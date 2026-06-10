Yandex Карталар иссиқ сув ўчирилган пайтда ёрдамга келади

·34·Техно
Yandex Карталар иссиқ сув ўчирилган пайтда ёрдамга келади

Yandex Карталар хизматида нейротармоқ асосида ишловчи янги восита пайдо бўлди. Ушбу функция аҳолига иссиқ сувнинг мавсумий ўчирилиши даврида қулайлик яратиш мақсадида ишлаб чиқилган. Эндиликда фойдаланувчилар бош ювиш ёки душ қабул қилиш учун жойларни қўлда қидириб ўтиришлари шарт эмас. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий экрандаги сунъий интеллект ассистенти билан мулоқотда тайёр сўровни, масалан, “Яқин атрофда қаерда бош ювиш мумкин?” деган буйруқни танлаш кифоя. Нейротармоқ муассасалар карточкалари, хизматлар рўйхати ва шарҳларни таҳлил қилиб, яқин атрофдаги гўзаллик салонлари каби мос вариантлар рўйхатини шакллантиради.

Қидирув натижаларини аниқлаштириш имконияти ҳам мавжуд. Агар фойдаланувчини нафақат салонлар, балки душга эга бўлган ҳаммомлар ҳам қизиқтирса, бу ҳақда ассистентга хабар бериш кифоя ва у танловни дарҳол таҳрирлайди. Бу жараён фойдаланувчининг вақтини сезиларли даражада тежайди.

Бундан ташқари, Yandex Карталар иловасида Москва, Москва вилояти ва Санкт-Петербург шаҳарлари учун иссиқ сув ўчирилишининг ёзги графиги ҳам эълон қилинган. Фойдаланувчилар харитадан ўз уйларини танлаш ёки манзилни қидирувга киритиш орқали аниқ саналар ва ишнинг давомийлигини билиб олишлари мумкин.

YandexСунъий IntelлектНейротармоқТехнологияYandex Карталар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Opendoor Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект аутсорсингни ўзгартирмоқдаOpendoor Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект аутсорсингни ўзгартирмоқдаБугун, 04:27Электромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилдиЭлектромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилдиБугун, 03:57Anthropic раҳбари Dario Amodei бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқдаAnthropic раҳбари Dario Amodei бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқдаБугун, 03:52Venera-D миссияси яқинлашмоқда: Сунъий йўлдош антеннаси синовдан ўтдиVenera-D миссияси яқинлашмоқда: Сунъий йўлдош антеннаси синовдан ўтдиБугун, 03:25Sam Altman ва Jakub Pachocki OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақидаSam Altman ва Jakub Pachocki OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақидаБугун, 23:28Intel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топдиIntel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топдиБугун, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус