Венера-Д миссияси яқинлашмоқда: Сунъий йўлдош антеннаси синовдан ўтди

·2·Техно
Венера-Д миссияси яқинлашмоқда: Сунъий йўлдош антеннаси синовдан ўтди

Москва авиация институти мутахассислари “Венера-ДРоссия сайёралараро миссияси доирасида ишлаб чиқилаётган кичик ретранслятор сунъий йўлдоши учун инновацион антеннани муваффақиятли синовдан ўтказдилар. Янги антенна билан жиҳозланган кубсат (КубеСат) тадқиқот аппаратлари ва Ер о–Венера ўртасида барқарор алоқани таъминлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилма махсус акс-садосиз камерада синовдан ўтказилди ва лойиҳалаштириш жараёнида белгиланган барча техник хусусиятларни тасдиқлади. Миссия давомида ушбу кубсат Венерадаги аэростатлар ва сайёра сиртидаги аппаратлардан олинган фотосуратлар, телеметрия ҳамда бошқа илмий маълумотларни Ерга йўналтириб беради.

Махсус ишлаб чиқилган қайтарувчи панжарали антенна маълумотларни юзлаб миллион километр масофага узилишларсиз узатиш имконини беради. У узатгич ва рефлектордан иборат бўлиб, тарқоқ радиосигналларни қабул қилади ва уларни худди “лазер нури” каби аниқ йўналтирилган ҳолда Ерга қайтаради.

Лойиҳа устида МAI Коинот технологиялари маркази ходимлари ва Халифа университети билан ҳамкорликдаги таълим дастури талабалари иш олиб бормоқда. Бу бўлажак муҳандисларга коинот техникасини яратишнинг тўлиқ сиклини — лойиҳалашдан тортиб, реал ускунани синовдан ўтказишгача бўлган жараённи ўрганиш имконини берди.

“Венера-Д” станцияси лойиҳаси ҳозирда хомаки лойиҳалаш босқичида турибди. Аввалроқ олимлар 2030-йилларнинг иккинчи ярмида ушбу миссия ёрдамида Венерада ҳаёт изларини топишни режалаштираётгани ҳақида хабар берилган эди.

Венера-ДКоинотТехнологияРоссияАнтенна
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Sam Altman ва Жакуб Пачокки OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақидаSam Altman ва Жакуб Пачокки OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақидаБугун, 23:28Intel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топдиIntel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топдиБугун, 23:21xAI муҳандиси Grok хавфсизлиги ҳақида огоҳлантиргани учун ишдан бўшатилганxAI муҳандиси Grok хавфсизлиги ҳақида огоҳлантиргани учун ишдан бўшатилганБугун, 22:56Андрев Янг Вашингтонни кутишдан воз кечиб янги стартапга қўл урдиАндрев Янг Вашингтонни кутишдан воз кечиб янги стартапга қўл урдиБугун, 22:28Хакерлар 100 дан ортиқ ташкилотнинг Oracle ПеоплеСофт серверларини бузиб кирдиХакерлар 100 дан ортиқ ташкилотнинг Oracle ПеоплеСофт серверларини бузиб кирдиБугун, 21:55Amazon сунъий интеллект пойгаси учун 17,5 миллиард доллар қарз оладиAmazon сунъий интеллект пойгаси учун 17,5 миллиард доллар қарз оладиБугун, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус