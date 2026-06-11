КАТЛ натрий-ионли батареялари 2026-йилга бориб ЛФП нархига тенглашади

·10·Техно
КАТЛ натрий-ионли батареялари 2026-йилга бориб ЛФП нархига тенглашади

Дунёнинг энг йирик аккумулятор ишлаб чиқарувчиси КАТЛ компанияси яқин йиллар учун ўз режаларини эълон қилди. Компания раҳбариятининг маълум қилишича, 2026-йил охирига келиб натрий-ионли аккумулятор элементларининг таннархи литий-темир-фосфатли (ЛФП) батареялар нархи билан бир хил даражага тушиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу технологиянинг арзонлашишига асосий сабаб — унинг энг муҳим компоненти бўлган қаттиқ углеродли анодлар нархининг тез суръатлар билан пасайишидир. Ванҳуа Чемикал компанияси бўлинма директори Вей Дунинг сўзларига кўра, 2024-йилда бир тоннаси 60 000–70 000 юанни ташкил этган ушбу хомашё 2026-йилга келиб 35 000–40 000 юангача арзонлашади.

КАТЛ техник директори Лин Сзюбяо компания жорий йилнинг сентябрь ойида натрий-ионли батареяларга асосланган энергия сақлаш тизимларининг биринчи партиясини етказиб беришни режалаштираётганини таъкидлади. Йиллик етказиб бериш ҳажми гигаватт-соат (ГВт·соат) миқёсига етиши кутилмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, натрий-ионли технологиялар узоқ муддатли истиқболда янада арзонлашади. Келажакда қаттиқ углерод нархини бир тонна учун 25 000 юандан пастга тушириш мақсад қилинган. Бу эса электромобиллар ва энергия сақлаш тизимлари бозорида ҳақиқий инқилобга сабаб бўлиши мумкин.

«Натрий-ионли батареялар ҳар томонлама тижоратлаштириш даврига қадам қўйди», — дея хулоса қилди Лин Сзюбяо. Янги турдаги аккумуляторлар литий танқислиги шароитида барқарор ва арзон муқобил сифатида кўрилмоқда.

КАТЛАккумуляторТехнологияНатрий-ионЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деярли 7 дюймли экран ва 6000 мАс аккумулятор: Поко К81 Pro сотувга чиқдиДеярли 7 дюймли экран ва 6000 мАс аккумулятор: Поко К81 Pro сотувга чиқдиБугун, 08:51Россияда қўриқхоналарга саёҳат қилиш учун янги рақамли хизмат ишга тушдиРоссияда қўриқхоналарга саёҳат қилиш учун янги рақамли хизмат ишга тушдиБугун, 08:25Рақамли ҳаёт сифати: 4,5 миллиондан ортиқ фойдаланувчи хмаил доменига ўтдиРақамли ҳаёт сифати: 4,5 миллиондан ортиқ фойдаланувчи хмаил доменига ўтдиБугун, 07:56SpaceX IPO ажиотажи фонида технология ва криптовалюта бозорлари пасаймоқдаSpaceX IPO ажиотажи фонида технология ва криптовалюта бозорлари пасаймоқдаБугун, 06:53Oppo янги буклама смартфони: Snapdragon 8 Элите ва iPhone Ultra дизайниOppo янги буклама смартфони: Snapdragon 8 Элите ва iPhone Ultra дизайниБугун, 05:59Xiaomi 17Т ва 17Т Pro: 7000 мА·соат батарея ва 5 йиллик кафолат биланXiaomi 17Т ва 17Т Pro: 7000 мА·соат батарея ва 5 йиллик кафолат биланБугун, 05:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус