Vivo Х Фолд 6: ПК режими ва сичқонча ёрдамида тўлиқ иш станциясига айланади

·26·Техно
Vivo Х Фолд 6: ПК режими ва сичқонча ёрдамида тўлиқ иш станциясига айланади

Vivo компанияси Хитой бозорига чиқиши кутилаётган янги буклама смартфони Vivo Х Фолд 6 ҳақидаги тафсилотларни очиқлашда давом этмоқда. Қурилманинг асосий хусусиятларидан бири мутлақо янги ПК режими бўлиб, у шунчаки экранни акс эттириш эмас, балки телефонни портатив иш станциясига айлантириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Vivo Х Фолд 6 катта экранга уланганида, унинг интерфейси одатий компьютер иш столига ўхшаш кўринишга келади. Иловалар алоҳида ойналар шаклида очилади, бу эса фойдаланувчиларга электрон жадваллар, ПоверПоинт тақдимотлари ва ҳужжатлар билан ишлашда катта қулайлик яратади.

Шу билан бирга, смартфоннинг ўзидан сенсорли панел (тачпад) сифатида фойдаланиш мумкин бўлади. Фойдаланувчилар босиш, свайп қилиш ва элементларни судраб ўтказиш каби амалларни бажаришлари, шунингдек, ташқи сичқонча ва клавиатурани ҳам улашлари мумкин.

Маълум қилинишича, Vivo Х Фолд 6 қурилмаси Dimensity 9500 Супер Эдитион чипи билан жиҳозланган дунёдаги биринчи смартфондир. Ушбу процессор махсус равишда катта буклама экранлар ва сунъий интеллект сценарийлари учун ишлаб чиқилган.

Vivo ва MediaTek компаниялари ушбу янги чипни яратиш учун икки йил вақт сарфлашди. Бу технология смартфоннинг унумдорлигини ошириш билан бирга, мураккаб иш жараёнларида барқарорликни таъминлайди.

VivoХ Фолд 6СмартфонТехнологияMediaTek
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Титан қотили илк бор жонли кўринишда: GeForce RTX 2080 Ти Супер намойиш этилдиТитан қотили илк бор жонли кўринишда: GeForce RTX 2080 Ти Супер намойиш этилдиБугун, 11:56АҚШда жосуслик ҳақидаги қонун муддати илк бор тугамоқдаАҚШда жосуслик ҳақидаги қонун муддати илк бор тугамоқдаБугун, 11:50Elon Musk тарих ёзмоқда: Дунёдаги илк триллионер бўлишига оз қолдиElon Musk тарих ёзмоқда: Дунёдаги илк триллионер бўлишига оз қолдиБугун, 10:53Коммонвеалт Фусион Сйстеms АРК термоядро реактори моделини янгиладиКоммонвеалт Фусион Сйстеms АРК термоядро реактори моделини янгиладиБугун, 10:50СанДиск 4 ва 8 TB сиғимли илк СДУК хотира карталарини тақдим этадиСанДиск 4 ва 8 TB сиғимли илк СДУК хотира карталарини тақдим этадиБугун, 10:27Мозилла Фирефох браузеридаги бепул VPN чекловларини вақтинча олиб ташладиМозилла Фирефох браузеридаги бепул VPN чекловларини вақтинча олиб ташладиБугун, 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди