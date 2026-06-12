Telegram Wear OS тизимига қайтди: Энди Samsung ва Pixel соатларида ишлайди

·0·Техно
Telegram Wear OS тизимига қайтди: Энди Samsung ва Pixel соатларида ишлайди

Telegram мессенжери Wear OS операцион тизими учун ўз иловасини қайта ишга туширганини эълон қилди. Беш йиллик танаффусдан сўнг, Android платформасидаги ақлли соатлар эгалари яна ўз қурилмаларида мессенжернинг барча имкониятларидан фойдаланишлари мумкин бўлади. Аввалроқ Apple Watch учун янгиланиш чиқарилган эди, энди эса навбат Samsung Galaxy Ватч, Pixel Watch ва Xiaomi Ватч каби қурилмаларга келди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги илова фойдаланувчиларга чатларга тўлиқ кириш, овозли хабарларни юбориш ва тинглаш имконини беради. Қизиғи шундаки, Telegram охирги марта Wear OS учун илова чиқарганида Pixel Watch ҳали мавжуд эмас эди, Galaxy Watch серияси эса Samsung компаниясининг ўзига тегишли Тизен тизимида ишларди. Эндиликда ушбу замонавий қурилмалар мессенжер билан тўлиқ интеграция қилинган.

Ҳозирги версияда чатларни овозсиз қилиш ва уларни юқорига қадаб қўйиш (пин) функциялари мавжуд. Бироқ, Apple Watch версиясидан фарқли ўлароқ, Wear OS иловасида ҳозирча жойлашувни кўриш ва стикерлар юбориш имконияти йўқ. Telegram жамоасининг таъкидлашича, ушбу функциялар яқин вақт ичида қўшилади.

Эндиликда фойдаланувчилар телефонни чўнтакдан чиқармасдан туриб, ҳар қандай узунликдаги хабарларни ўқишлари, медиафайлларни кўришлари ва овозли хабарларга жавоб қайтаришлари мумкин. Бу, айниқса, қўллар банд бўлган вақтда ёки жамоат транспортида жуда қулайдир.

TelegramWear OSSamsung Galaxy ВатчPixel WatchТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy З Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши тақдим этилдиSamsung Galaxy З Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши тақдим этилдиБугун, 09:23Grok яратувчиси Игор Бабушкин шахсийлаштирилган Ривер AI лойиҳасини тақдим етдиGrok яратувчиси Игор Бабушкин шахсийлаштирилган Ривер AI лойиҳасини тақдим етдиБугун, 08:59Microsoft олими Аге оф Емпирес ИИ ичида сунъий онг яратиш мумкинлигини исботладиMicrosoft олими Аге оф Емпирес ИИ ичида сунъий онг яратиш мумкинлигини исботладиБугун, 08:57Oracle “сунъий интеллект булутлари”ни кенгайтирмоқда: даромад 21 фоизга ўсдиOracle “сунъий интеллект булутлари”ни кенгайтирмоқда: даромад 21 фоизга ўсдиБугун, 08:26Red Magic 2К аниқликдаги ва 185 Hz частотали илк смартфонни тайёрламоқдаRed Magic 2К аниқликдаги ва 185 Hz частотали илк смартфонни тайёрламоқдаБугун, 08:21АҚШда атмосферадаги КО2 дан авиация ёқилғиси ишлаб чиқариш бошландиАҚШда атмосферадаги КО2 дан авиация ёқилғиси ишлаб чиқариш бошландиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди