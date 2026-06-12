Vivo Х Фолд 6: ПК режими ва сичқонча ёрдамида тўлиқ иш станциясига айланади
Vivo компанияси Хитой бозорига чиқиши кутилаётган янги буклама смартфони Vivo Х Фолд 6 ҳақидаги тафсилотларни очиқлашда давом этмоқда. Қурилманинг асосий хусусиятларидан бири мутлақо янги ПК режими бўлиб, у шунчаки экранни акс эттириш эмас, балки телефонни портатив иш станциясига айлантириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Vivo Х Фолд 6 катта экранга уланганида, унинг интерфейси одатий компьютер иш столига ўхшаш кўринишга келади. Иловалар алоҳида ойналар шаклида очилади, бу эса фойдаланувчиларга электрон жадваллар, ПоверПоинт тақдимотлари ва ҳужжатлар билан ишлашда катта қулайлик яратади.
Шу билан бирга, смартфоннинг ўзидан сенсорли панел (тачпад) сифатида фойдаланиш мумкин бўлади. Фойдаланувчилар босиш, свайп қилиш ва элементларни судраб ўтказиш каби амалларни бажаришлари, шунингдек, ташқи сичқонча ва клавиатурани ҳам улашлари мумкин.
Маълум қилинишича, Vivo Х Фолд 6 қурилмаси Dimensity 9500 Супер Эдитион чипи билан жиҳозланган дунёдаги биринчи смартфондир. Ушбу процессор махсус равишда катта буклама экранлар ва сунъий интеллект сценарийлари учун ишлаб чиқилган.
Vivo ва MediaTek компаниялари ушбу янги чипни яратиш учун икки йил вақт сарфлашди. Бу технология смартфоннинг унумдорлигини ошириш билан бирга, мураккаб иш жараёнларида барқарорликни таъминлайди.
…