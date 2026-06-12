SpaceX акциялари дебютидан сўнг Robinhood платформасида рекорд трафик кузатилди

·27·Техно
SpaceX акциялари дебютидан сўнг Robinhood платформасида рекорд трафик кузатилди

Жума куни SpaceX компаниясининг очиқ бозордаги тарихий дебютидан сўнг, Robinhood савдо платформаси фойдаланувчилар оқими бўйича рекорд кўрсаткичларни қайд этди. Компания Х ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида маълум қилишича, юқори юклама туфайли айрим мижозлар савдо жараёнида кечикишлар ва узилишларга дуч келишган, бироқ платформа тезда ўз фаолиятини тиклашга муваффақ бўлган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

SpaceX акциялари Nasdaq биржасида АҚШ шарқий вақти билан соат 11:47 атрофида сотила бошлади. Савдолар бошланиши билан акциялар нархи қарийб 11 фоизга кўтарилди. Бу эса компания капиталлашувини 2 триллион доллардан ошириб юборди ва Elon Musk расман дунёдаги биринчи триллионерга айланди.

Nasdaq маълумотларига кўра, бор-йўғи бир соат ичида 263 миллионга яқин акция сотилган, бу эса 42 миллиард долларлик SpaceX қимматли қоғозлари қўлдан-қўлга ўтганини англатади. Бундай мислсиз фаоллик молия бозорларида катта шов-шувга сабаб бўлди.

Эътиборли жиҳати шундаки, SpaceX ўзининг IPO жараёнида акцияларининг атиги 4 фоизини савдога чиқарган. Бу эса оммавий компания сифатида иш бошлаган дастлабки даврда акциялар нархининг кескин ўзгариб туришига (волатиллик) замин яратади.

SpaceXRobinhoodElon MuskNasdaqIPO
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mistral AI 20 миллиард евро қиймат билан янги инвестиция жалб қилиши мумкинMistral AI 20 миллиард евро қиймат билан янги инвестиция жалб қилиши мумкинБугун, 18:00Samsung офисларида тинтув ўтказилдиSamsung офисларида тинтув ўтказилдиБугун, 18:00Киохиа қисқа муддатга Toyotaни ортда қолдириб Япония етакчисига айландиКиохиа қисқа муддатга Toyotaни ортда қолдириб Япония етакчисига айландиБугун, 17:52SpaceX Falcon 9 ракетасини 27-марта муваффақиятли учирдиSpaceX Falcon 9 ракетасини 27-марта муваффақиятли учирдиБугун, 17:22Россия бўйлаб юқори тезликдаги интернет: яна 16 та сунъий йўлдош учирилдиРоссия бўйлаб юқори тезликдаги интернет: яна 16 та сунъий йўлдош учирилдиБугун, 17:22Google фирибгарликда айбланаётган Хитой кибержиноий гуруҳини судга бердиGoogle фирибгарликда айбланаётган Хитой кибержиноий гуруҳини судга бердиБугун, 17:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди