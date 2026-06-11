Компутех 2026: Асус янги ROG Ally Х20 ва Нвидиа RTX Спарк ноутбукларини тақдим этди

·0·Техно
Компутех 2026: Асус янги ROG Ally Х20 ва Нвидиа RTX Спарк ноутбукларини тақдим этди

Компутех 2026 кўргазмасида Асус компанияси портатив гейминг ва контент яратувчилар учун мўлжалланган инқилобий қурилмаларини намойиш этди. Тадбирнинг асосий юлдузи Републик оф Гамерс брендининг 20 йиллигига бағишланган ROG Ally Х20 Бундле консоли бўлди. Ушбу қурилма 7,4 дюймли, 120 Гс частотали ва 1400 нит ёрқинликка эга ОЛEД-экран билан жиҳозланган. Консол AMD Ryzen AI З2 Эхтреме процессори ва 24 GB тезкор хотира билан ишлайди ҳамда фақат РОГ Хреал Р1 Эдитион 20 виртуал кўзойнаклари билан бирга сотилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Геймерлар учун яна бир муҳим янгилик — РОГ Стрих Скар 18 флагман ноутбуги бўлди. Бу дунёдаги биринчи 18 дюймли 4К Mini ЛEД дисплейга эга ноутбук бўлиб, у 240 Гс янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Қурилма ичига Intel Core Ultra 9 290ҲХ Plus процессори ва 24 GB GDDR7 хотирали GeForce RTX 5090 Лаптоп GPU ўрнатилган. Тизимнинг умумий қуввати 320 В гача етади, маълумотларни сақлаш учун эса 8 TB гача бўлган ПСИе 5.0 драйверларидан фойдаланилган.

Асус шунингдек, Нвидиа RTX Spark платформасидаги илк ПроАрт П16 ва П14 моделларини ҳам кўрсатди. Бу ноутбуклар мутлақо янги архитектурага эга: 20 ядроли Нвидиа Грасе процессори НВЛинк-К2К орқали Blackwell RTX графикаси билан боғланган. Тизим 128 GB бирлашган хотирага эга бўлиб, 1 петафлопс сунъий интеллект унумдорлигини таъминлайди. Ушбу моделлар ОЛEД-экранлар ва стилус ёрдамида ишлаш имконияти билан профессионал дизайнерлар учун мўлжалланган.

Оммавий сегмент учун Qualcomm Snapdragon Х чипида ишлайдиган Vivoбоок С16 (С5608) тақдим этилди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу ноутбук бир марта қувватланишда 25 соатдан ортиқ автоном ишлай олади. Қурилма 16 дюймли ОЛEД-дисплей, 16 GB LPDDR5X хотира ва 512 GB ССД билан жиҳозланган. Енгил ва ихчам корпусга эга ушбу модел кундалик вазифалар ва узоқ вақт мобил ҳолатда ишлаш учун идеал ечим сифатида кўрилмоқда.

АсусROG AllyНвидиаRTX СпаркНоутбук
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интернет шарт эмас: НСПК ақлли соатлар орқали офлайн тўлов тизимини ишга туширадиИнтернет шарт эмас: НСПК ақлли соатлар орқали офлайн тўлов тизимини ишга туширадиКеча, 17:55SpaceX Boeing 747 ўлчамидаги сунъий интеллект сунъий йўлдошларини яратадиSpaceX Boeing 747 ўлчамидаги сунъий интеллект сунъий йўлдошларини яратадиКеча, 17:54Москва ҳайвонот боғида сунъий интеллект пандаларни кузатишни бошладиМосква ҳайвонот боғида сунъий интеллект пандаларни кузатишни бошладиКеча, 17:29Ёқутистонда ПАSECА роботлаштирилган мобил дрон станцияси тақдим этилдиЁқутистонда ПАSECА роботлаштирилган мобил дрон станцияси тақдим этилдиКеча, 17:25AI-пиллед компаниялари ҳар бир ходим учун ойига 7500 доллар сарфламоқдаAI-пиллед компаниялари ҳар бир ходим учун ойига 7500 доллар сарфламоқдаКеча, 17:24Netflix Осиёда янгиланган мобил илова ва болалар ўйинларини кенгайтирмоқдаNetflix Осиёда янгиланган мобил илова ва болалар ўйинларини кенгайтирмоқдаКеча, 17:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус