Жедифй сунъий интеллект агентлари учун 24 миллион доллар инвестиция жалб қилди

·18·Техно
Жедифй сунъий интеллект агентлари учун 24 миллион доллар инвестиция жалб қилди

Сунъий интеллект провайдерлари ўз маҳсулотларини тайёр ечим сифатида тақдим этишса-да, амалиётда AI агентлари бизнеснинг ўзига хос жиҳатларини ўрганмасдан туриб самарали ишлай олмайди. Агар модел компаниянинг даромадни қандай ҳисоблаши ёки файлларга кириш ҳуқуқларини тушунмаса, унинг фойдаси чекланган бўлади. Нью-Йоркда жойлашган Жедифй стартапи айнан шу муаммони ҳал қилишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Жедифй платформаси корхоналарнинг маълумотлар омборлари, СааС иловалари, БИ воситалари ва ҳатто Slack каналлари каби манбаларига API орқали уланади. У компания ҳақида махсус “контекст графи”ни яратиб, AI агентларига бизнес жараёнларини яхшироқ тушунишга ёрдам беради. TechCrunch нашрининг хабар беришича, стартап Норвест бошчилигидаги А серияли инвестиция раундида 24 миллион доллар маблағ тўплади. Шунингдек, маълумотлар гиганти Snowflake ҳам стратегик инвестор сифатида иштирок этиб, Жедифй технологиясини ўзининг Кортех AI ва бошқа маҳсулотларига интеграция қилмоқда.

Компания асосчиси ва бош директори Ассаф Ҳенкиннинг таъкидлашича, AI агентлари корхона ичида фойдали бўлиши учун маълумотлар, рухсатномалар, иш жараёнлари ва компанияга хос терминология ўртасидаги боғлиқликни кўра олиши керак. Бу контекст агентга барча маълумотлар орасида адашиб қолмасдан, фақат аниқ вазифага тегишли ахборотга эътибор қаратиш имконини беради. Масалан, Китеворкс компанияси ушбу технология ёрдамида ўз савдо жамоалари учун реал вақт режимида мижозлар ҳақида барча керакли маълумотларни тақдим этувчи ақлли илова яратган.

Хавфсизлик масаласи ҳам Жедифй диққат марказида. Тизим мавжуд идентификация ва файл тизимларидаги рухсатномаларни мерос қилиб олади, бу эса AI агентининг рухсат этилмаган махфий маълумотларни (масалан, молиявий ҳисоботларни) оддий ходимларга кўрсатиб қўймаслигини таъминлайди. Ҳозирда Жедифй ўрта ва йирик корхоналар билан ишламоқда ва унинг мижозлари орасида Те Веатер Компани каби машҳур брендлар бор.

ЖедифйСунъий IntelлектСтартапSnowflakeБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Pinterest ва Amazon ҳамкорлиги: Креаторлар учун янги имкониятларPinterest ва Amazon ҳамкорлиги: Креаторлар учун янги имкониятларБугун, 14:54SpaceX IPO: Илон Маскнинг коинотдаги маълумотлар марказлари ва улкан режалариSpaceX IPO: Илон Маскнинг коинотдаги маълумотлар марказлари ва улкан режалариБугун, 14:53ServiceNow платформасидаги хатолик сабабли мижозлар маълумотлари сизиб чиқдиServiceNow платформасидаги хатолик сабабли мижозлар маълумотлари сизиб чиқдиБугун, 14:24Бойқўнғирда “Soyuz МС-29” кемаси герметикликка текширилмоқдаБойқўнғирда “Soyuz МС-29” кемаси герметикликка текширилмоқдаБугун, 14:24Оператив хотира ва ССД нархи ошиши сабабли Lenovo ноутбуклари қимматлашадиОператив хотира ва ССД нархи ошиши сабабли Lenovo ноутбуклари қимматлашадиБугун, 13:56Декарт компанияси реал вақт режимида ишловчи Оасис 3 моделини тақдим этдиДекарт компанияси реал вақт режимида ишловчи Оасис 3 моделини тақдим этдиБугун, 13:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус