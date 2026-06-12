Samsung Galaxy S25 серияси учун йирик хавфсизлик янгиланишини чиқарди
Samsung компанияси бутун Galaxy S25 линияси, жумладан Galaxy S25 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra ва Galaxy S25 Edge моделлари учун 2026-йил июн ойи хавфсизлик янгиланишини тарқатишни бошлади. Анъанага кўра, янги прошивкани биринчилардан бўлиб Жанубий Корея фойдаланувчилари қабул қилиб олишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу янгиланиш ҳажми 898 МБ ни ташкил этади, бу одатдаги ойлик хавфсизлик патчларидан сезиларли даражада каттадир (одатда улар икки баравар кичик бўлади). Янгиланиш С93хНКСУАCZF1 рақами остида тарқатилмоқда. Samsung маълумотларига кўра, июн ойи патчи дастурий таъминотнинг аввалги версияларида аниқланган 45 та заифликни бартараф этади.
Тузатилган муаммолар орасида Android тизимидаги бешта ўта хавфли заифлик, шунингдек, Samsung Аккоунт, Samsung Cloud, Теме Манагер ва One UI интерфейсининг бошқа компонентларидаги хатоликлар мавжуд. Бу Galaxy S25 серияси учун янги интерфейс ва Galaxy AI функцияларини тақдим этган One UI 8.5 версиясидан кейинги иккинчи йирик янгиланишдир.
Яқинда Samsung ушбу қурилмаларга аввал фақат Galaxy S26 моделларида мавжуд бўлган Приоритисе Нотификатионс ва Филе Суммариес функцияларини ҳам қўшган эди. Шу билан бирга, компания Galaxy S26 смартфонларида One UI 9.0 версиясини синовдан ўтказишни бошлади. Келажакда бета-тест дастури Galaxy S25 линияси учун ҳам кенгайтирилиши кутилмоқда.
…