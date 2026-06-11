SpaceX IPO ажиотажи фонида технология ва криптовалюта бозорлари пасаймоқда

·22·Техно
SpaceX IPO ажиотажи фонида технология ва криптовалюта бозорлари пасаймоқда

Технология сектори ва криптовалюта бозорлари SpaceX компаниясининг рекорд даражадаги бирламчи оммавий жойлаштируви (IPO) кутилмалари фонида кескин пасайишни бошдан кечирмоқда. Таҳлилчиларнинг фикрига кўра, жорий сотувлар "мега-жойлаштирув олдидан ликвидлик сиқилиши" билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бунда инвесторлар SpaceX аксияларини сотиб олиш учун капитал бўшатиш мақсадида ўз активларини оммавий равишда сотмоқдалар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reuters маълумотларига кўра, SpaceX IPOъси учун 250 миллиард доллардан ортиқ талаб шаклланган, ваҳоланки мақсадли жалб қилинадиган маблағ миқдори 75 миллиард доллар атрофида. Талабнинг таклифдан тўрт баравар кўплиги ушбу битимни хусусий жойлаштиришлар тарихидаги енг талабгир жараёнлардан бирига айлантирди. Компаниянинг бозор қиймати ушбу жараёнда тахминан 1,8 триллион долларга етиши кутилмоқда.

Ушбу воқеалар фонида АҚШ технология сектори сезиларли пасайиш кўрсатди, криптовалюта бозори еса охирги ҳафта ичида 180 миллиард доллардан ортиқ капиталлашувини йўқотди. Битруе Ресеарч Институте тадқиқот бўлими раҳбари Андри Фаузан Адзиима жорий динамикани капиталнинг хатарли активлардан вақтинча чиқиб кетиши билан изоҳлади. Унинг сўзларига кўра, бу узоқ муддатли "айиқ тренди" емас, балки йирик IPO олдидан капиталнинг қисқа муддатли ротациясидир.

SpaceX компаниясининг асосий даромад манбаи ҳозирда Starlink сунъий йўлдош интернет тармоғи ҳисобланади. Шунингдек, компания сунъий интеллект ва "космик маълумотлар марказлари" (ЦОД) соҳасида ўнлаб триллион долларлик салоҳиятга ега еканлигини таъкидламоқда. Шу билан бирга, йирик криптовалюта биржалари SpaceX қийматига боғланган ҳосилавий воситаларни ишга туширди ва уларнинг савдо ҳажми дастлабки 18 кунда 2,1 миллиард доллардан ошиб кетди.

Ҳозирда бозор юқори волатиллик ҳолатида бўлиб, битта йирик воқеа бутун технология ва криптовалюта сегментидаги капитал тақсимотига таъсир ўтказмоқда. Агар таҳлилчиларнинг фарази тўғри бўлса, жорий коррексия бозор тарихидаги енг йирик IPOълардан бири олдидан вақтинчалик ликвидлик қайта тақсимланиши бўлиб чиқади.

SpaceXIPOКриптовалютаStarlinkТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo янги буклама смартфони: Snapdragon 8 Элите ва iPhone Ultra дизайниOppo янги буклама смартфони: Snapdragon 8 Элите ва iPhone Ultra дизайниБугун, 05:59Xiaomi 17Т ва 17Т Pro: 7000 мА·соат батарея ва 5 йиллик кафолат биланXiaomi 17Т ва 17Т Pro: 7000 мА·соат батарея ва 5 йиллик кафолат биланБугун, 05:58RTX 5090 ва Ryzen 9 9950X3D: Коолер Мастер Cosmos Голд Limited Эдитион тақдим этилдиRTX 5090 ва Ryzen 9 9950X3D: Коолер Мастер Cosmos Голд Limited Эдитион тақдим этилдиБугун, 05:26Opendoor Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект ауцорсингни ўзгартирмоқдаOpendoor Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект ауцорсингни ўзгартирмоқдаБугун, 04:27Электромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилдиЭлектромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилдиБугун, 03:57Anthropic раҳбари Dario Amodei бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқдаAnthropic раҳбари Dario Amodei бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқдаБугун, 03:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус