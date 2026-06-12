SpaceX акциялари дебютидан сўнг Robinhood платформасида рекорд трафик кузатилди
Жума куни SpaceX компаниясининг очиқ бозордаги тарихий дебютидан сўнг, Robinhood савдо платформаси фойдаланувчилар оқими бўйича рекорд кўрсаткичларни қайд этди. Компания Х ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида маълум қилишича, юқори юклама туфайли айрим мижозлар савдо жараёнида кечикишлар ва узилишларга дуч келишган, бироқ платформа тезда ўз фаолиятини тиклашга муваффақ бўлган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
SpaceX акциялари Nasdaq биржасида АҚШ шарқий вақти билан соат 11:47 атрофида сотила бошлади. Савдолар бошланиши билан акциялар нархи қарийб 11 фоизга кўтарилди. Бу эса компания капиталлашувини 2 триллион доллардан ошириб юборди ва Elon Musk расман дунёдаги биринчи триллионерга айланди.
Nasdaq маълумотларига кўра, бор-йўғи бир соат ичида 263 миллионга яқин акция сотилган, бу эса 42 миллиард долларлик SpaceX қимматли қоғозлари қўлдан-қўлга ўтганини англатади. Бундай мислсиз фаоллик молия бозорларида катта шов-шувга сабаб бўлди.
Эътиборли жиҳати шундаки, SpaceX ўзининг IPO жараёнида акцияларининг атиги 4 фоизини савдога чиқарган. Бу эса оммавий компания сифатида иш бошлаган дастлабки даврда акциялар нархининг кескин ўзгариб туришига (волатиллик) замин яратади.
…