Ёқутистонда PASECA роботлаштирилган мобил дрон станцияси тақдим этилди

·41·Техно
Ёқутистонда PASECA роботлаштирилган мобил дрон станцияси тақдим этилди

Ёқутистонда учувчисиз учиш аппаратлари учун мўлжалланган PASECA роботлаштирилган мобил станцияси намойиш этилди. Ушбу лойиҳа “Ёқутистон” технопарки резиденти ва “Полярний” илмий-ишлаб чиқариш маркази иштирокчиси бо“лган “Форпост” компанияси томонидан амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Саха Республикасининг Москвадаги матбуот маркази ма“лум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Станция дронларнинг автоматик базада жойлашиши, қувватланиши ва техник хизмат ко“рсатилишини та“минлайди. Ишлаб чиқувчиларнинг со“зларига ко“ра, бу технология учувчисиз тизимларнинг автоном ишлашини ташкил этишга ва операторларнинг доимий иштирокига бо“лган эҳтиёжни камайтиришга хизмат қилади.

Янги технология мониторинг, инфратузилмани ко“здан кечириш, экологик назорат ҳамда қидирув-қутқарув операцияларида қо“лланилиши мумкин. Тизим турли русумдаги ва турли ишлаб чиқарувчиларга тегишли дронларни қо“ллаб-қувватлайди. Лойиҳа “Сколково” резиденти мақомини олган ва “Техновосток 2030” дастурида г“лаба қозониб, 9,99 миллион рубл миқдорида грант қо“лаб-қувватловига эга бо“лган.

Ёқутистон инновациялар вазири Пётр Николаевнинг та“кидлашича, кенг ҳудудлар ва мураккаб иқлим шароитига эга минтақа учун бундай ечимлар жуда долзарбдир. Ҳозирда ускуналар Якутск шаҳрига етказилган ва амалий синовлардан о“тишга тайёр ҳолатда турибди.

ДронPASECAРобототехникаИнновацияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Opendoor Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект аутсорсингни ўзгартирмоқдаOpendoor Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект аутсорсингни ўзгартирмоқдаБугун, 04:27Электромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилдиЭлектромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилдиБугун, 03:57Anthropic раҳбари Dario Amodei бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқдаAnthropic раҳбари Dario Amodei бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқдаБугун, 03:52Venera-D миссияси яқинлашмоқда: Сунъий йўлдош антеннаси синовдан ўтдиVenera-D миссияси яқинлашмоқда: Сунъий йўлдош антеннаси синовдан ўтдиБугун, 03:25Sam Altman ва Jakub Pachocki OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақидаSam Altman ва Jakub Pachocki OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақидаБугун, 23:28Intel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топдиIntel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топдиБугун, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус