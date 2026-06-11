Xiaomi 400 финжонгача қаҳва тайёрлайдиган портатив кофемашинани тақдим этди
Xiaomi компанияси Mijia бренди остида ўзининг илк портатив кофемашинасини намойиш қилди. Термос кўринишида ишланган ушбу янгилик саёҳатлар, кемпинг ва офис шароитида фойдаланиш учун мўлжалланган. Қурилманинг баландлиги 24,5 см бўлиб, у сумка ёки автомобил ичидаги махсус стакан ушлагичга осонгина жойлашади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилма ичига 20 бар босимли электромагнит насос ўрнатилган бўлиб, у ҳам кофе капсулалари, ҳам майдаланган қаҳва билан ишлаш имконини беради. Сувни иситиш учун махсус керамика элементи масъул бўлиб, у ҳароратни 92 °К даражада ушлаб туради. Бир порция ичимликни тайёрлаш тахминан 45 сония вақт олади, шунингдек, қурилма ҳам иссиқ, ҳам совуқ экстракция усулини қўллаб-қувватлайди.
Кофемашина 7500 мА·ш сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган. USB-C порти орқали 45 В қувватда зарядланади: 20 фоиздан 80 фоизгача қувват йиғиш учун 30 дақиқа, тўлиқ қувватланиш учун эса 80 дақиқа кифоя қилади. Қурилмани оддий Повер Банк ёрдамида ҳам қувватлантириш мумкин.
Агар кофемашинага олдиндан иситилган сув қуйилса, бир марта қувватланиш орқали 400 финжонгача қаҳва тайёрлаш мумкин, чунки энергия фақат насос ишлаши учун сарфланади. Агар сувни қурилманинг ўзи иситса, қувват тахминан 3 финжонга етади. Корпус ИП55 стандарти бўйича чанг ва сув сачрашидан ҳимояланган.
Тўплам таркибидан ғилоф, таглик, металл фильтр, ўлчов қошиғи ва зангламайдиган пўлатдан ясалган термокружка ўрин олган. Xiaomi ушбу янги гаджетини дастлабки харидорлар учун 82 доллар нархида таклиф этмоқда.
…