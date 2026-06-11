Anthropic раҳбари Дарио Амодеи бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқда
Дунёдаги энг тез ривожланаётган сунъий интеллект компанияларидан бири бўлган Anthropic раҳбари Дарио Амодеи бошқа бизнес етакчиларини ҳайратда қолдирадиган бошқарув тизимини жорий қилди. Хусусий инвесторлар томонидан қарийб триллион долларга баҳоланаётган ушбу компания асосчиси ўзига бевосита ҳисобдор бўлган ходимлар сонини минимал даражага туширган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Bloomberg нашрига берган интервюсида Амодеи унга фақат бир киши — унинг штаб бошлиғи (чиеф оф стафф) бевосита ҳисобот беришини маълум қилди. Anthropic ижроия жамоасининг қолган барча аъзолари эса унинг синглиси, компания ҳаммуассиси ва президенти Даниела Амодеига бўйсунади. Даниела компаниянинг кундалик операцион фаолиятини тўлиқ назорат қилади.
Катта жамоаларни бошқариш тажрибасига эга бўлганлар яхши билишадики, ходимлар билан боғлиқ масалалар раҳбарнинг деярли барча вақтини еб қўйиши мумкин. Амодеининг бундай ёндашуви эса унга бор эътиборини стратегия, корпоратив маданият, тадқиқот йўналишлари ва инсоният цивилизациясининг келажаги ҳақидаги таҳлилий мақолалар ёзишга қаратиш имконини беради.
Ушбу тузилма технология олами учун жуда ноодатий ҳисобланади. Масалан, OpenAI раҳбари Sam Altman ярим ўнгача бевосита ҳисобдор ходимларга эга, NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуанг эса ўнлаб ходимларни шахсан ўзи бошқаради. Амодеи эса бу ҳолатни "ниҳоятда озодлик бахш этувчи" тизим деб таърифламоқда.
…