки чанг-тўзонга ишора қилувчи стикерлар мавжуд. Ушбу янгиланиш фойдаланувчилар ўртасидаги интерактивликни оширишга хизмат қилади.
…