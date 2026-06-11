Компутех 2026: Асус янги ROG Ally Х20 ва Нвидиа RTX Спарк ноутбукларини тақдим этди
Компутех 2026 кўргазмасида Асус компанияси портатив гейминг ва контент яратувчилар учун мўлжалланган инқилобий қурилмаларини намойиш этди. Тадбирнинг асосий юлдузи Републик оф Гамерс брендининг 20 йиллигига бағишланган ROG Ally Х20 Бундле консоли бўлди. Ушбу қурилма 7,4 дюймли, 120 Гс частотали ва 1400 нит ёрқинликка эга ОЛEД-экран билан жиҳозланган. Консол AMD Ryzen AI З2 Эхтреме процессори ва 24 GB тезкор хотира билан ишлайди ҳамда фақат РОГ Хреал Р1 Эдитион 20 виртуал кўзойнаклари билан бирга сотилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Геймерлар учун яна бир муҳим янгилик — РОГ Стрих Скар 18 флагман ноутбуги бўлди. Бу дунёдаги биринчи 18 дюймли 4К Mini ЛEД дисплейга эга ноутбук бўлиб, у 240 Гс янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Қурилма ичига Intel Core Ultra 9 290ҲХ Plus процессори ва 24 GB GDDR7 хотирали GeForce RTX 5090 Лаптоп GPU ўрнатилган. Тизимнинг умумий қуввати 320 В гача етади, маълумотларни сақлаш учун эса 8 TB гача бўлган ПСИе 5.0 драйверларидан фойдаланилган.
Асус шунингдек, Нвидиа RTX Spark платформасидаги илк ПроАрт П16 ва П14 моделларини ҳам кўрсатди. Бу ноутбуклар мутлақо янги архитектурага эга: 20 ядроли Нвидиа Грасе процессори НВЛинк-К2К орқали Blackwell RTX графикаси билан боғланган. Тизим 128 GB бирлашган хотирага эга бўлиб, 1 петафлопс сунъий интеллект унумдорлигини таъминлайди. Ушбу моделлар ОЛEД-экранлар ва стилус ёрдамида ишлаш имконияти билан профессионал дизайнерлар учун мўлжалланган.
Оммавий сегмент учун Qualcomm Snapdragon Х чипида ишлайдиган Vivoбоок С16 (С5608) тақдим этилди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу ноутбук бир марта қувватланишда 25 соатдан ортиқ автоном ишлай олади. Қурилма 16 дюймли ОЛEД-дисплей, 16 GB LPDDR5X хотира ва 512 GB ССД билан жиҳозланган. Енгил ва ихчам корпусга эга ушбу модел кундалик вазифалар ва узоқ вақт мобил ҳолатда ишлаш учун идеал ечим сифатида кўрилмоқда.
…