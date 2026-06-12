Коммонвеалт Фусион Сйстеms АРК термоядро реактори моделини янгилади

·0·Техно
Коммонвеалт Фусион Сйстеms АРК термоядро реактори моделини янгилади

Коммонвеалт Фусион Сйстеms компанияси билан боғлиқ тадқиқотчилар ва муҳандислар гуруҳи келажакдаги АРК термоядро электр станцияси лойиҳасини аниқлаштирувчи бешта мақоладан иборат туркумни эълон қилди. Ушбу ишлар янгиланган плазма моделлари ва муҳандислик ҳисоб-китобларига асосланган бўлиб, уларнинг мақсади SPARK экспериментал реакторини саноат даражасига кўтариш қанчалик реал эканлигини баҳолашдан иборат. Термоядро энергетикаси деярли чексиз ва кам углеродли энергия манбаи сифатида қаралмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа асосида водороднинг оғир изотоплари — дейтерий ва тритийнинг синтез реакцияси ётади. Янгиланган ҳисоб-китобларга кўра, АРК ўртача 1,13 ГВ термоядро қувватини ишлаб чиқариши кутилмоқда, шундан тахминан 500 МВ электр энергиясига айлантирилиши мумкин. Станциянинг ўз эҳтиёжлари учун сарфланадиган энергиядан сўнг, умумий тармоққа тахминан 400 МВ қувват етказиб берилиши режалаштирилган. Лойиҳанинг асосий элементи юқори ҳароратли ўта ўтказгичлар бўлиб, улар классик токамакларга қараганда анча кучли магнит майдонларини яратишга имкон беради.

Янги тадқиқотларда тизимнинг динамик режимда ишлашига алоҳида эътибор қаратилган. Режага кўра, 15 дақиқалик фаол термоядро ишидан сўнг, қайта ишга тушириш ва барқарорлаштириш учун бир дақиқалик танаффус қилинади. Бундай ёндашув иссиқлик инерцияси ҳисобига плазманинг юқори ҳароратини сақлаб қолиш имконини беради. Шунингдек, реактор ички деворларини ҳимоя қилиш учун вольфрамдан фойдаланиш ва вакуум камерасини ҳар 1–2 йилда алмаштириш мумкин бўлган модулли конструкция таклиф этилмоқда.

Ҳозирда қурилаётган SPARK реактори яқин йилларда ишга тушиши ва плазма барқарорлиги ҳамда реакция чиқиндиларини чиқариб ташлаш самарадорлигини текшириш учун синов майдончаси бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда. Муҳандислик хатарларига қарамай, муаллифлар АРК физик нуқтаи назардан барқарор бўлишини ва плазмани иситишга сарфланган энергиядан кўпроқ қувват чиқариш режимига эриша олишини таъкидламоқда. Бироқ, лойиҳанинг иқтисодий самарадорлиги ва узоқ муддатли барқарорлиги масаласи ҳали ҳам очиқ қолмоқда.

ЭнергетикаТермоядроАРКСПАРКТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk тарих ёзмоқда: Дунёдаги илк триллионер бўлишига оз қолдиElon Musk тарих ёзмоқда: Дунёдаги илк триллионер бўлишига оз қолдиБугун, 10:53СанДиск 4 ва 8 TB сиғимли илк СДУК хотира карталарини тақдим этадиСанДиск 4 ва 8 TB сиғимли илк СДУК хотира карталарини тақдим этадиБугун, 10:27Мозилла Фирефох браузеридаги бепул VPN чекловларини вақтинча олиб ташладиМозилла Фирефох браузеридаги бепул VPN чекловларини вақтинча олиб ташладиБугун, 10:26HarmonyOS энди 64 КБ хотирали қурилмаларда ҳам ишлайдиHarmonyOS энди 64 КБ хотирали қурилмаларда ҳам ишлайдиБугун, 09:54Telegram Wear OS тизимига қайтди: Энди Samsung ва Pixel соатларида ишлайдиTelegram Wear OS тизимига қайтди: Энди Samsung ва Pixel соатларида ишлайдиБугун, 09:24Samsung Galaxy З Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши тақдим этилдиSamsung Galaxy З Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши тақдим этилдиБугун, 09:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди