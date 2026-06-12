Telegram Wear OS тизимига қайтди: Энди Samsung ва Pixel соатларида ишлайди
Telegram мессенжери Wear OS операцион тизими учун ўз иловасини қайта ишга туширганини эълон қилди. Беш йиллик танаффусдан сўнг, Android платформасидаги ақлли соатлар эгалари яна ўз қурилмаларида мессенжернинг барча имкониятларидан фойдаланишлари мумкин бўлади. Аввалроқ Apple Watch учун янгиланиш чиқарилган эди, энди эса навбат Samsung Galaxy Ватч, Pixel Watch ва Xiaomi Ватч каби қурилмаларга келди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги илова фойдаланувчиларга чатларга тўлиқ кириш, овозли хабарларни юбориш ва тинглаш имконини беради. Қизиғи шундаки, Telegram охирги марта Wear OS учун илова чиқарганида Pixel Watch ҳали мавжуд эмас эди, Galaxy Watch серияси эса Samsung компаниясининг ўзига тегишли Тизен тизимида ишларди. Эндиликда ушбу замонавий қурилмалар мессенжер билан тўлиқ интеграция қилинган.
Ҳозирги версияда чатларни овозсиз қилиш ва уларни юқорига қадаб қўйиш (пин) функциялари мавжуд. Бироқ, Apple Watch версиясидан фарқли ўлароқ, Wear OS иловасида ҳозирча жойлашувни кўриш ва стикерлар юбориш имконияти йўқ. Telegram жамоасининг таъкидлашича, ушбу функциялар яқин вақт ичида қўшилади.
Эндиликда фойдаланувчилар телефонни чўнтакдан чиқармасдан туриб, ҳар қандай узунликдаги хабарларни ўқишлари, медиафайлларни кўришлари ва овозли хабарларга жавоб қайтаришлари мумкин. Бу, айниқса, қўллар банд бўлган вақтда ёки жамоат транспортида жуда қулайдир.
…