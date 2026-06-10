AI-пиллед компаниялари ҳар бир ходим учун ойига 7500 доллар сарфламоқда

·10·Техно
AI-пиллед компаниялари ҳар бир ходим учун ойига 7500 доллар сарфламоқда

NVIDIA раҳбариятидан бири яқинда ҳисоблаш қувватлари учун сарфланадиган харажатлар ходимларнинг маошидан ошиб кетганини маълум қилди. Меркор стартапи бош директори ҳам ички агентлар учун токенларга ходимлар сонидан кўра кўпроқ маблағ сарфланаётганини тасдиқлади. Бу эса корхоналар орасида сунъий интеллектга инсонлардан кўра кўпроқ пул сарфланяптими, деган саволни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ramп AI Индех тадқиқотига кўра, Америка бизнесида сунъий интеллектни жорий этиш суръатлари таҳлил қилинганда, энг юқори 1 фоизлик кўрсаткичга эга бўлган, яни "AI-пиллед" (сунъий интеллектга бутунлай боғланиб қолган) компаниялар ҳар бир ходим учун ойига ўртача 7500 доллар сарфламоқда. Бу катта маблағ бўлиб кўринса-да, дастурий таъминот муҳандисининг ўртача 16 000 долларлик ойлик маошидан ҳали ҳам камдир.

Статистикага кўра, барча компаниялар ҳам бундай катта харажатларга тайёр эмас. Энг фаол фойдаланувчиларнинг топ 10 фоизи ҳар бир ходим учун ойига 611 доллар сарфласа, ўртача кўрсаткич (медиан) бор-йўғи 11,38 долларни ташкил этади. Бу асосан корпоратив тариф режасидаги битта лицензия нархига тенгдир.

Шунга қарамай, сунъий интеллектга бўлган харажатлар ўсишда давом этмоқда. "AI-пиллед" тоифасидаги фирмаларда ўтган ойда харажатлар ҳар бир ходим учун 14,1 фоизга ошган. Ҳозирча бу тенденция қанча давом этиши номаълум, бироқ етакчи компаниялар бир вақтнинг ўзида бир нечта фронтиер моделлардан фойдаланишга ва арзонроқ опен-соурсе моделларга ўтишга ҳаракат қилмоқдалар.

Сунъий IntelлектNVIDIAТехнологияБизнесRamп AI Индех
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интернет шарт эмас: НСПК ақлли соатлар орқали офлайн тўлов тизимини ишга туширадиИнтернет шарт эмас: НСПК ақлли соатлар орқали офлайн тўлов тизимини ишга туширадиБугун, 17:55SpaceX Boeing 747 ўлчамидаги сунъий интеллект сунъий йўлдошларини яратадиSpaceX Boeing 747 ўлчамидаги сунъий интеллект сунъий йўлдошларини яратадиБугун, 17:54Москва ҳайвонот боғида сунъий интеллект пандаларни кузатишни бошладиМосква ҳайвонот боғида сунъий интеллект пандаларни кузатишни бошладиБугун, 17:29Ёқутистонда ПАSECА роботлаштирилган мобил дрон станцияси тақдим этилдиЁқутистонда ПАSECА роботлаштирилган мобил дрон станцияси тақдим этилдиБугун, 17:25Netflix Осиёда янгиланган мобил илова ва болалар ўйинларини кенгайтирмоқдаNetflix Осиёда янгиланган мобил илова ва болалар ўйинларини кенгайтирмоқдаБугун, 17:20Ҳиндистон ҳукумати SpaceX IPOъси арафасида Starlink борасида иккиланмоқдаҲиндистон ҳукумати SpaceX IPOъси арафасида Starlink борасида иккиланмоқдаБугун, 16:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус