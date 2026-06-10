Жедифй сунъий интеллект агентлари учун 24 миллион доллар инвестиция жалб қилди
Сунъий интеллект провайдерлари ўз маҳсулотларини тайёр ечим сифатида тақдим этишса-да, амалиётда AI агентлари бизнеснинг ўзига хос жиҳатларини ўрганмасдан туриб самарали ишлай олмайди. Агар модел компаниянинг даромадни қандай ҳисоблаши ёки файлларга кириш ҳуқуқларини тушунмаса, унинг фойдаси чекланган бўлади. Нью-Йоркда жойлашган Жедифй стартапи айнан шу муаммони ҳал қилишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Жедифй платформаси корхоналарнинг маълумотлар омборлари, СааС иловалари, БИ воситалари ва ҳатто Slack каналлари каби манбаларига API орқали уланади. У компания ҳақида махсус “контекст графи”ни яратиб, AI агентларига бизнес жараёнларини яхшироқ тушунишга ёрдам беради. TechCrunch нашрининг хабар беришича, стартап Норвест бошчилигидаги А серияли инвестиция раундида 24 миллион доллар маблағ тўплади. Шунингдек, маълумотлар гиганти Snowflake ҳам стратегик инвестор сифатида иштирок этиб, Жедифй технологиясини ўзининг Кортех AI ва бошқа маҳсулотларига интеграция қилмоқда.
Компания асосчиси ва бош директори Ассаф Ҳенкиннинг таъкидлашича, AI агентлари корхона ичида фойдали бўлиши учун маълумотлар, рухсатномалар, иш жараёнлари ва компанияга хос терминология ўртасидаги боғлиқликни кўра олиши керак. Бу контекст агентга барча маълумотлар орасида адашиб қолмасдан, фақат аниқ вазифага тегишли ахборотга эътибор қаратиш имконини беради. Масалан, Китеворкс компанияси ушбу технология ёрдамида ўз савдо жамоалари учун реал вақт режимида мижозлар ҳақида барча керакли маълумотларни тақдим этувчи ақлли илова яратган.
Хавфсизлик масаласи ҳам Жедифй диққат марказида. Тизим мавжуд идентификация ва файл тизимларидаги рухсатномаларни мерос қилиб олади, бу эса AI агентининг рухсат этилмаган махфий маълумотларни (масалан, молиявий ҳисоботларни) оддий ходимларга кўрсатиб қўймаслигини таъминлайди. Ҳозирда Жедифй ўрта ва йирик корхоналар билан ишламоқда ва унинг мижозлари орасида Те Веатер Компани каби машҳур брендлар бор.
…