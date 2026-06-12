Samsung Galaxy S25 серияси учун йирик хавфсизлик янгиланишини чиқарди

·0·Техно
Samsung Galaxy S25 серияси учун йирик хавфсизлик янгиланишини чиқарди

Samsung компанияси бутун Galaxy S25 линияси, жумладан Galaxy S25 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra ва Galaxy S25 Edge моделлари учун 2026-йил июн ойи хавфсизлик янгиланишини тарқатишни бошлади. Анъанага кўра, янги прошивкани биринчилардан бўлиб Жанубий Корея фойдаланувчилари қабул қилиб олишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу янгиланиш ҳажми 898 МБ ни ташкил этади, бу одатдаги ойлик хавфсизлик патчларидан сезиларли даражада каттадир (одатда улар икки баравар кичик бўлади). Янгиланиш С93хНКСУАCZF1 рақами остида тарқатилмоқда. Samsung маълумотларига кўра, июн ойи патчи дастурий таъминотнинг аввалги версияларида аниқланган 45 та заифликни бартараф этади.

Тузатилган муаммолар орасида Android тизимидаги бешта ўта хавфли заифлик, шунингдек, Samsung Аккоунт, Samsung Cloud, Теме Манагер ва One UI интерфейсининг бошқа компонентларидаги хатоликлар мавжуд. Бу Galaxy S25 серияси учун янги интерфейс ва Galaxy AI функцияларини тақдим этган One UI 8.5 версиясидан кейинги иккинчи йирик янгиланишдир.

Яқинда Samsung ушбу қурилмаларга аввал фақат Galaxy S26 моделларида мавжуд бўлган Приоритисе Нотификатионс ва Филе Суммариес функцияларини ҳам қўшган эди. Шу билан бирга, компания Galaxy S26 смартфонларида One UI 9.0 версиясини синовдан ўтказишни бошлади. Келажакда бета-тест дастури Galaxy S25 линияси учун ҳам кенгайтирилиши кутилмоқда.

SamsungGalaxy S25СмартфонХавфсизликGalaxy AI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия чиплар ишлаб чиқариш учун 2 миллиард рубл ажратдиРоссия чиплар ишлаб чиқариш учун 2 миллиард рубл ажратдиБугун, 21:56SpaceX тарихий IPO ўтказди: Акциялар нархи 135 доллардан белгиландиSpaceX тарихий IPO ўтказди: Акциялар нархи 135 доллардан белгиландиБугун, 20:55SpaceX инвесторлари IPOдан кейин ўз улушларини аниқлашда қийинчиликка дуч келмоқдаSpaceX инвесторлари IPOдан кейин ўз улушларини аниқлашда қийинчиликка дуч келмоқдаБугун, 20:27Oracle 100 дан ортиқ компанияга зарар етказган хавфли заифликдан огоҳлантирдиOracle 100 дан ортиқ компанияга зарар етказган хавфли заифликдан огоҳлантирдиБугун, 20:20Bluesky ижтимоий тармоғида гуруҳли чатлар функцияси ишга туширилдиBluesky ижтимоий тармоғида гуруҳли чатлар функцияси ишга туширилдиБугун, 19:55Coinbase агентлари энди мустақил савдо қилиши ва хизматлар учун ҳақ тўлаши мумкинCoinbase агентлари энди мустақил савдо қилиши ва хизматлар учун ҳақ тўлаши мумкинКеча, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус