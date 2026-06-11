Anthropic раҳбари Дарио Амодеи бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқда

·38·Техно
Anthropic раҳбари Дарио Амодеи бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқда

Дунёдаги энг тез ривожланаётган сунъий интеллект компанияларидан бири бўлган Anthropic раҳбари Дарио Амодеи бошқа бизнес етакчиларини ҳайратда қолдирадиган бошқарув тизимини жорий қилди. Хусусий инвесторлар томонидан қарийб триллион долларга баҳоланаётган ушбу компания асосчиси ўзига бевосита ҳисобдор бўлган ходимлар сонини минимал даражага туширган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Bloomberg нашрига берган интервюсида Амодеи унга фақат бир киши — унинг штаб бошлиғи (чиеф оф стафф) бевосита ҳисобот беришини маълум қилди. Anthropic ижроия жамоасининг қолган барча аъзолари эса унинг синглиси, компания ҳаммуассиси ва президенти Даниела Амодеига бўйсунади. Даниела компаниянинг кундалик операцион фаолиятини тўлиқ назорат қилади.

Катта жамоаларни бошқариш тажрибасига эга бўлганлар яхши билишадики, ходимлар билан боғлиқ масалалар раҳбарнинг деярли барча вақтини еб қўйиши мумкин. Амодеининг бундай ёндашуви эса унга бор эътиборини стратегия, корпоратив маданият, тадқиқот йўналишлари ва инсоният цивилизациясининг келажаги ҳақидаги таҳлилий мақолалар ёзишга қаратиш имконини беради.

Ушбу тузилма технология олами учун жуда ноодатий ҳисобланади. Масалан, OpenAI раҳбари Sam Altman ярим ўнгача бевосита ҳисобдор ходимларга эга, NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуанг эса ўнлаб ходимларни шахсан ўзи бошқаради. Амодеи эса бу ҳолатни "ниҳоятда озодлик бахш этувчи" тизим деб таърифламоқда.

AnthropicДарио АмодеиСунъий IntelлектБизнесТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Опендоор Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект аутсорсингни ўзгартирмоқдаОпендоор Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект аутсорсингни ўзгартирмоқдаБугун, 04:27Электромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилдиЭлектромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилдиБугун, 03:57Венера-Д миссияси яқинлашмоқда: Сунъий йўлдош антеннаси синовдан ўтдиВенера-Д миссияси яқинлашмоқда: Сунъий йўлдош антеннаси синовдан ўтдиБугун, 03:25Sam Altman ва Жакуб Пачокки OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақидаSam Altman ва Жакуб Пачокки OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақидаБугун, 23:28Intel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топдиIntel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топдиБугун, 23:21xAI муҳандиси Grok хавфсизлиги ҳақида огоҳлантиргани учун ишдан бўшатилганxAI муҳандиси Grok хавфсизлиги ҳақида огоҳлантиргани учун ишдан бўшатилганБугун, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус