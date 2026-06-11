SpaceX IPO ажиотажи фонида технология ва криптовалюта бозорлари пасаймоқда
Технология сектори ва криптовалюта бозорлари SpaceX компаниясининг рекорд даражадаги бирламчи оммавий жойлаштируви (IPO) кутилмалари фонида кескин пасайишни бошдан кечирмоқда. Таҳлилчиларнинг фикрига кўра, жорий сотувлар "мега-жойлаштирув олдидан ликвидлик сиқилиши" билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бунда инвесторлар SpaceX аксияларини сотиб олиш учун капитал бўшатиш мақсадида ўз активларини оммавий равишда сотмоқдалар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Reuters маълумотларига кўра, SpaceX IPOъси учун 250 миллиард доллардан ортиқ талаб шаклланган, ваҳоланки мақсадли жалб қилинадиган маблағ миқдори 75 миллиард доллар атрофида. Талабнинг таклифдан тўрт баравар кўплиги ушбу битимни хусусий жойлаштиришлар тарихидаги енг талабгир жараёнлардан бирига айлантирди. Компаниянинг бозор қиймати ушбу жараёнда тахминан 1,8 триллион долларга етиши кутилмоқда.
Ушбу воқеалар фонида АҚШ технология сектори сезиларли пасайиш кўрсатди, криптовалюта бозори еса охирги ҳафта ичида 180 миллиард доллардан ортиқ капиталлашувини йўқотди. Битруе Ресеарч Институте тадқиқот бўлими раҳбари Андри Фаузан Адзиима жорий динамикани капиталнинг хатарли активлардан вақтинча чиқиб кетиши билан изоҳлади. Унинг сўзларига кўра, бу узоқ муддатли "айиқ тренди" емас, балки йирик IPO олдидан капиталнинг қисқа муддатли ротациясидир.
SpaceX компаниясининг асосий даромад манбаи ҳозирда Starlink сунъий йўлдош интернет тармоғи ҳисобланади. Шунингдек, компания сунъий интеллект ва "космик маълумотлар марказлари" (ЦОД) соҳасида ўнлаб триллион долларлик салоҳиятга ега еканлигини таъкидламоқда. Шу билан бирга, йирик криптовалюта биржалари SpaceX қийматига боғланган ҳосилавий воситаларни ишга туширди ва уларнинг савдо ҳажми дастлабки 18 кунда 2,1 миллиард доллардан ошиб кетди.
Ҳозирда бозор юқори волатиллик ҳолатида бўлиб, битта йирик воқеа бутун технология ва криптовалюта сегментидаги капитал тақсимотига таъсир ўтказмоқда. Агар таҳлилчиларнинг фарази тўғри бўлса, жорий коррексия бозор тарихидаги енг йирик IPOълардан бири олдидан вақтинчалик ликвидлик қайта тақсимланиши бўлиб чиқади.
…