SpaceX IPO арафасида: СПВ тузилмалари инвесторлар учун хавф туғдирмоқда

·32·Техно
SpaceX IPO арафасида: СПВ тузилмалари инвесторлар учун хавф туғдирмоқда

SpaceX компанияси 12-июнга режалаштирилган савдоларнинг бошланишига тайёргарлик кўрмоқда. Бироқ, расмий листинг бошланишидан олдин компания акцияларига эгалик қилишнинг мураккаб ва шаффоф бўлмаган тизими — СПВ (Специал Пурпосе Веҳикле) махсус инвестиция тузилмалари атрофида жиддий тушунмовчиликлар юзага келди. Айнан ушбу модел сўнгги паллада кўплаб инвесторлар учун ноаниқлик манбаига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

СПВ — бу бир нечта инвесторлар хусусий компания улушини сотиб олиш учун капитални бирлаштирадиган юридик "пуллар"дир. SpaceX ҳолатида ушбу модел ғайритабиий даражада мураккаблашиб кетди: қимматли қоғозларга бўлган юқори талаб туфайли инвесторлар мавжуд СПВлар устига янгиларини қуриб, тўрт ва ҳатто беш даражали занжирларни ҳосил қилишган. Бу якуний инвесторнинг SpaceX'даги реал улушидан бир нечта воситачи тузилмалар билан ажратилганини англатади.

Натижада, якуний акциялар сони кутилганидан камроқ бўлиши ёки айрим ҳолларда умуман тақсимланмаслик хавфи мавжуд. IPO'дан кейин инсайдерлар ва эрта инвесторлар учун акцияларни сотишга чеклов қўйиладиган локк-уп даври амал қилади. SpaceX ҳолатида бу муддат тахминан 4 ойни ташкил этиши мумкин. Фақат чекловлар босқичма-босқич олиб ташланганидан кейингина СПВ менежерлари қоғозларни занжир бўйлаб пастга қараб тақсимлашни бошлайдилар.

Кўп даражали тузилмаларда нафақат кечикишлар, балки воситачи бошқарувчиларнинг комиссиялари ҳисобига "улушларнинг эмирилиши" хавфи ҳам ортади. Шунингдек, ахборотнинг ёпиқлиги алоҳида муаммо ҳисобланади: СПВ иштирокчилари активлар ҳар бир даражада қандай тақсимланаётгани ҳақида тўғридан-тўғри маълумотга эга эмаслар. Бу ҳолат хатоликлар ёки инсофсиз хатти-ҳаракатлар эҳтимолини кучайтиради.

Бозор иштирокчиларининг фикрича, локк-уп даври тугагач, айрим СПВлар эълон қилинган акцияларга эга эмаслиги ёки шаффоф бошқарилмагани фош бўлиши мумкин. SpaceX атрофидаги вазият нафақат компаниянинг бозорга чиқиши, балки сўнгги йилларда хусусий венчур бозорига киришнинг асосий воситасига айланган кўп даражали СПВ моделининг барқарорлиги учун ҳам ўзига хос синов бўлади.

SpaceXIPOИнвестицияСПВElon Musk
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Текер универсал завод роботларини яратиш учун 85 млн доллар жалб қилдиТекер универсал завод роботларини яратиш учун 85 млн доллар жалб қилдиБугун, 01:53Jeff Bezos асос солган Прометеус стартапи 12 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиJeff Bezos асос солган Прометеус стартапи 12 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:27Хитойда 700 минг қуёш панели ва сунъий интеллект бошқарувидаги водород заводи ишга тушдиХитойда 700 минг қуёш панели ва сунъий интеллект бошқарувидаги водород заводи ишга тушдиБугун, 00:59200 Мп камера ва IP69 ҳимоясига эга Мото Г Max тақдим этилди200 Мп камера ва IP69 ҳимоясига эга Мото Г Max тақдим этилдиБугун, 00:50Samsung Galaxy S25 серияси учун йирик хавфсизлик янгиланишини чиқардиSamsung Galaxy S25 серияси учун йирик хавфсизлик янгиланишини чиқардиБугун, 23:23Россия чиплар ишлаб чиқариш учун 2 миллиард рубл ажратдиРоссия чиплар ишлаб чиқариш учун 2 миллиард рубл ажратдиБугун, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус